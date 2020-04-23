HP представила ноутбук-трансформер Pavilion x360

HP Inc. представила новую модель в портфолио Pavilion – ноутбук-трансформер HP Pavilion x360 14. Это решение для тех, кто стремится всегда быть на связи и ищет производительное устройство для продуктивной работы и развлечений.

Pavilion x360 отличается своей универсальностью, обновленная модель получила современный и экспрессивный дизайн, обладая функциональностью и производительностью премиум-класса. Новинка оснащена SSD-накопителем с увеличенной емкостью до 1 ТБ, опциональным металлическим корпусом с объемной текстурой, улучшенным дисплеем и поддержкой 4G LTE, впервые доступной в серии Pavilion.

Основные преимущества и характеристики HP Pavilion x360 14. Создан для мобильности. Компактная и легкая конструкция корпуса толщиной всего 18 мм делает ноутбук одним из самых тонких трансформеров в линейке HP Pavilion. Устройство обеспечивает до 13 часов автономной работы (данные на основе воспроизведения видео в формате FHD), что дает возможность пользователям в течение всего дня работать и наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов без подзарядки. Опциональная поддержка 4G LTE гарантирует быструю работу с сетью, загрузками, а также улучшенную надежность и безопасность подключений по сравнению с работой через публичные точки доступа Wi-Fi. Новинка также оснащена большим и высокоточным тачпадом и поддерживает несколько видов портов, в том числе HDMI 2.0 и USB Type C для удобной передачи данных, подключения дополнительного экрана или зарядки других устройств.

Больше возможностей для развлечений и творчества. Ноутбук оснащен новейшими процессорами Intel Core 10 поколения и опциональной графикой Iris Plus для еще большей производительности и мультизадачности. Дисплей с матрицами HD и FHD, увеличенное соотношение площади экрана к корпусу ноутбука и сверхтонкая рамка по всем сторонам обеспечивают максимальный комфорт при просмотре контента. Устройство оснащено двойными динамиками с настройкой звука от Bang & Olufsen и поддержкой технологии HP Audio Boost для создания дополнительного эффекта погружения.

Скорость и безопасность. Подключайтесь к сети и начинайте свой день быстрее с опциональным адаптером Wi-Fi 6 и современным режимом ожидания для экономии заряда батареи. Сканер отпечатков пальцев обеспечивает безопасный вход в систему для быстрого и удобного доступа к данным.

HP Pavilion x360 появится в продаже в России в конце июля 2020 года, модель буден доступна в нескольких цветовых решениях: серебро, золото и нефрит. Стоимость будет объявлена позднее.