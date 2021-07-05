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HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена

HP Inc. представила свой самый легкий ноутбук потребительского сегмента – HP Pavilion Aero 13. При весе менее одного килограмма новинка отличается безупречным экологичным дизайном и может использоваться для развлечений, общения и выполнения рабочих задач. Кроме того, HP представила новые модели мониторов серии M: HP M24fwa FHD и HP M27fwa FHD. Оба монитора оснащены встроенными динамиками, входят в число первых мониторов, прошедших сертификацию Eyesafe, а также изготовлены с использованием переработанного океанического пластика.

Согласно результатам исследований, примерно 45% всего времени компьютеры используются вне дома для выполнения самых разных задач, при этом 25% времени приходится на просмотр потокового видео, и еще 11% времени компьютеры служат в качестве помощников в учебе или в работе. С новым Pavilion Aero 13 пользователи могут работать и погружаться в любимые игры с помощью одно и того же устройства.

«Современные потребители нуждаются в мощных и невероятно легких устройствах, которые бы соответствовали их мобильному образу жизни, – отметила Жозефина Тан (Josephine Tan), глобальный руководитель и генеральный менеджер подразделения потребительских персональных систем в HP Inc. – HP Pavilion Aero 13 отличается великолепным внешним видом, присущим моделям премиум-класса из линеек Spectre и ENVY. Таким образом, еще больше пользователей смогут оценить лучший дизайн и высокую производительность компьютеров HP».

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Саид Мошкелани (Saeid Moshkelani), старший вице-президент и генеральный менеджер клиентских вычислительных решений в AMD подчеркнул: «Модель HP Pavilion Aero 13 – это эксклюзивное решение, которое доступно только с процессорами AMD и построено на базе нашей высокоэффективной архитектуры AMD Zen 3. За счет этого обеспечивается впечатляющая производительность и долгое время автономной работы. Демонстрируя нашу приверженность к созданию бескомпромиссных систем премиум-класса, мы приняли участие в создании самого легкого на сегодняшний день ноутбука в портфолио решений HP, которое обеспечивает пользователям возможность продуктивной работы и развлечения как дома, так и в дороге».

Pavilion Aero 13 – это первый ноутбук в линейке Pavilion с корпусом, который полностью выполнен из алюминиево-магниевого сплава и с узкой рамкой по всем четырем сторонам экрана, что придает ему дополнительную прочность и премиальный внешний вид. Доступный в нежно-розовом (Pale Rose Gold), золотом (Warm Gold), белом (Ceramic White) и серебристом (Natural Silver) цветах, это первый ноутбук Pavilion с соотношением экрана к корпусу 90%, благодаря чему просмотр контента становится еще более удобным.

Предполагается, что Pavilion Aero 13 будет поддерживать операционную систему Windows 11, ожидаемую во второй половине года, и будет оснащен последним мобильным процессором AMD Ryzen 7 5800U и графикой AMD Radeon для еще лучшей отзывчивости при работе или просмотре веб-страниц, а также качественной детализации динамичных сцен при просмотре фильмов. За счет поддержки Wi-Fi 6 ноутбук обеспечивает быстрое беспроводное подключение к сети, а благодаря тому, что время автономной работы ноутбука достигает 10,5 часов, пользователи смогут использовать его как дома, так и в дороге. Pavilion Aero 13 стал первым ноутбуком HP с диагональю 13,3 дюйма, соотношением сторон 16:10 и разрешением 2,5k. Кроме того, у модели увеличено на 10% пространство просмотра по вертикали, чем при традиционном соотношении сторон 16:9, – это позволяет видеть на экране еще больше изображений и текста. Теперь возможно работать с ноутбуком на солнце благодаря высокой яркости экрана в 400 нит и наслаждаться живыми и насыщенными изображениями при серфинге в интернете или просмотре потокового видео за счет поддержки всего цветового пространства sRGB.

Pavilion Aero 13 – это экологичность на каждом этапе жизненного цикла устройства. При изготовлении ноутбука использовался переработанный и океанический пластик, что позволило не допустить попадания более 6000 пластиковых бутылок в океан. В производстве ноутбука используется краска на водной основе, что помогает снизить выбросы летучих органических соединений, а его внешняя упаковка и внутренние подушки полностью изготовлены из экологически чистых материалов и могут быть снова переработаны после использования. Модель Pavilion 13 Aero также получила сертификаты EPEAT Gold и Energy Star.

HP расширяет свою линейку мониторов серии M, представив 24- и 27-дюймовые модели со встроенным звуком. Модели HP 24fwa FHD, HP 27fwa FHD и изогнутая модель HP M34d QHD упрощают организацию таких пространств за счет своего минималистичного дизайна и встроенной системе управления кабелями. В 24- и 27-дюймовых моделях поддерживается технология AMD FreeSync, что позволяет играть в игры или смотреть фильмы без искажений в картинке, а также с легкостью настраивать параметры изображения с помощью HP Display Center. А изогнутый монитор серии M призван обеспечить полное погружение в контент и оснащен единым кабелем USB-C, по которому передаются данные, подключается сам монитор и подается питание на ПК. Мониторы серии M на 85% изготовлены из переработанного сырья и на 5% – из переработанного пластика, также в упаковке использованы экологически чистые материалы, пригодные для дальнейшей переработки.

Линейка мониторов HP серии M теперь включает 24- и 27-дюймовые модели, которые оснащены встроенными динамиками и предназначены для просмотра фильмов, а также работы в интернете и игр.

Ноутбук HP Pavilion Aero 13 поступит в продажу в России в сентябре 2021 года с начальной ценой от 61 990 рублей. Мониторы HP M24fwa FHD и HP M27fwa FHD поступят в продажу в России в августе 2021 года. Стоимость будет озвучена позднее.

Владимир Бахур

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