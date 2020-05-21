HP представила новые модели моноблоков Pavilion AiO для работы и развлечений. Цены

HP представила новые модели моноблоков HP Pavilion All-in-One (AiO) с диагональю 27 дюймов и 24 дюйма, которые отличаются стильным дизайном и высокой производительностью. Конструкция и «начинка» устройств были тщательно продуманы как для организации учебы и работы над сложными проектами, так и для широкого спектра развлечений, включая игры и домашние киномарафоны. Благодаря гармоничному сочетанию дизайна и функциональности новинки отлично подойдут для любых задач.

Главные особенности моноблоков HP Pavilion 24” AiO и HP Pavilion 27” AiO: дизайн и функциональность: Новые модели разработаны для домашнего использования с учетом основных потребностей пользователей. Корпус выполнен в современном стиле с графичными линиями и минималистичным дизайном для комфортной работы. Это первые моноблоки HP серии Pavilion AiO с интегрированной в подставку беспроводной зарядкой по стандарту Qi для устройств на базе различных операционных систем; мощность и производительность: Моноблоки оснащены мощными процессорами: опционально до Intel Core i7 10 поколения или AMD Ryzen7, а также могут комплектоваться производительной дискретной видеокартой Nvidia Geforce GTX 1650 для более быстрой и эффективной работы. В устройствах доступен широкий выбор разъемов, в том числе порт USB 3.1 сбоку, а также USB 3.1 Gen1 Type-C и HDMI на задней панели. Все эти преимущества позволят пользователям организовать рабочее пространство и подключить всю необходимую периферию без лишних проводов; широкая функциональность для работы и развлечений: Лаконичный дизайн с ультратонкими рамками по трем сторонам дисплея и опциональной панелью 4К с поддержкой HDR-400 в 27-дюймовой модели гарантирует воспроизведение игр и фильмов в высоком качестве. Дисплей прошел сертификацию TUV и отличается пониженным уровнем мерцания и меньшим количеством световых волн синего диапазона, что обеспечивает дополнительный комфорт для глаз при просмотре контента. В современных условиях, когда для работы, учебы и общения требуется постоянная видеосвязь, высококачественная пятимегапиксельная камера обеспечит высокую детализацию изображения в видеочатах с коллегами, одноклассниками, семьей или друзьями. Также новые моноблоки оснащены сдвоенными динамиками, которые были специально разработаны экспертами Bang & Olufsen для обеспечения более насыщенного и чистого звука.

Моноблок HP Pavilion 24” AiO появится в продаже в России в июле по стартовой цене от 44990 руб.

Моноблок HP Pavilion 27” AiO появится в продаже в России в июле по стартовой цене от 55990 руб.