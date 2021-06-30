Создан «самый легкий» ноутбук в мире. Цена

HP создала ноутбук Pavilion Aero 13 весом 987 граммов, который специалисты The Verge назвали самым легким в мире. На деле корейская LG еще в 2015 г. выпустила Gram Z490 с такими же габаритами и весом 980 граммов. Новинка HP построена на процессоре AMD Ryzen 5000 и выделяется экраном, который занимает почти всю площадь верхней крышки корпуса. К тому же, это один из первых ноутбуков с заявленной поддержкой ОС Windows 11.

Суперлегкая новинка HP

Компания HP Inc. анонсировала новый ноутбук потребительского уровня Pavilion Aero 13, отличающийся минимальным по современным меркам весом. Его масса составляет 987 граммов, специалисты портала The Verge называют этот мобильный ПК самым легким в мире. На деле это лишь самый легкий ноутбук среди лэптопов самой HP, так как конкуренты предлагают еще менее массивные решения.

При этом HP не стала собирать Pavilion Aero 13 на процессорах ARM, переход на которые, как показала Apple с десктопом iMac 2021, позволяет использовать более компактную (и легкую) систему охлаждения. Новинка Hewlett Packard работает на современном чипе AMD Ryzen линейки 5000 Series. На сайте HP нет упоминаний о комплектациях Pavilion Aero 13 на чипах Intel.

Корпус ноутбука изготовлен из магния, что тоже положительно сказалось на снижении веса.

HP приложила немало усилий, чтобы снизить вес своего ноутбука

Также разработчикам удалось, не жертвуя общей массой, разместить в Pavilion Aero 13 батарею, которой хватает на 10,5 часа автономной работы. Ноутбук поступит в продажу на территории США в июле 2021 г., а сроки его релиза в других странах пока не установлены.

Цена минимальной комплектации HP Pavilion Aero 13 составляет $749 (54,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 июня 2021 г.). Сколько всего будет модификаций ноутбука, HP не сообщает. Число доступных цветов корпуса, напротив, известно – лэптоп выйдет в оттенках Pale Rose Gold (золотисто-розовый), Warm Gold (золотистый), Ceramic White (белый) и Natural Silver (серебристый). Черный цвет корпуса для него не предусмотрен.

Процессор и операционная система

HP Pavilion Aero 13 стал одним из первых ПК, для которых заявлена совместимость с новой ОС Windows 11. Она была анонсирована 24 июня 2021 г., и первыми ее получили бета-тестеры, участники программы Windows Insider.

Пластиковые элементы Aero 13 изготовлены из переработанных бутылок

Широкое распространение Windows 11 начнется во второй половине 2021 г. В связи с этим Pavilion Aero 13 поначалу будет продаваться с предустановленной Windows 10, и все покупатели в дальнейшем смогут бесплатно обновить ее до Windows 11 через серверы Microsoft.

HP не раскрывает подробные спецификации своей новинки. В частности, неизвестно, сколько в Pavilion Aero 13 установлено оперативной памяти, но ее в ноутбуке будет как минимум 4 ГБ, поскольку это базовое требование Windows 11. Объем встроенного SSD тоже неизвестен.

Что до центрального процессора, то покупатели смогут выбирать из нескольких чипов AMD Ryzen 5000 Series. Эту линейку AMD выпустила в октябре 2020 г. В топовой конфигурации ноутбука будет установлен Ryzen 7 5800U.

Любителям техники в черном исполнении новинка HP не понравится

Данный процессор имеет при себе восемь ядер с частотой от 1,9 до 4,4 ГГц при пиковых нагрузках и производится на фабриках тайваньской компании TSMC по 7-нанометровому техпроцессу. Он может обрабатывать 16 потоков инструкций одновременно (по два потока на ядро), поставляется с 4 МБ кэша третьего уровня и имеет небольшой уровень TDP (тепловыделение) – 15 Вт.

Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике Новое в СХД

В составе процессора есть видеокарта Radeon с восемью ядрами и частотой до 2 ГГц. HP не сообщает о наличии в ее Pavilion Aero 13 дискретного видеоускорителя, так что задача по обработке графики, вероятно, ляжет на интегрированное в CPU решение.

Новый формат дисплея

Ноутбук Pavilion Aero 13 примечателен не только минимальным весом и отсутствием процессора Intel. Для самой HP это первый лэптоп с экраном 13,3 дюйма, соотношение сторон которого составляет 16:10 вместо привычных 16:9.

По утверждению компании, выбор такого формата позволил на 10% увеличить видимую область экрана по вертикали. Сам дисплей поддерживает разрешение 2,5К и обладает пиковой яркостью 400 нит наряду со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Также Aero 13 стал первым ноутбуком в линейке Pavilion с экраном, занимающим 90% площади верхней крышки корпуса.

HP сохранила в своем ноутбуке максимум проводных интерфейсов

Этого удалось достичь за счет уменьшения рамок вокруг экрана, в особенности боковых. HP не уточняет, хватило ли ей места в корпусе для установки веб-камеры. Ее наличие в ноутбуках и планшетах через несколько лет станет обязательным требованием ОС Windows 11.

Легкие ноутбуки в тренде

Сделать ноутбуки как можно более тонкими и легкими стремятся многие компании, не только HP. У южнокорейской LG, к примеру, и вовсе есть отдельная серия ноутбуков с минимальным весом – Gram.

Первые лэптопы LG Gram увидели свет в сентябре 2015 г. Линейку открыл 13,3-дюймовый Z950, вес которого составил ровно 980 граммов. Другими словами, лэптоп почти шестилетней давности на восемь граммов легче нового Pavilion Aero 13.

LG Gram 14

В то же время HP на протяжении многих распространяла свои ноутбуки на территории России. LG же покинула российский рынок мобильных ПК в 2007 г. Однако в июне 2021 г. она приняла решение вернуться.

Первыми за 14 лет ноутбуками LG для России стали именно представители линейки Gram. Компания привезла модели с экранами на 14, 16 и 17 дюймов. Самый компактный представитель серии с индексом 14Z90P весит 990 граммов и стоит на российском рынке 116 тыс. руб.