LG после многолетнего перерыва начала продавать в России сверхлегкие ноутбуки

LG вернулась на российский рынок ноутбуков после 14-летнего перерыва. Она анонсировала в России ноутбуки Gram, известные своим небольшим весом. В российской рознице будут продаваться только три модели из пяти с классическими несенсорными экранами. Два ноутбука-трансформера их этой серии можно будет приобрести лишь за границей.

Легкие и дорогие

Компания LG привезла в Россию ноутбуки линейки Gram, отличающиеся минимальным весом и металлическим корпусом. В последний раз LG анонсировала лэптопы на российском рынке 14 лет назад, в 2007 г.

Обновленная линейка ноутбуков Gram, которая будет продаваться в России, была представлена в январе 2021 г. на выставке потребительской электроники CES 2021 г. В ее составе есть пять моделей, две из которых имеют сенсорные экраны, способные поворачиваться на 360 градусов, что превращает ноутбук в планшет. В российской рознице они пока недоступны, покупатели смогут приобрести только лэптопы в классическом исполнении.

Как сообщили CNews представители LG, для россиян обновленная линейка Gram состоит из моделей gram 14 (индекс14Z90P, 14 дюймов, стоимость 116 тыс. руб.) и gram 16 (16Z90P, 16 дюймов, 160 тыс. руб.). Любители больших диагоналей могут купить LG gram 17 (17Z90P) за 179 тыс. руб.

LG gram 14 - самый компактный и самый легкий ноутбук в линейке

Вес 14-дюймовой модели ноутбука равен 999 граммам. Лэптоп с экраном на 16 дюймов имеет массу 1190 граммов, а старший 17-дюймовый весит 1350 граммов. От батареи ноутбуки работают до 25,5, 22 и 19,5 часа соответственно.

Сроки начала продаж всех трех ноутбуков LG не раскрывает. На запрос CNews представители компании на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не уточнили, планирует ли LG привозить в Россию трансформеры LG gram 14 (14T90P) и LG Gram 16 (16T90P).

Экран и процессор

Все три ноутбука LG Gram получили получили энергоэффективные процессоры Intel Core 11 поколения линейки Tiger Lake-U. Они были показаны в сентябре 2020 г.

В LG 14 Gram используется чип Core i5-1135G7 с частотой 2,4-4,2 ГГц, кэшем L3 8 МБ и тепловыделением TDP 28 Вт. Два других ноутбука получили Core i7-1165G7 (2,8-4,7 ГГц, 12 МБ, 28 Вт). Оба чипа выпущены в III квартале 2020 г. и производятся по самому современному для Intel 10-нанометровому техпроцессу.

LG gram 16 имеет такую же диагональ, как и Apple MacBook Pro 16

Дискретная видеокарта в ноутбуках не предусмотрена. За обработку графики отвечает встроенная в процессор подсистема Intel Iris Xe.

Экран каждого из ноутбуков базируется на матрице IPS и имеет соотношение сторон 16:10. Дисплеи получили 99-процентныйохват цветового пространства DCI-P3 и разрешение 1920х1200 точек для 14-дюймой модели и 2560х1600 точек для двух других.

Память и накопители

Все три ноутбука поставляются с оперативной памятью LPDDR4X и двумя слотами под накопители М2 2280. В LG gram 14 установлены планка памяти LPDDR4X-3733 на 8 ГБ и накопитель на 512 ГБ.

Флагманский LG gram 17

Старшие модели укомплектованы SSD на 512 ГБ (16 дюймов) и 1 ТБ (17 дюймов). Оперативной памяти в них по сравнению с 14-дюймовым Gram существенно больше. Ее объем равен 16 ГБ, и это LPDDR4X-4266

Особенности корпуса

Корпус ноутбуков выполнен из магниевого сплава и имеет серебристый, белый или черный оттенок. Внутри него есть система охлаждения Mega cooling 4.0, а штатная клавиатура получила встроенную подсветку.

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Корпус соответствует военным рекомендациям MIL STD-810G, что свидетельствует о его повышенной прочности.

Прочие спецификации

Ноутбуки LG Gram укомплектованы сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, двумя портами USB 4.0 Gen3 (Thunderbolt 4), парой USB 3.2 Gen2 и одним HDMI. В наличии слот под карты microSD, вход под проводную гарнитуру, 100- или 1000-мегабитный RJ-45, и модули Wi-Fi 6 вместе с Bluetooth 5.1.

Габариты LG gram 14 составляют 313x215х17 мм, Gram 16 – 356х243х17 мм, Gram 17 – 380x260х18 мм. Ноутбуки поставляются с предустановленной ОС Windows 10 и гарантией сроком на один год.

Назад в 2007 год

Последним ноутбуком LG, доступным в официальной российской рознице до премьеры линейки Gram, был P1 Pro J555R. Это аппарат 2007 модельного года с традиционной по тем временам диагональю 15,4 дюйма и разрешением 1280x800 точек.

Фото: НИКС После релиза P1 Pro LG надолго покинула российский рынок ноутбуков

Ноутбук комплектовался процессором Intel Core 2 Duo T5500 (1,66 ГГц, кэш L2 2 МБ) 512 МБ оперативной памяти DDR2-533 и жестким диском на 80 ГБ со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту.

У LG P1 Pro имеется встроенный пишущий DVD-привод, дискретная видеокарта ATI Mobility Radeon X1400, модуль Wi-Fi 802.11g и SD-слот. Ноутбук весит 2,78 кг при габаритах 355х260х38 мм. С завода ноутбук шел с предустановленной ОС Windows XP.