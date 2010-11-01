Bharti Enterprises Group

Индийский оператор займется аутсорсингом на африканском рынке Крупный индийский оператор мобильной связи Bharti Airtel объявил о подписании аутсорсинговых контрактов с IBM, Tech Mahindra и Spanco. Данные контракты касаются управления и поддержки центров обслуживания клиентов в Африке. Компании не

«Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд Компании Bharti Airtel и «Эрикссон» подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд. Соглашение позволит Airtel развернуть конвергентную сеть и расширить зону покрытия в сельских регионах Инд

Vodafone, Bharti и Idea создадут СП по совершенствованию инфраструктуры связи в Индии Британская Vodafone Essar (индийское подразделение Vodafone Group Plc.) и индийские телекоммуникационные компании Bharti Infratel и Idea Cellular создадут СП, направленное на совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры в Индии, сообщает РБК. Новая компания Indus Towers, полученная путем слияния а

Nokia Siemens Network и Bharti Airtel подписали соглашение на $900 млн Компания Nokia Siemens Network подписала договор с ведущим индийским оператором мобильной связи — компанией Bharti Airtel на сумму $900 млн. По условиям договора, NSN осуществит расширение сети GSM индийского мобильного оператора, которое охватит восемь новых национальных областей. Кроме того, NSN об

"Ростелеком" расширил сотрудничество с операторами Индии ает более 33 млн. клиентов по всей территории страны. Bharti AirTel является частью группы компаний Bharti Enterprises, лидирующей на индийском рынке в сфере телекоммуникаций, программного обес

Ericsson обеспечит аутсорсинг для Bharti Компания Ericsson и индийская телекоммуникационная компания Bharti Tele-Ventures (BTVL) подписали соглашение о сотрудничестве. Трехлетний аутсорсинговый контракт оценивается приблизительно в $400 млн. Он включает в себя управление ИТ-инфраструктурой опе

Bharti почти вдвое сократила тарифы на международные звонки Частная индийская телекоммуникационная компания Bharti объявила о почти 50%-ном сокращении тарифов на международные звонки. Минута разговора с абонентом из США и других стран Северной и Южной Америки, а также с абонентами в Европе, Африке и

Bharti и SingTel открыли подводную кабельную сеть между Сингапуром и Индией Индийская компания Bharti Group и Singapore Telecommunications Ltd. объявили о завершении первого этапа работ по проекту "i2i" стоимостью в $650 млн., предусматривающему строительство первой частной подводной каб

Bharti получила полный контроль над своей дочерней компанией Компания Telia продала свою 26%-ную долю в индийском операторе мобильной связи стандарта GSM Bharti Mobile (торговая марка AirTel) за $58,4 млн. основному акционеру Bharti Mobile - компании Bharti Tele-Ventures. Telia сообщила, что продажа является частью ее усилий по упр

Bharti Broadband начала предоставлять индийским пользователям спутниковый широкополосный доступ в интернет Bharti Broadband Networks Ltd, дочерняя компания ведущей индийской телекоммуникационной компании Bharti Tele-Ventures, сообщила во вторник, что она запустила в эксплуатацию первую в Индии услугу спутникового широкополосного доступа в интернет. Компания считает, что спутниковый доступ гораз

Bharti получила лицензию на междугородную связь Bharti Telesonic, подразделение Bharti Televentures Ltd., первой из частных индийских компаний получила лицензию на право предоставления услуг междугородной связи. На данный момент она является единственным конкурентом госуда

Ericsson заключила соглашение стоимостью $70 млн. с индийской Bharti Enterprises ания для сотовых сетей стандартов GSM и GPRS с ведущим индийским телекоммуникационным конгломератом Bharti Enterprises. По условиям контракта предусмотрена поставка инфраструктурного оборудован

Bharti Group приобрела контрольный пакет акций Skycell Индийская компания Bharti Enterprises получила контрольный пакет акций в 89,5% в SkyCell Ltd, региональном операторе мобильной связи. Однако в соответствии с лицензионным соглашением сделка должна еще быть одобре

Индийская компания Bharti Teletech будет производить телефонные аппараты в Китае на контрактной основе, но уже изыскиваются возможности создания собственных производственных мощностей путём формирования совместного предприятия с китайской компанией. В.Пракаш (V J Prakash), глава Bharti Teletech, заявил, что производство комплектующих в Китае обходится дешево, даже с учетом затрат на их импорт в Индию. На данный момент компания располагает тремя заводами в Индии, общий

Bharti инвестирует $332 млн. в развитие сетевой инфраструктуры Индийский оператор мобильной связи Bharti Enterprise выделил $322 млн. для создания инфраструктуры связи в восьми новых регионах

SingTel увеличит инвестиции в индийскую Bharti Group до $650 млн. ions сообщила о намерении увеличить на $200 млн. инвестиции в индийскую телекоммуникационную группу Bharti Group. Общие инвестиции составят $650 млн., а доля Singapore Telecommunications в B

Сингапурская SingTel и индийская Bharti намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети Крупнейшая в Юго-Восточной Азии телефонная компания Singapore Telecommunications Ltd. и индийская Bharti Group намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети, которая соеднит Сингапур с Индией, сообщает bloomberg.com. Кабель протяженносттью 11800 км соединит индийский

Telecom Italia продала всю свою долю акций в индийской Bharti Enterprises Group на сумму в $121 млн. В среду итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia заявила о продаже всей своей доли акций индийской Bharti Enterprises Group за $121 млн, купленные ею в 1995 году, сообщает Associated Press. Эта сделка является частю стратегии компании по концентрации международной деятельности в Европе, стра