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Bharti Enterprises Group

Bharti Enterprises Group


01.11.2010 Индийский оператор займется аутсорсингом на африканском рынке

Крупный индийский оператор мобильной связи Bharti Airtel объявил о подписании аутсорсинговых контрактов с IBM, Tech Mahindra и Spanco. Данные контракты касаются управления и поддержки центров обслуживания клиентов в Африке. Компании не

01.04.2010 «Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд

Компании Bharti Airtel и «Эрикссон» подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд. Соглашение позволит Airtel развернуть конвергентную сеть и расширить зону покрытия в сельских регионах Инд
10.12.2007 Vodafone, Bharti и Idea создадут СП по совершенствованию инфраструктуры связи в Индии

Британская Vodafone Essar (индийское подразделение Vodafone Group Plc.) и индийские телекоммуникационные компании Bharti Infratel и Idea Cellular создадут СП, направленное на совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры в Индии, сообщает РБК. Новая компания Indus Towers, полученная путем слияния а
03.07.2007 Nokia Siemens Network и Bharti Airtel подписали соглашение на $900 млн

Компания Nokia Siemens Network подписала договор с ведущим индийским оператором мобильной связи — компанией Bharti Airtel на сумму $900 млн. По условиям договора, NSN осуществит расширение сети GSM индийского мобильного оператора, которое охватит восемь новых национальных областей. Кроме того, NSN об
05.03.2007 "Ростелеком" расширил сотрудничество с операторами Индии

ает более 33 млн. клиентов по всей территории страны. Bharti AirTel является частью группы компаний Bharti Enterprises, лидирующей на индийском рынке в сфере телекоммуникаций, программного обес
10.02.2004 Ericsson обеспечит аутсорсинг для Bharti

Компания Ericsson и индийская телекоммуникационная компания Bharti Tele-Ventures (BTVL) подписали соглашение о сотрудничестве. Трехлетний аутсорсинговый контракт оценивается приблизительно в $400 млн. Он включает в себя управление ИТ-инфраструктурой опе
29.04.2002 Bharti почти вдвое сократила тарифы на международные звонки

Частная индийская телекоммуникационная компания Bharti объявила о почти 50%-ном сокращении тарифов на международные звонки. Минута разговора с абонентом из США и других стран Северной и Южной Америки, а также с абонентами в Европе, Африке и

10.04.2002 Bharti и SingTel открыли подводную кабельную сеть между Сингапуром и Индией

Индийская компания Bharti Group и Singapore Telecommunications Ltd. объявили о завершении первого этапа работ по проекту "i2i" стоимостью в $650 млн., предусматривающему строительство первой частной подводной каб
25.03.2002 Bharti получила полный контроль над своей дочерней компанией

Компания Telia продала свою 26%-ную долю в индийском операторе мобильной связи стандарта GSM Bharti Mobile (торговая марка AirTel) за $58,4 млн. основному акционеру Bharti Mobile - компании Bharti Tele-Ventures. Telia сообщила, что продажа является частью ее усилий по упр
22.03.2002 Bharti Broadband начала предоставлять индийским пользователям спутниковый широкополосный доступ в интернет

Bharti Broadband Networks Ltd, дочерняя компания ведущей индийской телекоммуникационной компании Bharti Tele-Ventures, сообщила во вторник, что она запустила в эксплуатацию первую в Индии услугу спутникового широкополосного доступа в интернет. Компания считает, что спутниковый доступ гораз
03.12.2001 Bharti получила лицензию на междугородную связь

Bharti Telesonic, подразделение Bharti Televentures Ltd., первой из частных индийских компаний получила лицензию на право предоставления услуг междугородной связи. На данный момент она является единственным конкурентом госуда
08.10.2001 Ericsson заключила соглашение стоимостью $70 млн. с индийской Bharti Enterprises

ания для сотовых сетей стандартов GSM и GPRS с ведущим индийским телекоммуникационным конгломератом Bharti Enterprises. По условиям контракта предусмотрена поставка инфраструктурного оборудован
20.09.2001 Bharti Group приобрела контрольный пакет акций Skycell

Индийская компания Bharti Enterprises получила контрольный пакет акций в 89,5% в SkyCell Ltd, региональном операторе мобильной связи. Однако в соответствии с лицензионным соглашением сделка должна еще быть одобре
03.09.2001 Индийская компания Bharti Teletech будет производить телефонные аппараты в Китае

на контрактной основе, но уже изыскиваются возможности создания собственных производственных мощностей путём формирования совместного предприятия с китайской компанией. В.Пракаш (V J Prakash), глава Bharti Teletech, заявил, что производство комплектующих в Китае обходится дешево, даже с учетом затрат на их импорт в Индию. На данный момент компания располагает тремя заводами в Индии, общий

24.08.2001 Bharti инвестирует $332 млн. в развитие сетевой инфраструктуры

Индийский оператор мобильной связи Bharti Enterprise выделил $322 млн. для создания инфраструктуры связи в восьми новых регионах
10.05.2001 SingTel увеличит инвестиции в индийскую Bharti Group до $650 млн.

ions сообщила о намерении увеличить на $200 млн. инвестиции в индийскую телекоммуникационную группу Bharti Group. Общие инвестиции составят $650 млн., а доля Singapore Telecommunications в B
24.10.2000 Сингапурская SingTel и индийская Bharti намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети

Крупнейшая в Юго-Восточной Азии телефонная компания Singapore Telecommunications Ltd. и индийская Bharti Group намерены инвестировать $650 млн. в создание подводной кабельной сети, которая соеднит Сингапур с Индией, сообщает bloomberg.com. Кабель протяженносттью 11800 км соединит индийский

28.09.2000 Telecom Italia продала всю свою долю акций в индийской Bharti Enterprises Group на сумму в $121 млн.

В среду итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia заявила о продаже всей своей доли акций индийской Bharti Enterprises Group за $121 млн, купленные ею в 1995 году, сообщает Associated Press. Эта сделка является частю стратегии компании по концентрации международной деятельности в Европе, стра
08.08.2000 SingTel приобретет акции индийской Bharti Telecom на сумму $400 млн.

l о совместной работе по строительству 2500 км подводного кабеля между Ченнаи и Сингапуром. Холдинг Bharti Enterprises намерен привлечь инвестиции в размере 35 млрд. рупий ($813 млн.) для расши

Публикаций - 55, упоминаний - 61

Bharti Enterprises Group и организации, системы, технологии, персоны:

Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 109 23
Vodafone Group 1384 13
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 10
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 7
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 28 7
AT&T Inc 1683 7
CK Hutchison Holdings 171 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 6
Deutsche Telekom 911 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 3
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 3
China Mobile 408 3
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 281 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 3
Ростелеком 9887 2
МегаФон 9196 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 568 2
Apple Inc 12242 2
BSNL - Bharat Sanchar Nigam Limited 9 2
Cisco Systems 5146 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
Huawei 4004 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
Samsung Electronics 10358 2
Sony 6567 2
LG Electronics 3635 2
Lenovo Motorola 3505 2
IBM - International Business Machines Corp 9467 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
SoftBank Group 263 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
Альфа-Групп 716 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2738 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Arianespace 85 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 1
Royal Caribbean 8 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
Транснефть 307 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Boeing 1013 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Белый Ветер 356 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4608 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5051 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - Indian Chamber of Commerce - Федерация индийских торгово-промышленных палат 2 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 684 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 202 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 14
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 144 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21010 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28196 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24850 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6510 6
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10245 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8271 5
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9449 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3348 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4722 3
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5412 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8610 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20422 2
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Apple iPhone 6 4863 2
Google Android 14211 1
Intel Pentium III 781 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2096 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7161 1
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 475 1
Rover - RoverBook 155 1
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Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 1
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ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 52 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
PacketVideo PVPlatform - PVPlayer 4 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 238 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Stafory - робот Вера 338 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
Microsoft Windows Live Hotmail 307 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
HP - palmOne - Handspring Treo 108 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Pixabay 146 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 1
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 1
Рябов Игорь 27 2
Путин Владимир 3232 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
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Медведев Дмитрий 1657 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Изосимов Александр 192 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 492 1
Кайгородов Михаил 5 1
Евтушенков Владимир 208 1
Магомедов Зиявудин 9 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Торбахов Александр 97 1
Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 1
Полютов Александр 2 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Brown Alex - Браун Алекс 3 1
Sarin Arun - Сарин Арун 19 1
Bouverot Anne - Буверо Анн 2 1
Bush George - Буш Джордж 330 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 30 1
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 16 1
Индия - Bharat 5526 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 13
Россия - РФ - Российская федерация 148100 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 10
Европа 21895 9
Азия - Азиатский регион 5604 8
Сингапур - Республика 1867 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14273 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 7
Япония 13353 6
Африка - Африканский регион 3512 5
Швеция - Королевство 3641 4
США - Нью-Йорк 3103 3
Франция - Французская Республика 7894 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1017 3
Нидерланды 3555 3
Земля - планета Солнечной системы 10454 3
Израиль 2747 3
Италия - Итальянская Республика 4375 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7681 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14229 2
Канада 4916 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1785 2
Южная Корея - Республика 6718 2
Китай - Тайвань 4034 2
Германия - Федеративная Республика 12771 2
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 58 2
Америка - Американский регион 2172 2
Украина 7658 2
Америка Латинская 1836 2
Индия - Махараштра - Мумбаи 114 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1138 2
Норвегия - Королевство 1812 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1360 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 2
Казахстан - Республика 5623 1
Индонезия - Республика 972 1
Индия - Карнатака - Бангалор 203 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5884 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10136 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8192 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6535 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6245 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6835 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5052 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1993 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3593 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2491 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4968 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 461 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1168 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3539 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7976 1
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Физика - Градус Цельсия 290 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5759 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 851 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2792 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 764 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1201 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5896 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3226 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1766 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5147 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6009 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5641 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 4
Bloomberg 1314 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5946 2
FT - Financial Times 1233 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1004 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
Silicon 486 1
Telegraph 195 1
AP - Associated Press 2006 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat/MDR 70 1
Juniper Research 530 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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