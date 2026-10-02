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Социализм

Социализм

Советскому народу — первому строителю социализма — слава! (В. Иванов и О. Бурова.) 1957 год Советскому народу — первому строителю социализма — слава! (В. Иванов и О. Бурова.) 1957 год
"Поезд идет от станции Социализм до станции Коммунизм. Испытанный машинист революции товарищ Сталин" (Соколов-Скаля П.) 1939 год "Поезд идет от станции Социализм до станции Коммунизм. Испытанный машинист революции товарищ Сталин" (Соколов-Скаля П.) 1939 год
«Строительство социализма» Началось формирование мировой системы социализма. Художник Караченцов П. 1927 год «Строительство социализма» Началось формирование мировой системы социализма. Художник Караченцов П. 1927 год
«ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ - ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ» Агеев С., 1927 год «ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ - ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ» Агеев С., 1927 год
«Социалистическим наступлением преодолеем сопротивление классового врага, трудности и умножим достижения». Неизвестный художник, 1931 год. «Социалистическим наступлением преодолеем сопротивление классового врага, трудности и умножим достижения». Неизвестный художник, 1931 год.
При социализме нет места безработице! При капитализме миллионы безработных рук! 'In socialism, there is no place for unemployment! - In capitalism, there are millions of unemployed hands!' (Russian poster by Viktor Koretsky/ Iskusstvo, Moscow. Soviet Union, 1950). СССР, 1950 г. Корецкий В.Б. При социализме нет места безработице! При капитализме миллионы безработных рук! 'In socialism, there is no place for unemployment! - In capitalism, there are millions of unemployed hands!' (Russian poster by Viktor Koretsky/ Iskusstvo, Moscow. Soviet Union, 1950). СССР, 1950 г. Корецкий В.Б.
«Кому достается национальный доход?» Плакат о преимуществах социалистической системы по сравнению с капиталистической. Говорков В., 1950 год. «Кому достается национальный доход?» Плакат о преимуществах социалистической системы по сравнению с капиталистической. Говорков В., 1950 год.
Раскрепощенная женщина - строй социализм! Страхов-Браславский А., 1926 год. Раскрепощенная женщина - строй социализм! Страхов-Браславский А., 1926 год.
«К построению бесклассового социалистического общества будь готов!» Советский пионерский плакат. Яковлев Н., 1932 год. «К построению бесклассового социалистического общества будь готов!» Советский пионерский плакат. Яковлев Н., 1932 год.
Советскому народу — первому строителю социализма — слава! (В. Иванов и О. Бурова.) 1957 год Советскому народу — первому строителю социализма — слава! (В. Иванов и О. Бурова.) 1957 год
Владыкой мира будет труд! (Филатов Д., Смехов З.) 1978 год Владыкой мира будет труд! (Филатов Д., Смехов З.) 1978 год
Освобождённый и созидательный труд людей нового социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества. Художник: Е. С. Соловьев, 1958г. Освобождённый и созидательный труд людей нового социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества. Художник: Е. С. Соловьев, 1958г.

СОБЫТИЯ


02.10.2026 Аналитики назвали популярные телефоны у жителей Башкирии 1
05.09.2024 К сезону деловой активности «МегаФон» ускорил интернет в Кирове 1
26.01.2024 МТС разогнала мобильный интернет для врачей и пациентов челябинского медгородка №6 1
12.12.2017 Вьетнамские силовики заинтересованы в российских ИБ-разработках 1
13.01.2017 «Мегафон» улучшил сеть 4G в Грозном 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
01.07.2015 «Мегафон» увеличил покрытие барнаульской сети 4G+ в 2 раза 1
25.06.2015 ТТК подключил к интернету 23 жилых дома в Инте 1
25.11.2014 Россия и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, ИТ и массовых коммуникаций 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 1
23.08.2013 "Новый Союз". Скриншоты 1
23.08.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД и КТВ в Тамбове 1
09.08.2013 "Новый Союз". Скриншоты 1
17.07.2013 «Ростелеком» установил в Ростове-на-Дону шесть инфоматов с доступом к порталу госуслуг 1
04.10.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
20.09.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
13.09.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
05.09.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
29.08.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
22.08.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
16.08.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
08.08.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
01.08.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
25.07.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
26.06.2012 "Новый Союз". Скриншоты 1
19.05.2012 Альтернативная реальность от Best Way 1
27.04.2012 Спутниковое вещание «арабской весны» 1
16.04.2012 Социализм борется с пиратством 2
17.02.2012 «Билайн» подарил $36 млн неизвестному американскому посреднику 1
22.11.2011 Российские власти замолвили слово за вьетнамский «Билайн» 1
21.04.2010 Три проблемы рынка защиты информации в России 1
25.02.2010 Кризис не научил. Телеком-рынку грозит застой 1
18.12.2009 СПО на службе государства: разбираем примеры 1
19.12.2008 Выход из кризиса: тотальная ИТ-система? 1
07.11.2008 Россия и Куба объединятся против Microsoft 1
24.07.2008 НР пришла в Белоруссию за чем-то большим? 1
16.07.2008 ТКТ начал работу в Центральном районе Петербурга 1
05.06.2008 Новгородский ролик внесён в список экстремистских материалов 1
28.12.2007 Прокуратура Новгородской области признала размещённый в Интернете ролик экстремистским 1
13.11.2007 Самые узкие холодильники: спасение для маленькой кухни 1

Публикаций - 59, упоминаний - 60

Социализм и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 14
Best Way 53 14
МегаФон 10936 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9563 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16119 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 3
Gtel 25 3
Ростелеком 11036 2
Microsoft Corporation 25867 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 2
Киевстар - Kyivstar 575 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Открытые технологии 731 2
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
WRN Broadcast - World Radio Network - Всемирная радиосеть 6 1
Red Flag Software 10 1
АК-Цент Микросистемс 7 1
Hannoi Telecom 1 1
Livedoor 12 1
Samsung Electronics 11141 1
SAP SE 5630 1
LG Electronics 3746 1
InfoWatch - Инфовотч 1200 1
HP Inc. 5907 1
Информзащита 949 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1923 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1588 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Укртелеком - Ukrtelecom 246 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 440 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 2
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 8 1
РКСМ(б) - Революционный коммунистический союз молодёжи 2 1
ДаблМакс 3 1
Одесский припортовый завод - ОПЗ 8 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1911 1
Альфа-Групп 751 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 130 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Venture Capital 40 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 156 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Venture Capital Bank 2 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Социальные гарантии 42 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Приорбанк 14 1
Геометрия НПО 172 1
Smeg 19 1
Ростех - ОДК Климова 8 1
Vietnam Electricity - Электроэнергетическая корпорация Вьетнама 2 1
Солидарность 0 1
Вьетнамско-Российский совместный банк, ВРБ - Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB 1 1
Белагропромбанк 24 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Русский Стиль 45 1
Ardo - Ардо 36 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Росбизнесбанк АРКБ 3 1
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 5
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13873 4
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6684 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 2
Президент Украины 128 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 2
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3604 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3724 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2365 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2141 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 55 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Союз пенсионеров России 9 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18503 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23176 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54735 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9852 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29886 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10353 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9694 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9691 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18271 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26844 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16665 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10041 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35804 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8777 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13801 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26348 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1447 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6252 2
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1915 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4499 1
Microsoft Windows 2000 8678 4
Linux OS 11653 3
CASC - Dōng Fāng Hóng Yīhào - Dong Fang Hong - Дунфан Хун 4 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 683 1
Stellantis - Fiat Nuova 3 1
Red Flag Software - Red Flag Linux 24 1
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2555 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 143 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 1
Huawei nova - Серия смартфона 123 1
Космодром Байконур 1072 1
Linux GNU - Gentoo 47 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Samsung - серия холодильников 44 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
LG Multi Air Flow 16 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 41 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
Age of Kings 2 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 1
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 1
LG Hygiene Fresh 6 1
Путин Владимир 3470 4
Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 4
Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 3
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Изосимов Александр 192 2
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Фаддеев Людвиг 6 1
Мирзоян Эрик 3 1
Valdes Ramiro - Вальдес Рамиро 2 1
Лузгин Михаил 1 1
Скулачев Владимир 2 1
Внуков Константин 1 1
Никишин Анатолий 1 1
Спирин Александр 1 1
Аравин Алексей 1 1
Шлапак Александр 2 1
Берцова Юлия 1 1
Шусторович Александр 1 1
Платэ Николай 4 1
Зубцова Елена 1 1
Steinmeier Frank-Walter - Штайнмайер Франк-Вальтер 4 1
Галажинский Антон 1 1
Аливердиев Абутраб 1 1
Horie Takafumi - Хори Такафуми 8 1
Morabito Ito - Морабито Ито 9 1
Miyauchi Ryoji - Мияуси Руоджи 1 1
Ziyuan Ren - Зиян Рен 1 1
Окунь Лев 1 1
Tauss Jourg - Таусс Йорг 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 936 1
Никифоров Николай 1141 1
Васильев Кирилл 16 1
Смирнов Алексей 273 1
Шувалов Игорь 86 1
Духовницкий Олег 91 1
Кочетков Владислав 248 1
Калинин Дмитрий 40 1
Никитин Олег 72 1
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