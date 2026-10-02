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Социализм
Советскому народу — первому строителю социализма — слава! (В. Иванов и О. Бурова.) 1957 год
"Поезд идет от станции Социализм до станции Коммунизм. Испытанный машинист революции товарищ Сталин" (Соколов-Скаля П.) 1939 год
«Строительство социализма» Началось формирование мировой системы социализма. Художник Караченцов П. 1927 год
«ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ - ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ» Агеев С., 1927 год
«Социалистическим наступлением преодолеем сопротивление классового врага, трудности и умножим достижения». Неизвестный художник, 1931 год.
При социализме нет места безработице! При капитализме миллионы безработных рук! 'In socialism, there is no place for unemployment! - In capitalism, there are millions of unemployed hands!' (Russian poster by Viktor Koretsky/ Iskusstvo, Moscow. Soviet Union, 1950). СССР, 1950 г. Корецкий В.Б.
«Кому достается национальный доход?» Плакат о преимуществах социалистической системы по сравнению с капиталистической. Говорков В., 1950 год.
Раскрепощенная женщина - строй социализм! Страхов-Браславский А., 1926 год.
«К построению бесклассового социалистического общества будь готов!» Советский пионерский плакат. Яковлев Н., 1932 год.
Советскому народу — первому строителю социализма — слава! (В. Иванов и О. Бурова.) 1957 год
Владыкой мира будет труд! (Филатов Д., Смехов З.) 1978 год
Освобождённый и созидательный труд людей нового социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества. Художник: Е. С. Соловьев, 1958г.
СОБЫТИЯ
Публикаций - 59, упоминаний - 60
Социализм и организации, системы, технологии, персоны:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476506, в очереди разбора - 724000.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476506, в очереди разбора - 724000.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.