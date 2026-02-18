Разделы

Союз пенсионеров России


СОБЫТИЯ


18.02.2026 Участниками проекта «Азбука интернета» в 2025 году стали почти 50 тыс. человек 1
06.02.2024 Участниками проекта «Азбука интернета» в 2023 году стали почти 30 тыс. пенсионеров 1
22.03.2023 «Базальт СПО» и «Ростелеком» обучают россиян старшего поколения основам работы с российскими операционными системами «Альт» 1
08.02.2023 Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров 1
08.02.2022 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 году 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
04.03.2020 Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» 2
27.02.2019 Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» в 2018 году 1
10.08.2005 Украина: российский политик заработал на телекоме $120 млн 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Союз пенсионеров России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10428 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 2
Сторм 57 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 804 1
Киевстар - Kyivstar 559 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Venture Capital 40 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 5
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 177 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Президент Украины 126 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7706 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1677 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12371 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5948 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 674 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2715 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9517 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4849 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9616 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8217 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9732 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13048 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8515 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1286 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 2
VK - Яндекс.Дзен 234 2
Microsoft Windows 16446 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 373 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 265 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 261 1
Горбачев Михаил 35 1
Кашицин Владимир 9 1
Кишенин Владимир 5 1
Туманов Юрий 7 1
Латышева Алена 1 1
Франчук Елена 5 1
Кучма Леонид 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 8
Россия - СФО - Новосибирск 4710 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 690 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 2
Россия - ПФО - Самарская область 1487 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1017 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1680 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1010 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 745 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Россия - УФО - Свердловская область 1799 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1339 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Германия - Федеративная Республика 12969 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3001 1
Украина 7818 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2707 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - УФО - Тюменская область 1295 1
Россия - УФО - Челябинская область 1424 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1572 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 740 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1015 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 557 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 7
НКО - Некоммерческая организация 597 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
Энергетика - Energy - Energetically 5535 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3720 1
Социализм 58 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3679 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Ростелеком - Азбука интернета 33 7
БКТиЛ ГБПОУ - Бурятский колледж технологий и лесопользования - Бурятский лесопромышленный колледж 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
