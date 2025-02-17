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Белинвестбанк Белорусский банк развития и реконструкции

Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции


17.02.2025 Россияне смогут расплачиваться QR-кодом «Сбера» в Белоруссии 1
31.03.2022 «ЮMoney» запустил переводы с кошелька на карты «Белкарт» в Белоруссию 1
09.07.2015 В Белорусском государственном университете внедрено «Интеллектуальное удостоверение сотрудника» на базе JaCarta 1
26.05.2015 «Белинвестбанк» подключил денежные переводы по системе Contact 3
11.06.2013 Tieto защитила «Белинвестбанк» от мошенничества в сфере платежных банковских карт 4
24.07.2008 НР пришла в Белоруссию за чем-то большим? 1
28.08.2007 Марк Шерман: "Амфора" предложит российским банкам Temenos T24 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Белинвестбанк и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5280 1
HP Inc. 5691 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 60 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Temenos AG 24 1
TietoEVRY - Tieto Financial Services 15 1
Turkcell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 14 1
ST SOFT - СТ СОФТ 4 1
НТЦ Контакт 2 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 3
Белагропромбанк 22 3
Visa International 1950 2
Приорбанк 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 1
Беларусбанк АСБ 15 1
АТФБанк 22 1
Национальный банк Республики Беларусь 10 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5084 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2026 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4503 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10010 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6053 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3841 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 1
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FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1082 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27939 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2146 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 893 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5910 1
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i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
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1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
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