Получите все материалы CNews по ключевому слову
НТЦ Контакт
ЗАО «НТЦ КОНТАКТ» – одно из белорусских предприятий, поставляющих технические, аппаратно-программные и криптографические средства защиты информации. ЗАО «НТЦ КОНТАКТ» имеет лицензию № 01019/52 на право осуществления деятельности по технической и/или криптографической защите информации, выданную Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.
НТЦ Контакт и организации, системы, технологии, персоны:
|SoftClub - СофтКлуб 156 1
|Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 77 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
|Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 7 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
|Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 111 1
|Соснин Юрий 9 1
|Лаптев Андрей 9 1
|Анищенко Владимир 2 1
|Левенков Олег 3 1
|Беларусь - Белоруссия 5812 3
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
|Беларусь - Минск 648 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.