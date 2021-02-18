Astra Linux сертифицирована в Республике Беларусь

ГК Astra Linux, лидер российского рынка операционных систем и средств виртуализации, сообщает о сертификации ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Минск» для применения в белорусских информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию. Astra Linux — первая российская ОС, которая успешно прошла комплекс всесторонних проверок, получила официальный сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) и включена в «Реестр средств защиты информации, прошедших сертификацию».

Получению сертификата предшествовало множество тестовых мероприятий: от анализа условий разработки операционной системы до тщательной независимой проверки ее функционала белорусскими экспертами.В рамках проводившихся работ ГК Astra Linux посетили представители аккредитованного ОАЦ ЗАО «НТЦ Контакт», одного из ведущих предприятий Республики Беларусь в сфере технических, аппаратно-программных и криптографических средств защиты информации. Специалисты исследовали производственные мощности разработчика, а также ознакомились с работой стендов, предназначенных для сборки ПО, его верификации, проверки уязвимостей и т.д. После этого была проведена всесторонняя проверка работоспособности ОС в различных режимах, включая тотальные тесты абсолютно всех заявленных функциональных возможностей, связанных с обеспечением IT-безопасности. В частности, сотрудники «НТЦ Контакт» моделировали различные ситуации с попытками обойти средства защиты и взломать код и в итоге убедились в надежности и стабильной работе продукта.

Astra Linux Special Edition успешно прошла все проверки, подтвердив полное соответствие нормативным требованиям, о чем свидетельствует выданный сертификат № BY/112 02.01. 036 01393. Теперь российскую операционную систему могут использовать белорусские частные и государственные организации различных секторов экономики. Astra Linux Special Edition признана пригодной для применения в информационных системах, обрабатывающих такую конфиденциальную информацию, как персональные данные, коммерческая и служебная тайна, сведения о банковских операциях и т.п.

«Сертификат, который мы получили в Республике Беларусь, позволяет использовать Astra Linux Special Edition на критически важных объектах информатизации — это аналог российских значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Кроме того, российская ОС подходит для белорусских информационных систем, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, до 2-го класса включительно. Следующим этапом нам видится работа с заказчиками в направлении применения Astra Linux в уже эксплуатируемых и создаваемых информационных системах», — отмечает Юрий Соснин, заместитель генерального директора ГК Astra Linux.