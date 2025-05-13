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НТЦ Контакт БАС‑W программный комплекс криптографической защиты



13.05.2025 «Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

НТЦ Контакт и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 77 1
НТЦ Контакт 3 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 823 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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