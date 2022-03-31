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«ЮMoney» запустил переводы с кошелька на карты «Белкарт» в Белоруссию

Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил трансграничные переводы с кошелька ЮMoney на карты платежной системы «Белкарт» — белорусского партнера российской системы «Мир». Теперь владельцы кошельков «ЮMoney» могут переводить деньги друзьям и близким в Белоруссию, а белорусские пользователи — получать денежные переводы из России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Переводы на карты «Белкарт-Мир»

Перевести деньги из кошелька «ЮMoney» можно на карты платежных систем «Белкарт-Мир». Сейчас такую карту можно оформить в 12 белорусских банках, в числе которых — БТА Банк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и др.

Чтобы отправить деньги, нужно зайти в раздел «Переводы» на сайте «ЮMoney» и выбрать пункт «На банковскую карту», а затем указать номер карты получателя и сумму перевода. Останется только подтвердить операцию.

Перевести деньги на карту зарубежного банка можно только с баланса кошелька и только в российских рублях. Переводы приходят за несколько минут. Комиссия составляет 3% от суммы + 45 руб.

Максимальная сумма перевода зависит от статуса кошелька «ЮMoney». Если статус именной, за один раз можно перевести не более 15 тыс. руб. с учетом комиссии, в сутки — не более 150 тыс. руб., в месяц — не более 300 тыс. руб. Если кошелек идентифицированный, максимальная сумма разового перевода не может превышать 75 тыс. руб. с учетом комиссии, суточный лимит — 150 тыс. руб., месячный — 600 тыс. руб.

В сутки на иностранные карты партнеров платежной системы «Мир» можно отправить до пяти переводов.

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Переводы на кошелек ЮMoney через ЕРИП

Пополнить кошелек «ЮMoney» картами платежной системы «Белкарт-Мир» не получится. Вместо этого стоит воспользоваться переводами через систему ЕРИП в мобильном приложении своего банка. Лимиты переводов и комиссия зависят от банка или БПА.

Чтобы перевести деньги с белорусской карты или счета на кошелек «ЮMoney», нужно ввести номер кошелька. Но пополнить кошелек «ЮMoney» получится только в том случае, если его владелец прошел идентификацию через «Сбербанк» в Белоруссии. Идентификация через агента не подойдет.

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«ЮMoney» — финтех-компания, входит в экосистему Сбера. «ЮMoney» разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков.

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