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Калинка Сеть магазинов бытовой техники и электроники
УПОМИНАНИЯ
Калинка и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
|Ритейл аудит - Retail audit 11 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
|Академия хорового искусства имени В.С. Попова 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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