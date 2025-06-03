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Калинка Сеть магазинов бытовой техники и электроники


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк» 1
13.05.2024 МТС улучшила связь для дачников в пригороде Сургута 1
13.10.2015 В Лионе прошел Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
19.03.2015 E-COM расширяет роуминговое покрытие для ритейла 1
06.03.2014 Tele2 развивает сеть дистрибуции на Сахалине 1
01.04.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 1
26.01.2009 Два новых магазина сети «Калинка» заработали на базе «СуперМаг Плюс» 2
07.04.2008 Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков" 1
25.07.2007 Северо-Запад: продажи ноутбуков вырастут на 70% 2
24.07.2007 Рост продаж ноутбуков в «Калинке» составил 12% 1
02.07.2007 УФАС защитил Media Markt от свиней 4
28.06.2007 Санкт-Петербургское УФАС России оштрафовало «Калинку» 5
27.06.2007 В «Калинке» растёт доля продаж компьютеров 2
31.05.2007 MediaMarkt проигрывает «Калинке» войну за поросенка 4
10.05.2007 В «Калинке» назначен новый директор отдела рекламы 1
10.05.2007 Хабаровская «Калинка» выбрала «СуперМаг» 1
26.02.2007 «Калинка» внедрит SAP 1
30.01.2007 «Инталев: Корпоративные финансы 2004» внедряют на заводе «Калинка» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 32

Калинка и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5053 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 3
Samsung Electronics 10381 3
Sony 6573 3
Toshiba Corporation 2937 2
Сервис Плюс 184 2
LG Electronics 3639 2
Питерская группа связистов 435 2
Lenovo Group 2307 1
HP Inc. 5717 1
Intel Corporation 12314 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 1
Корус Консалтинг ГК 1258 1
Microsoft Corporation 24859 1
AMD - Advanced Micro Devices 4314 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1120 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2964 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Canon 1403 1
SAP SE 5331 1
8491 1
Oracle Corporation 6760 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 188 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Технологии Будущего 151 1
Adobe Systems 1559 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
LaCie 74 1
SPB Software 54 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Инталев - Intalev 273 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
ComArch S.A. - Комарх 14 1
Микробит 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13262 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 3
Русский Стиль 44 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Почта России ПАО 2162 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Вьетнамско-Российский совместный банк, ВРБ - Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ford 415 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 93 1
Крокус Сити Молл 15 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4897 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4519 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16402 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14625 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28288 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8137 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21151 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10446 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3495 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities 465 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4003 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 87 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4732 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21210 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4158 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 1
Фотобанк - Photobank 179 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1851 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30594 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10678 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7184 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6544 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1891 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1197 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2060 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5972 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24730 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10933 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 35 1
Honeywell Metrologic 52 1
Microsoft Windows XP 2409 1
Apple iPhone 6 4863 1
Intel Core Quad 123 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Инталев Корпоративные финансы 49 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
Microsoft Windows 15910 1
Столповский Евгений 8 2
Калинин Дмитрий 27 2
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 2
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 2
Жумаханов Бекетжан 1 1
Варданян Раиса 1 1
Валуйская Татьяна 5 1
Рязанова Юлия 12 1
Юрченко Константин 4 1
Доронин Александр 6 1
Садохо Валерий 1 1
Чудаков Константин 11 1
Демидов Михаил 133 1
Лукичев Алексей 7 1
Державин Александр 11 1
Воронов Константин 7 1
Воротникова Анастасия 9 1
Иванов Даниил 8 1
Григорьев Анатолий 7 1
Кузин Евгений 2 1
Борисов Владимир 10 1
Савин Сергей 95 1
Михеева Галина 1 1
Сланов Тимур 2 1
Спиваков Владимир 3 1
Мечетина Екатерина 2 1
Киреева Елена 3 1
Гачко Ольга 2 1
Мирзоян Эрик 3 1
Годунов Андрей 12 1
Айвазян Александр 1 1
Внуков Константин 1 1
Carrick William - Каррик Уильям 2 1
Федорова Светлана 1 1
Торгашин Евгений 26 1
Зубцова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 4
Германия - Федеративная Республика 12785 2
Беларусь - Белоруссия 5842 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52605 2
Франция - Французская Республика 7903 2
Европа 24389 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 2
Китай - Шанхай 791 2
Аргентина - Аргентинская Республика 593 2
Италия - Милан 161 2
Вьетнам - Ханой 49 2
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 2
Франция - Лион 22 2
Германия - Саксония - Дрезден 101 2
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн 46 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Италия - Итальянская Республика 4381 1
Армения - Республика 2324 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
Казахстан - Республика 5650 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 21 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 920 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1021 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 339 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Анивский район - Анива 8 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Холмск 15 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 34 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаков 15 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 26 1
Россия - ПФО - Самарская область 1379 1
Россия - ПФО - Самарская область - Большечерниговский район - Большая Черниговка 9 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 44 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 6
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 3
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 253 3
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Академия хорового искусства имени В.С. Попова 2 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 2
Международный женский день - 8 марта 361 2
Подмосковные Вечера 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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