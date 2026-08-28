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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200103
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Гачко Ольга

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Знаменитый бизнесмен вышел из капитала российских платформ Low-code и ИИ и открывает ИТ-компанию во Вьетнаме 3
19.11.2008 iPhone «убьет» Java-игры? 1
07.04.2008 Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Гачко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

SPB Software 60 2
Samsung Electronics 11093 1
Dell EMC 5197 1
Microsoft Corporation 25811 1
Lenovo Group 2467 1
Apple Inc 13205 1
LG Electronics 3741 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Intel Corporation 12847 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
HP Inc. 5902 1
AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
Acer Group - Acer Inc 2807 1
Canon 1442 1
Sony 6746 1
Adobe Systems 1601 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Seiko Epson Corporation 909 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
LaCie 75 1
Питерская группа связистов 441 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Playfon - Плэйфон 40 1
Next Media Group - Некст Медиа 39 1
Микробит 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2969 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4901 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26926 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22675 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15493 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17026 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1252 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13706 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25989 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33625 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2270 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5886 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29772 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 280 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7554 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8696 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3779 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6227 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4885 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2239 1
Java игры 89 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18407 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5925 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12245 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2826 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13293 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26411 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1492 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 611 1
Принтер струйный - Inkjet printer 739 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
Microsoft Windows 16938 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7649 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows XP 2432 1
Oracle Java - язык программирования 3478 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Intel Core Quad 123 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Holden Windsor - Холден Виндзор 7 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Бородин Владимир 20 1
Демидов Михаил 134 1
Лукичев Алексей 7 1
Державин Александр 11 1
Воронов Константин 7 1
Воротникова Анастасия 9 1
Иванов Даниил 8 1
Григорьев Анатолий 7 1
Прядченко Анна 1 1
Валуйская Татьяна 5 1
Киреева Елена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166982 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54862 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47750 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13834 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19601 1
Америка - Американский регион 2206 1
Италия - Рим 209 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27425 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6205 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2697 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1856 1
Аренда 2701 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2572 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8640 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468121, в очереди разбора - 725439.
Создано именных указателей - 200103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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