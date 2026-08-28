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Гачко Ольга
СОБЫТИЯ
|28.08.2026
|Знаменитый бизнесмен вышел из капитала российских платформ Low-code и ИИ и открывает ИТ-компанию во Вьетнаме 3
|19.11.2008
|iPhone «убьет» Java-игры? 1
|07.04.2008
|Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков" 1
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Гачко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|SPB Software 60 2
|Samsung Electronics 11093 1
|Dell EMC 5197 1
|Microsoft Corporation 25811 1
|Lenovo Group 2467 1
|Apple Inc 13205 1
|LG Electronics 3741 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
|Intel Corporation 12847 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
|HP Inc. 5902 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
|Acer Group - Acer Inc 2807 1
|Canon 1442 1
|Sony 6746 1
|Adobe Systems 1601 1
|HP - Hewlett-Packard 3667 1
|Seiko Epson Corporation 909 1
|ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
|LaCie 75 1
|Питерская группа связистов 441 1
|i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
|СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
|ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
|Playfon - Плэйфон 40 1
|Next Media Group - Некст Медиа 39 1
|Микробит 4 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2969 1
|Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
|Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468121, в очереди разбора - 725439.
Создано именных указателей - 200103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468121, в очереди разбора - 725439.
Создано именных указателей - 200103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.