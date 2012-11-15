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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Java игры



15.11.2012 К концу 2012 г. объем российского рынка мобильных игр достигнет $392 млн 3
08.06.2011 Российский рынок мобильного контента в 2010 г. вырос на 26% 2
16.08.2010 Мобильные телефоны и коммуникаторы: хиты продаж июля 2010 1
06.08.2010 Apple и Google скупают разработчиков игр для соцсетей 1
17.06.2010 Samsung GT-E2550: недорогой слайдер с широким функционалом и поддержкой социальных сетей 1
28.02.2010 Лучшие игры для коммуникаторов с ОС Android 1
06.03.2009 iPhone поднял рынок мобильных игр до $5,4 млрд 1
05.03.2009 «Акадо» и Nikita запустили новый портал с мобильным контентом 1
21.01.2009 Мобильный интернет: когда исчезнет WAP? 1
19.11.2008 iPhone «убьет» Java-игры? 3
12.03.2008 Fly совместно с компанией Levi's выпустил имиджевый мобильник 1
12.10.2007 Alawar Entertainment и NewEdge создали новую компанию 1
09.10.2007 «Билайн» устал играть в Java-игры 4
11.09.2007 i-Free вышел в Китай 1
10.09.2007 i-Free начала работать в Китае 1
19.03.2007 Infon подвёл итоги за февраль 1
23.01.2007 Россия: мобильный контент «съел» $400 млн 1
14.12.2006 "Информ-мобил" расширяет присутствие в странах СНГ 1
14.12.2006 Neo-фон: скоро в России? 1
14.11.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference 1
13.11.2006 Nokia 5300 - лучший телефон осени 1
09.11.2006 "Информ-мобил" вышел на рынок Казахстана 1
09.11.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference 1
31.10.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference 1
15.06.2006 Мобильник Fly MX200 - "кот в мешке" 1
16.03.2006 Мобильник Motorola L6: Тоньше некуда? 1
14.03.2006 Первый слайдер Nokia: тест ZOOM 1
22.02.2006 Лучшие мобильные телефоны 2005 года 2
30.01.2006 Мобильные телефоны - лучшие из доступных 3
23.01.2006 Мобильник Sagem - модный и актуальный 1
17.01.2006 Мобильник "Интуиция" - пора готовиться к 8 Марта 1
19.12.2005 ELLE GlamPhone №1 - женский выбор 1
07.12.2005 Дорого и мощно: трехмегапиксельный камерофон Sharp 1
24.11.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж октября 1
09.11.2005 Суперлегкий FM-мобильник от Samsung 1
09.11.2005 Samsung X640: попытка быть оригинальным 2
09.11.2005 Mobiado: первый тест элитного деревянного телефона 1
28.10.2005 PlayFon и Pantech объявляют о новом этапе сотрудничества 1
17.10.2005 "Медиачеис" представила новую версию CMS 1
22.08.2005 Samsung: 2 новых замаскированных смартфона 1

Публикаций - 75, упоминаний - 95

Java игры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3134 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 6
Ростелеком - Связьинвест 1657 1
PayPal 624 1
Google Earth - Google Планета Земля 447 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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