Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Java игры
Публикаций - 75, упоминаний - 95
Java игры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|LG Electronics 3134 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 6
|Ростелеком - Связьинвест 1657 1
|PayPal 624 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru