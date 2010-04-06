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SmartMarketing

СОБЫТИЯ


06.04.2010 Россия: продажи "умных телефонов" упали на 32%

В 2009 г. в России было продано 1,147 млн смартфонов и 713 тыс. устройств группы WID. Первые в общем объеме составили 61,7%, вторые – 38,3%. Такие данные сообщаются в отчете российской компании SmartMarketing. Общий объем продаж составил 1,86 млн штук. К группе WID (Wireless Internet Device – беспроводные интернет-устройства) аналитики относят коммуникаторы, КПК и планшеты. Такую сегм
17.09.2009 Доля ГЛОНАСС-навигаторов в России стремится к нулю

ацией (63,7%). Прочие мобильные устройства с GPS-навигацией (например, трекеры) разошлись числом примерно в 2 тыс. единиц (менее 1% от общего количества). Такие данные приводит аналитическая компания SmartMarketing. В численном выражении по сравнению с 1-й половиной 2008 г. рынок почти не изменился (минус 2%). Для обозначения рынка смартфонов, коммуникаторов, КПК и интернет-планшетов с встр
26.08.2008 Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов

ский рынок GPS-устройств пережил серьезный подъем. В 2007 г. его рост составил 250%, а по прогнозам ряда экспертов, он сохранится еще на протяжении 2–3 лет на уровне 40–50% в год. По данным SmartMarketing, в первом полугодии 2008 г. в России было продано 312 тыс. устройств, оснащенных GPS-модулями. Среди них подавляющую долю занимают так называемые WID — беспроводные информац
20.08.2008 E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу

но нарастили свою долю российского рынка в то время, как коммуникаторы с ОС Windows Mobile совершили резкое падение. Это утверждает в своем отчете по итогам II квартала 2008 г. аналитическая компания Smartmarketing. Согласно подсчетам ее аналитиков, отечественный покупатель полюбил «умные телефоны»: продажи смартфонов и коммуникаторов в I полугодии 2008 г. выросли на 121% и составили 1,235

06.08.2007 Российский рынок беспроводных устройств: рост сохраняется

Группа SmartMarketing объявила итоги исследования российского рынка беспроводных информационных устройств WID (Wireless Information Devices, согласно терминологии SmartMarketing в данное опреде
15.08.2005 Россия: у HP отобрали пальму первенства на рынке КПК

дом прошлого года и составил в количественном исчислении 119973 штук, что составляет прирост в 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставила исследовательская группа SmartMarketing. Во 2 квартале 2005 года компания HP впервые утратила лидерскую позицию в тройке наиболее крупных вендоров, уступив ее КПК на платформах HTC, коммуникаторы и смартфоны на базе ко
15.08.2005 SmartMarketing объявил итоги исследования рынка КПК за 1 полугодие 2005

Группа SmartMarketing объявила итоги исследования российского рынка КПК за 1 полугодие 2005 г. По оценкам группы SmartMarketing, общий объем продаж КПК, смартфонов и коммуникаторов на российско
27.07.2005 SmartMarketing: за 1 полугодие рынок Java-игр увеличился на 43%

Аналитическая группа SmartMarketing объявила о завершении исследования рынка игр для мобильных телефонов за первые два квартала 2005 г. По оценкам аналитиков SmartMarketing, общий объем рынка мобильных игр з
14.04.2005 SmartMarketing: большинство владельцев КПК - не старше 30 лет

Аналитическая группа SmartMarketing объявила итоги исследования социально-демографического профиля пользователей карманных компьютеров, коммуникаторов и смартфонов. Исследование проводилось в конце 3-го квартала 20
06.04.2005 Россияне переходят на КПК класса hi-end

По оценкам группы SmartMarketing, общий объем продаж КПК на российском рынке в первом квартале 2005 г. составил 39030 штук, рост - 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26550 штук). Рост рынка

06.04.2005 SmartMarketing: рост российского рынка в 1-м квартале составил 147%

По оценкам группы SmartMarketing, общий объем продаж КПК на российском рынке в 1-м квартале 2005 г. составил 39030 штук, рост — 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26550 штук). Развитие

16.03.2005 Россия: Рынок мобильных игр активизируется

"Рынок мобильных игр развивается стремительно, и в конце года этот процесс резко активизировался, - отметила Светлана Завьялова, менеджер по маркетингу SmartMarketing, - Несмотря на некоторые технические ограничения, которые все еще играют роль сдерживающего фактора в развитии рынка, степень проникновения телефонов с Java нарастает и тем самым
22.12.2004 Смартфоны становятся все доступнее для россиян

Аналитическая группа SmartMarketing объявила итоги исследования российского рынка КПК за 2004 г. По оценкам SmartMarketing, общий объем продаж КПК, смартфонов и коммуникаторов на российском рынке в 2004 г. с
08.12.2004 На игры для мобильников тратят миллионы

Аналитическая группа SmartMarketing подвела итоги исследования российского рынка игр для мобильных телефонов за первые три квартала 2004 г. За этот период было продано 3,01 млн. единиц игровых программ для мобильны
15.09.2004 Рынок КПК в России теряет рентабельность

По оценкам специалистов SmartMarketing, общий объем продаж КПК на российском рынке во 2-м квартале этого года составил 31010 штук, на 43% больше по сравнению по сравнению со 2-м кварталом прошлого года (17300 штук). О
12.07.2004 В России КПК популярнее смартфонов

По оценкам SmartMarketing, доля остальных платформ составила 0,5% (по сравнению с 0,7% в 1-м квартале 2003 г.). Абсолютные объемы продаж возросли во всех сегментах, что позволяет говорить о значительном р
19.01.2004 SmartMarketing исследовал российский рынок КПК в 2003 г.

По оценкам группы SmartMarketing, общий объем продаж КПК на российском рынке в 2003 г. составил 131030 штук, за второе полугодие продано 92350 устройств (39370 и 52980 в третьем и четвертом кварталах, соответств
24.03.2003 ОС Palm - лидер российского рынка КПК

По итогам 2002 г. платформа Windows CE заняла 33%, Symbian OS - 5%, на долю моделей с другими платформами пришелся 1% рынка. Фактические объемы продаж оказались ниже прогнозировавшихся специалистами SmartMarketing. Основной фактор, замедливший рост объемов продаж на рынке КПК против прогнозируемых, был связан с действиями компании Dell Computer, анонсировавшей бюджетный КПК Dell Axim. Эта


Публикаций - 74, упоминаний - 74

SmartMarketing и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 33
Samsung Electronics 11065 26
HTC Corporation 1512 23
Rover - RoverComputers 423 20
HP Inc. 5883 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 17
Acer Group - Acer Inc 2776 17
E-Ten Information Systems 119 17
Sony 6739 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 16
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 13
Apple Inc 13156 10
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 9
PocketBook International 98 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Fly - Explay - Эксплей 243 7
Playfon - Плэйфон 40 6
Dell EMC 5180 6
LG Electronics 3735 6
Fujitsu 2105 6
Lenovo Motorola 3566 6
MiTAC - Mio Technology 89 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Toshiba Corporation 2980 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Garmin - Гармин 233 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 5
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 5
i-Mate 53 4
Microsoft Corporation 25775 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
ONYX International 158 4
МакЦентр - MacCentre 171 4
Wexler 61 4
TeXet 56 4
iRiver 182 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 3
Onext 7 3
QUMO - КУМО 24 3
Евросеть 1421 8
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Белый Ветер 365 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Альфа-Банк 1979 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Nike 195 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Ferrari NV 159 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 47
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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