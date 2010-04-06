Россия: продажи "умных телефонов" упали на 32% В 2009 г. в России было продано 1,147 млн смартфонов и 713 тыс. устройств группы WID. Первые в общем объеме составили 61,7%, вторые – 38,3%. Такие данные сообщаются в отчете российской компании SmartMarketing. Общий объем продаж составил 1,86 млн штук. К группе WID (Wireless Internet Device – беспроводные интернет-устройства) аналитики относят коммуникаторы, КПК и планшеты. Такую сегм

Доля ГЛОНАСС-навигаторов в России стремится к нулю ацией (63,7%). Прочие мобильные устройства с GPS-навигацией (например, трекеры) разошлись числом примерно в 2 тыс. единиц (менее 1% от общего количества). Такие данные приводит аналитическая компания SmartMarketing. В численном выражении по сравнению с 1-й половиной 2008 г. рынок почти не изменился (минус 2%). Для обозначения рынка смартфонов, коммуникаторов, КПК и интернет-планшетов с встр

Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов ский рынок GPS-устройств пережил серьезный подъем. В 2007 г. его рост составил 250%, а по прогнозам ряда экспертов, он сохранится еще на протяжении 2–3 лет на уровне 40–50% в год. По данным SmartMarketing, в первом полугодии 2008 г. в России было продано 312 тыс. устройств, оснащенных GPS-модулями. Среди них подавляющую долю занимают так называемые WID — беспроводные информац

E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу но нарастили свою долю российского рынка в то время, как коммуникаторы с ОС Windows Mobile совершили резкое падение. Это утверждает в своем отчете по итогам II квартала 2008 г. аналитическая компания Smartmarketing. Согласно подсчетам ее аналитиков, отечественный покупатель полюбил «умные телефоны»: продажи смартфонов и коммуникаторов в I полугодии 2008 г. выросли на 121% и составили 1,235

Российский рынок беспроводных устройств: рост сохраняется Группа SmartMarketing объявила итоги исследования российского рынка беспроводных информационных устройств WID (Wireless Information Devices, согласно терминологии SmartMarketing в данное опреде

Россия: у HP отобрали пальму первенства на рынке КПК дом прошлого года и составил в количественном исчислении 119973 штук, что составляет прирост в 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставила исследовательская группа SmartMarketing. Во 2 квартале 2005 года компания HP впервые утратила лидерскую позицию в тройке наиболее крупных вендоров, уступив ее КПК на платформах HTC, коммуникаторы и смартфоны на базе ко

SmartMarketing объявил итоги исследования рынка КПК за 1 полугодие 2005 Группа SmartMarketing объявила итоги исследования российского рынка КПК за 1 полугодие 2005 г. По оценкам группы SmartMarketing, общий объем продаж КПК, смартфонов и коммуникаторов на российско

SmartMarketing: за 1 полугодие рынок Java-игр увеличился на 43% Аналитическая группа SmartMarketing объявила о завершении исследования рынка игр для мобильных телефонов за первые два квартала 2005 г. По оценкам аналитиков SmartMarketing, общий объем рынка мобильных игр з

SmartMarketing: большинство владельцев КПК - не старше 30 лет Аналитическая группа SmartMarketing объявила итоги исследования социально-демографического профиля пользователей карманных компьютеров, коммуникаторов и смартфонов. Исследование проводилось в конце 3-го квартала 20

Россияне переходят на КПК класса hi-end По оценкам группы SmartMarketing, общий объем продаж КПК на российском рынке в первом квартале 2005 г. составил 39030 штук, рост - 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26550 штук). Рост рынка

SmartMarketing: рост российского рынка в 1-м квартале составил 147% По оценкам группы SmartMarketing, общий объем продаж КПК на российском рынке в 1-м квартале 2005 г. составил 39030 штук, рост — 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26550 штук). Развитие

Россия: Рынок мобильных игр активизируется "Рынок мобильных игр развивается стремительно, и в конце года этот процесс резко активизировался, - отметила Светлана Завьялова, менеджер по маркетингу SmartMarketing, - Несмотря на некоторые технические ограничения, которые все еще играют роль сдерживающего фактора в развитии рынка, степень проникновения телефонов с Java нарастает и тем самым

Смартфоны становятся все доступнее для россиян Аналитическая группа SmartMarketing объявила итоги исследования российского рынка КПК за 2004 г. По оценкам SmartMarketing, общий объем продаж КПК, смартфонов и коммуникаторов на российском рынке в 2004 г. с

На игры для мобильников тратят миллионы Аналитическая группа SmartMarketing подвела итоги исследования российского рынка игр для мобильных телефонов за первые три квартала 2004 г. За этот период было продано 3,01 млн. единиц игровых программ для мобильны

Рынок КПК в России теряет рентабельность По оценкам специалистов SmartMarketing, общий объем продаж КПК на российском рынке во 2-м квартале этого года составил 31010 штук, на 43% больше по сравнению по сравнению со 2-м кварталом прошлого года (17300 штук). О

В России КПК популярнее смартфонов По оценкам SmartMarketing, доля остальных платформ составила 0,5% (по сравнению с 0,7% в 1-м квартале 2003 г.). Абсолютные объемы продаж возросли во всех сегментах, что позволяет говорить о значительном р

SmartMarketing исследовал российский рынок КПК в 2003 г. По оценкам группы SmartMarketing, общий объем продаж КПК на российском рынке в 2003 г. составил 131030 штук, за второе полугодие продано 92350 устройств (39370 и 52980 в третьем и четвертом кварталах, соответств