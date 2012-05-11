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SmartMarketing
SmartMarketing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
|Савин Сергей 88 4
|Андреев Андрей 29 2
|Бородин Владимир 18 2
|Малис Александр 155 2
|Казаков Александр 36 1
|Губанов Андрей 17 1
|Гурко Александр 129 1
|Чиркунов Олег 6 1
|Тихомиров Сергей 8 1
|Смирнов Сергей 28 1
|Каренина Анна 11 1
|Мишин Глеб 63 1
|Кутников Денис 21 1
|Изосимов Александр 188 1
|Munster Gene - Мюнстер Джин 66 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Нечаев Иван 57 1
|Ксенин Алекс 310 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 1
|Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
|NYT - The New York Times 895 1
|CNET - Издание 1546 1
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Создано именных указателей - 48308.
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