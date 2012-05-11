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SmartMarketing



11.05.2012 В России предсказан конец эпохи ридеров 1
22.03.2012 В 2011 г. в России было продано 1,52 млн спутниковых навигаторов 1
20.12.2011 Определены крупнейшие поставщики планшетов в России. ЦИФРЫ 1
14.12.2011 Когда мобильные технологии завоюют бизнес 1
08.12.2011 В России начинаются продажи ридеров Sony 1
21.11.2011 PocketBook в 2 раза снижает стоимость Android-ридера IQ 701 1
02.09.2011 PocketBook расширяет производство и метит на рынок планшетов 2
03.08.2011 PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров 1
11.07.2011 Падение продаж планшетов вселило оптимизм в IDC 1
20.05.2011 На рынок планшетов выходит новый российский игрок 1
23.03.2011 Rover избавляется от своего единственного завода 1
21.03.2011 Продажи цифровых ридеров в России выросли на 185% за год 1
21.03.2011 Продажи устройств со средствами навигации в России выросли на 123% за год 1
21.03.2011 Продажи смартфонов в России выросли на 41% 1
21.03.2011 В России было продано 152 тыс. планшетов в 2010 г. 1
22.02.2011 Более 60% россиян никогда не пользовались навигацией 1
13.05.2010 Сервисные центры: Acer отказывается оплачивать ремонт коммуникаторов 1
07.04.2010 Рынок навигаторов в России: новички вытесняют старожилов 3
07.04.2010 Российский рынок цифровых ридеров взорвался 1
06.04.2010 Россия: продажи "умных телефонов" упали на 32% 2
04.02.2010 Сегодня Symbian открывает исходные коды новой ОС 1
29.01.2010 Кому нужен планшет Apple? Мнения экспертов 1
22.10.2009 В России создан ГЛОНАСС-чип не хуже GPS 1
05.10.2009 В России стартуют продажи Windows phone 1
02.10.2009 Windows Mobile пока рано хоронить 1
17.09.2009 Доля ГЛОНАСС-навигаторов в России стремится к нулю 3
17.09.2009 Россия: рынок смартфонов и КПК сократился в 2,5 раза. Лидирует iPhone 1
03.06.2009 Москвичи скупили половину 3G-телефонов 1
31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха 1
02.12.2008 Acer убьет бренд E-Ten 1
08.09.2008 Acer завершил приобретение E-Ten 1
26.08.2008 Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов 2
20.08.2008 E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу 5
14.08.2008 Россия: рынок смартфонов и КПК вырос на 155% 2
03.06.2008 E-Ten разогнал российский офис 1
05.03.2008 Windows Mobile готовится к реваншу 1
04.03.2008 Российский рынок коммуникаторов и смартфонов вырос на 55% 3
14.09.2007 «Серые» коммуникаторы проигрывают, но не сдаются 1
06.08.2007 Смартфоны и коммуникаторы вытесняют мобильники взрывом 4
06.08.2007 Российский рынок беспроводных устройств: рост сохраняется 3

Публикаций - 72, упоминаний - 126

SmartMarketing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5012 32
Samsung Electronics 8405 25
HTC Corporation 1301 22
Rover Computers 324 19
HP Inc. 4843 17
Acer Group 2082 16
E-Ten Information Systems 111 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 15
Sony Ericsson 975 12
Sony 5126 12
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 11
Apple Inc - Эппл Рус 9559 10
Explay - Эксплей 166 7
PocketBook International 63 7
LG Electronics 2885 6
Dell EMC 4360 6
Lenovo Motorola 3211 6
RRC 126 5
Siemens AG - Сименс Россия 2116 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 5
Garmin 139 5
Toshiba Corporation 2554 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 5
МакЦентр - MacCentre 96 4
Gigabyte Technology 303 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 116 4
iriver 133 4
TeXet 43 4
Microsoft Corporation 20288 4
Wexler 54 4
Prestigio 192 4
Intel Corporation 10381 3
Digma 62 3
HP - palmOne - Handspring 277 3
Fujitsu 1525 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1255 2
Canalys 199 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1362 2
Amazon Inc - Amazon.com 2438 2
Qisda BenQ 356 2
Евросеть 1310 7
Dixis - Диксис 339 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 4
Связной ГК 1047 3
Белый Ветер 200 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 109 2
Nestle - Нестле 92 1
Ferrari NV 120 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 63 1
Nike 135 1
Эксмо-АСТ - издательство 55 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
re:Store 110 1
РусГидро ПАО 131 1
Альфа-Банк 1279 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1027 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 348 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
Smartphone - Смартфон 818 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 209 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 551 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 2
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 176 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 132 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 59 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 141 1
ARM - Advanced RISC Machine 231 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 498 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 216 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 706 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1331 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 704 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
EPUB - Electronic Publication 103 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 609 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 330 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 429 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1897 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 728 1
VGA камера 157 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 37
Symbian OS 1216 29
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 16
Google Android 10807 13
Linux OS 6986 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 7
Apple iPad 3269 7
Java - Язык программирования 2333 6
ASBIS Prestigio 182 4
OnyX 38 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 4
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 4
Microsoft Windows 10 9805 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 309 3
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 76 3
HP Compaq iPaq 172 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Samsung Electronics Bada 171 3
Shturmann Navigation 44 3
Apple iPhone OS 132 2
Apple iOS 5791 2
Apple iPod 1197 2
Сбербанк - SmartMarket 16 1
Amazon Kindle 140 1
Apple iPhone 3 383 1
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 1
Rover Book 81 1
Fujitsu Pocket LOOX 15 1
Apple iWork 57 1
Альфа-Мобайл 67 1
Kitty Hawk Flyer 14 1
Apple iPod Touch 674 1
Ланит Treolan Irbis 73 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 190 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 765 1
Pegasus 49 1
Савин Сергей 88 4
Андреев Андрей 29 2
Бородин Владимир 18 2
Малис Александр 155 2
Казаков Александр 36 1
Губанов Андрей 17 1
Гурко Александр 129 1
Чиркунов Олег 6 1
Тихомиров Сергей 8 1
Смирнов Сергей 28 1
Каренина Анна 11 1
Мишин Глеб 63 1
Кутников Денис 21 1
Изосимов Александр 188 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 66 1
Григорьева Евгения 57 1
Нечаев Иван 57 1
Ксенин Алекс 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 47
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 5
Европа 6447 4
Украина 5153 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 2
Япония 6703 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 114 1
Испания - Королевство 2234 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 771 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 983 1
Латинская Америка 1283 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1072 1
Испания - Каталония - Барселона 635 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 771 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 891 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 490 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 1
Индонезия - Республика 595 1
Бразилия - Федеративная Республика 1714 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 1
Франция - Французская Республика 4069 1
Италия - Итальянская Республика 2438 1
Ближний Восток 2299 1
Африка - Африканский регион 2321 1
Австралия - Австралийский Союз 2036 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 1
Америка 906 1
Европа Восточная 2685 1
Индия - Республика 3429 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
NYT - The New York Times 895 1
CNET - Издание 1546 1
IDC - International Data Corporation 4388 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 6
Gartner 3048 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
IHS iSuppli 385 2
ABI Research 224 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
Nielsen Holdings 228 1
CNews Fast рейтинг 34 1
Piper Jaffray 88 1
ITResearch 92 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 473 1
Олимпийские игры - Olympic Games 407 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 671 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
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