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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197873
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Минаков Андрей

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки, где студенты учатся на реальном оборудовании провайдера 1
10.10.2011 «Связной Загрузка», «Плэйфон» и «Неолайн» создают независимого агрегатора «Инвест Телеком» 1
04.04.2005 Игры для мобильников и ПК уравниваются в популярности 1
16.03.2005 Россия: Рынок мобильных игр активизируется 1
04.03.2005 PlayFon: новые технологии мобильных развлечений – скоро в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Минаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Playfon - Плэйфон 40 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 282 1
Gameloft 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
LG Electronics 3727 1
DigitalBridge - Digital Bridges 3 1
Samsung Electronics 11020 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Связной ГК 1400 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29603 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26195 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 531 2
Java игры 89 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 277 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12861 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8571 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18262 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22821 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2517 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5146 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4008 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5004 1
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 73 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9244 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4403 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5479 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 726 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25401 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2142 1
Oracle Java - язык программирования 3458 3
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
Бородин Владимир 20 2
Сергеев Дмитрий 61 1
Завьялова Светлана 21 1
Червяков Константин 3 1
Шилов Вадим 2 1
Хромов Руслан 4 1
Лялина Дарья 3 1
Банников Иван 2 1
Демочкин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165213 4
Швеция - Королевство 3773 2
Франция - Канны 114 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13783 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5086 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 1
FashionTV 16 1
SmartMarketing 74 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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