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НАВИС КБ Конструкторское бюро навигационных систем



23.04.2025 В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников 1
16.05.2024 В России создан безэкипажный катер с нестандартным корпусом и необычной конструкцией 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же 1
14.06.2013 Минобороны отдало контракт на 639 млн руб. единственному участнику торгов 2
11.02.2013 Hi-tech-таможня: Проверка грузов без остановки фур 2
26.10.2012 Мировые производители чипов готовятся захватить главный ГЛОНАСС-проект России 2
03.10.2012 «Роснано» и «Сколково» отказались финансировать разработку ГЛОНАСС-приемников 3
09.08.2012 На российскую ГЛОНАСС-микроэлектронику обнаружился спрос по всему миру 4
28.06.2012 Поставщик чипов для iPhone рвется в главный ГЛОНАСС-проект России 2
26.01.2012 Китайцы захватили 15% российского рынка ГЛОНАСС-приемников в течение года 3
06.12.2011 «Цезарь Сателлит» и «Навис Групп» будут реализовывать совместные проекты на навигационном рынке России и СНГ 6
04.08.2011 Выпущен самый маленький в мире ГЛОНАСС-приемник 3
05.05.2011 За российским транспортом будет следить ГЛОНАСС-оборудование из США 2
28.03.2011 В России дефицит ГЛОНАСС-приемников: На помощь пришел Тайвань 2
15.02.2011 Sony Ericsson и Huawei готовят смартфоны с ГЛОНАСС 2
10.02.2011 ГЛОНАСС уже на подступах к iPhone 2
03.02.2011 Поставщик Samsung, LG и Sony Ericsson выпустил ГЛОНАСС-приемник 3
31.01.2011 Американцы и англичане встраивают ГЛОНАСС в свои чипы 2
25.01.2011 Европейцы создали ГЛОНАСС-приемник дешевле и меньше российского 4
19.01.2011 ГЛОНАСС-интегратор АФК «Системы» вырос в 2 раза 3
19.01.2011 Российские мультисистемные спутниковые приемники войдут в основу противоугонной системы Scher-Khan Universe 2
22.12.2010 Минпромторг: за 2011 г. рынок ГЛОНАСС вырастет в 5 раз 4
03.11.2010 Американцы создали ГЛОНАСС-чипы для телефонов и смартфонов 2
27.10.2010 Сергей Иванов готовит барьеры для телефонов без ГЛОНАСС 2
28.09.2010 «Интеллект Телеком» и ZTE представили устройства с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou для систем мониторинга и управления транспортом 2
26.08.2010 Первые ГЛОНАСС-навигаторы должны появиться в 2010 г. 2
25.08.2010 «АвтоВАЗ» начинает оснащать «Лады» навигаторами ГЛОНАСС/GPS 2
23.08.2010 Американцы, европейцы и японцы уже зарабатывают на ГЛОНАСС 2
15.06.2010 Первые коммуникаторы с ГЛОНАСС почти готовы. ФОТО 2
15.06.2010 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги 2
02.06.2010 Потребительские ГЛОНАСС-навигаторы появятся в 2011 году 4
14.04.2010 Глонасс-электроника: обсуждение ситуации прошло в Москве 2
07.12.2009 «Микрон» зовет производить у себя 2
29.10.2009 Российский GPS/ГЛОНАСС-чип готов для производства 3
23.10.2009 Глонасс-2009: некоторые факты 2
22.10.2009 В России создан ГЛОНАСС-чип не хуже GPS 11
22.10.2009 «Навис» обещает решить главную проблему ГЛОНАСС-приемников 2
21.10.2009 Глонасс: обсуждение текущих итогов 1

Публикаций - 44, упоминаний - 110

НАВИС КБ и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 232 22
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 23 13
Qualcomm Technologies 1844 12
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 8
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 7
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 7
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 7
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 308 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 5
ZTE Corporation 753 5
Apple Inc 12233 4
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1495 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 4
Qualcomm Atheros 58 4
MiTAC - Mio Technology 86 4
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 4
ST-Ericsson 38 4
Samsung Electronics 10347 3
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 3
Телематические системы 54 3
LG Electronics 3634 2
Yandex - Яндекс 7620 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 2
Huawei 3997 2
Softline - Софтлайн 2936 2
Siemens AG - Siemens Group 2601 2
Intel Corporation 12274 2
Ростелеком 9868 2
Google LLC 11914 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
Sony 6567 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Spirit Telecom - Спирит Телеком 5 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 6
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 5
Связной ГК 1372 4
МКБ - Московский кредитный банк 569 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 322 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Евросеть 1412 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 462 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
X5 Group - Перекрёсток 565 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
BMW Group 453 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
Почта России ПАО 2148 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Swatch 30 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Airbnb 92 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 933 1
Tesla Motors 402 1
Volvo Cars 253 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 279 1
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 1
Renault Groupe 160 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Цезарь Сателлит 39 1
eBay Inc 1622 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Автоприбор НПК 6 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 50 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 11 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 510 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 40 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 42 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
ООН - Управление Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства - UNOOSA - United Nations Office for Outer Space Affairs 7 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2014 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 11 1
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Google Android 14195 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 235 3
Apple iPhone 4 786 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 38 3
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7151 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Совзонд Геоаналитика.Архив 2 1
Apache Hadoop 437 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 1
Apple iOS 7927 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Apple iPad 3877 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 142 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Kaspersky OS 128 1
Google Android Auto 38 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 61 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 38 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 150 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 1
Rover - RoverPC 102 1
Sony Xperia Arc 24 1
Шульгин Георгий 9 9
Гурко Александр 136 7
Белянко Евгений 21 6
Лопатин Виктор 25 5
Путин Владимир 3229 4
Борисов Юрий 120 3
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Иванов Сергей 388 3
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Смятских Алексей 48 3
Коркуш Анатолий 4 3
Медведев Дмитрий 1657 2
Шилов Анатолий 9 2
Тихомиров Сергей 18 2
Урличич Юрий 52 2
Крылов Михаил 5 2
Зубахин Александр 2 2
Бабаков Валерий 2 2
Еремченко Евгений 17 1
Шмелев Евгений 5 1
Фадеев Михаил 56 1
Jacobson Johan - Якобсон Йохан 3 1
Полторацкий Виталий 6 1
Архипов Владимир 3 1
Горбачев Александр 21 1
Румянцев Сергей 24 1
Чернявский Григорий 3 1
Чернышов Михаил 42 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Черемисин Владимир 1 1
Громаков Юрий 9 1
Фрумкин Игорь 3 1
Огарев Леонид 5 1
Милованов Юрий 1 1
Титов Борис 55 1
Перминов Анатолий 130 1
Гусев Леонид 2 1
Молдабеков Мейрбек 2 1
Абагян Карина 23 1
Толкачев Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 18
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 9
Азия - Азиатский регион 5596 8
Китай - Тайвань 4027 7
Япония 13347 7
Канада 4912 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 4
Германия - Федеративная Республика 12761 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 3
Беларусь - Белоруссия 5792 3
Казахстан - Республика 5615 3
Земля - планета Солнечной системы 10445 3
Украина 7654 3
Индия - Bharat 5518 3
Франция - Французская Республика 7890 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 2
Южная Корея - Республика 6710 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2977 2
Россия - ЦФО - Калужская область 996 2
Бельгия - Королевство 1156 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 825 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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