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НАВИС КБ Конструкторское бюро навигационных систем
НАВИС КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шульгин Георгий 9 9
|Гурко Александр 136 7
|Белянко Евгений 21 6
|Лопатин Виктор 25 5
|Путин Владимир 3229 4
|Борисов Юрий 120 3
|Евтушенков Владимир 208 3
|Иванов Сергей 388 3
|Нечаев Иван 60 3
|Смятских Алексей 48 3
|Коркуш Анатолий 4 3
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Шилов Анатолий 9 2
|Тихомиров Сергей 18 2
|Урличич Юрий 52 2
|Крылов Михаил 5 2
|Зубахин Александр 2 2
|Бабаков Валерий 2 2
|Еремченко Евгений 17 1
|Шмелев Евгений 5 1
|Фадеев Михаил 56 1
|Jacobson Johan - Якобсон Йохан 3 1
|Полторацкий Виталий 6 1
|Архипов Владимир 3 1
|Горбачев Александр 21 1
|Румянцев Сергей 24 1
|Чернявский Григорий 3 1
|Чернышов Михаил 42 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Черемисин Владимир 1 1
|Громаков Юрий 9 1
|Фрумкин Игорь 3 1
|Огарев Леонид 5 1
|Милованов Юрий 1 1
|Титов Борис 55 1
|Перминов Анатолий 130 1
|Гусев Леонид 2 1
|Молдабеков Мейрбек 2 1
|Абагян Карина 23 1
|Толкачев Михаил 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 2
|ABI Research 234 2
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Frost & Sullivan 203 1
|SmartMarketing 73 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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