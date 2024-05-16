В России создан безэкипажный катер с нестандартным корпусом и необычной конструкцией

Петербургская компания представила безэкипажный катер в мае 2024 г. Как утверждает производитель, новое судно будет отличаться от известных отечественных аналогов нестандартной конструкцией и формой корпуса.

Характеристики безэкипажного судна

Компания «Навис», российский разработчик систем автоматического управления движением судна, представила и опубликовала первые изображения безэкипажного катера (БЭК) проекта «Сардина». БЭК «Сардина» разрабатывается АО «Навис» совместно с ООО «Компан Марин». По словам разработчиков, новая модель судна будет отличаться от российских аналогов нестандартной формой корпуса и типом конструкции.

Стабилизация БЭК «Сардина» осуществляется за счет плавникового бульб-киля. Это позволяет использовать судно в гидрографии. Судно комплектуется водометным движителем со всеракурсным соплом и двумя подруливающими устройствами, которые обеспечивают возможность высокоточного удержания на заданной траектории движения при низких скоростях, а также достижения целей динамического позиционирования.

Navis Представлен российский безэкипажный катер «Сардина»

Корпус «Сардина» отличается мореходными качествами такими, как плавучесть, остойчивость, управляемость и прочность. Водометный движитель получил всеракурсное сопло и два подруливающих устройства. На 16 мая 2024 г. на стапелях ООО «Компан Марин» завершены работы по изготовлению корпуса, идет монтаж двигателей и движителей.

Со слов инженеров из «Навис», применяемая форма корпуса позволяет, благодаря значительному снижению бортовой и килевой качки, радикально снизить погрешности измерений аппаратуры БЭКа и способствует увеличению точности обсервации. К тому же достоинством такой формы корпуса являются прекрасные мореходные качества, подтвержденные практикой использования концепции волнопронизывающего корпуса, как на скоростных судах, так и эксплуатацией аналогичных зарубежных судов автономного судовождения.

«Мировой рынок безэкипажных плавсредств развивается уже давно, в России же эта ниша еще только формируется. Тем не менее, мы видим хорошую обратную связь от бизнеса и заинтересованность в готовом решении. Для нашей компании это новое направление, и для того, чтобы сделать БЭК максимально эффективным, мы проводим переговоры с потенциальными клиентами, стараемся учесть их опыт и пожелания, внести соответствующие изменения в конструкцию и состав оборудования», - сказал генеральный директор АО «Навис» Петр Опекунов.

Длина судна составляет 5,75 м., ширина - 1,2 м., стандартное водоизмещение - 1,2 т. Такое техническое решение на 2024 г. дает возможность удерживать судно на заданной траектории движения даже при низких скоростях. Комплекс технического вооружения БЭК включает лидары, радары и камеры и позволяет оценивать окружающую обстановку как в автоматическом режиме, так и из центра управления.

БЭК «Сардина» оборудован комплексом пропульсивных устройств для реализации режимов динамического позиционирования, таких как удержание в заданной точке, удержание заданного курса, движение по траектории на сверхмалых скоростях. Разрабатываемый БЭК предназначен для выполнения широкого спектра задач как в режиме удаленного управления, так и в полностью автономном режиме.

Информация о компании-производители

АО «Навис» - единственный на май 2024 г. в России разработчик и производитель серийных систем автоматического управления движением судна. Компания более 30 лет разрабатывает и производит системы управления динамическим позиционированием, джойстиковые системы управления маневрированием, авторулевые и системы управления рулевым приводом.

Наряду с поставками серийного оборудования, компания принимает активное участие в проектах по импортозамещению в стране систем управления различными судовыми системами, которые остались без какой-либо поддержки зарубежных производителей с начала 2022 г.

Безэкипажные катера

Бум беспилотных технологий не обошел стороной и сферу судоходства. Использование БЭКов, автономных, дистанционно управляемых судов становится все более распространенным.

Эта обширная терминология в виде «беспилотная система» может сбить с толку непрофессионалов или новых изучающих предмет. Беспилотные системы развиваются разными темпами. Некоторые из них были тщательно протестированы и доказали свою эффективность в реальных условиях эксплуатации, а другие на май 2024 г. являются теоретическими или даже мечтами. Например, американские военные имеют многолетний опыт эксплуатации беспилотных авиационных систем или «воздушных дронов». Но количество беспилотных надводных кораблей лишь единицы.

Navis БЭК «Сардина»

Сторонники БЭКов утверждают, что беспилотные средства не заменят пилотируемые корабли, скорее дополнят их как часть «гибридного флота». Военно-морской флот (ВМФ) ожидает, что к 2050 г. структура сил будет на 40% беспилотной, хотя это не означает, что каждый район военно-морских операций будет с таким же процентом. Некоторые миссии будут в большей степени полагаться на беспилотные платформы, чем другие. Это означает, что риски, связанные с беспилотными судами, не будут равномерно распределены по задачам ВМФ.

По мнению экспертов Russia Today, массово применять безэкипажные технологии судовождения в России будут уже к 2026 г. С конца 2023 г., например, в полностью автономном режиме между Санкт-Петербургом и Калининградом курсирует экопаром.

Регистр Судоходства в России на май 2024 г. ввел обозначения, характеризующие возможность управления судном в открытом море, а также при движении в стесненных условиях: узкостях, местах швартовки, в портах.