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Все категории 178277
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Гусев Леонид


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Технология ГК InfoWatch по аудиту ПДн зарегистрирована в РЦИС 1
07.02.2025 МГУ совместно с VK и блогерами запустили интерактивную карту научных открытий России 1
09.04.2008 Глонасс-Форум: официальные итоги 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гусев Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

СРЗ - Сарапульский радиозавод 3 1
ОКДВ - Объединенные координаты Дальний Восток 2 1
Уральские радиостанции 4 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4229 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Связной ГК 1375 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 525 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2845 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6118 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12200 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3030 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1630 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2172 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1436 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7076 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9903 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1853 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 75 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5056 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2817 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 481 1
Шебшаевич Борис 1 1
Иванов Владимир 62 1
Медведков Юрий 1 1
Кацыв Петр 6 1
Носенко Юрий 7 1
Воробьева Мария 17 1
Малоземов Сергей 1 1
Чернявский Григорий 3 1
Черемисин Владимир 1 1
Урличич Юрий 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3080 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17606 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7810 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4023 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
Европа 24439 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2773 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 2
Физика - Physics - область естествознания 2715 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2101 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 627 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5399 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19463 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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