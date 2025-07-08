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Гусев Леонид
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Технология ГК InfoWatch по аудиту ПДн зарегистрирована в РЦИС 1
|07.02.2025
|МГУ совместно с VK и блогерами запустили интерактивную карту научных открытий России 1
|09.04.2008
|Глонасс-Форум: официальные итоги 1
Гусев Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
|Связной ГК 1375 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 525 1
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
|Шебшаевич Борис 1 1
|Иванов Владимир 62 1
|Медведков Юрий 1 1
|Кацыв Петр 6 1
|Носенко Юрий 7 1
|Воробьева Мария 17 1
|Малоземов Сергей 1 1
|Чернявский Григорий 3 1
|Черемисин Владимир 1 1
|Урличич Юрий 52 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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