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МГУ совместно с VK и блогерами запустили интерактивную карту научных открытий России

Седьмого февраля, в преддверии Дня российской науки, МГУ имени М.В. Ломоносова, VK и более 100 авторов научно-популярных сообществ «ВКонтакте» запустили интерактивную карту открытий нашей страны. Карта основана на схеме часовых поясов России, ее запуск проходит поэтапно. Сейчас пользователям уже доступна виртуальная экскурсия в разделе «открытия». Благодаря этому, можно изучать интересующие научные достижения, используя фильтры по тематике: космос, физика, химия, информатика, медицина, история и не только. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Пользователь кликает на выбранную точку, после чего всплывает окно с видео и краткой информацией о научном открытии, сделанном в этой локации. Контент под каждую из точек разработан авторами популярных сообществ «ВКонтакте» о науке, технологиях и образовании.

В частности, журналист и автор научно-популярных фильмов Сергей Малоземов делится историей о гениальном агрохимике. Паблик «Химия – Просто» показывает лаборатории физико-технологического института на Урале и расскажет о тонкостях работы местных ученых. А сообщество «Люди и Код» раскрывает подробности истории создания малой электронно-вычислительной машины на пензенском заводе ВЭМ.

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Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева: «Позднее дополнить карту смогут и сами пользователи «ВКонтакте», авторизованные через VK ID. Они получат возможность наносить точки с научными открытиями, снимая видео о первооткрывателях и современных новаторах, новейших разработках и модных приложениях. Пользователи также смогут оставлять комментарии, общаться в чате, искать «пасхалки», изучать наиболее популярные научные маршруты страны и даже формировать свое комьюнити – в карте регулярно будет формироваться рейтинг «виртуальных исследователей».

Проректор МГУ, руководитель Дирекции Международного фестиваля NAUKA 0+ Леонид Гусев: «Интерактивная карта научных достижений страны – это живой, современный и понятный молодежи формат представления информации о вкладе российских ученых в мировую науку, свидетельство огромного потенциала наших научно-образовательных школ. Фактически это научная разработка, которая в привычном всем пользователям соцсетей виде объединяет самих ученых, школьников, студентов, журналистов и популяризаторов, всех друзей науки. Это будет способствовать повышению уровня информированности общества о том, какие результаты труда исследователей ускоряют его развитие, обеспечивают технологический суверенитет. Особенно важно в буквальном смысле нанести на карту успехи научной молодежи, студенческой науки, еще раз отметить и результаты, и перспективы научного поиска».

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