Разделы

Безопасность
|

ГК InfoWatch получила свидетельство на технологию «Картина дня сотрудника»

ГК InfoWatch получила от Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) свидетельство на научное произведение «InfoWatch Младший аналитик. Сервис «Картина дня сотрудника». Технология разработана для применения в DLP-системах и формирует описание работы сотрудника за корпоративным компьютером в рабочее время. Это помогает предотвращать и расследовать инциденты информационной безопасности.

Сервис «Картина дня сотрудника» является частью системы мониторинга действий сотрудников InfoWatch Activity Monitor. Он основан на новых методологических подходах и технологиях компьютерного зрения и ИИ. Сервис трансформирует данные из InfoWatch Activity Monitor в структурированный, логический и наглядный отчет о действиях человека за корпоративным компьютером в течение дня, при этом действия сопровождаются описанием. Система учитывает контекст — открытые программы, документы, сайты, динамику взаимодействия и переходов между ними. Это позволяет выявлять инсайты, труднодоступные при ручном анализе.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

«Сервис “Картина для сотрудника” может быть полезен не только в работе подразделений информационной безопасности. Он может применяться в работе кадровых подразделений, для оценки эффективности труда, его можно использовать для сбора доказательной базы в правовых вопросах», — сказал директор юридического департамента ГК InfoWatch Леонид Гусев.

«Мы первыми разработали и внедрили способ анализа действий сотрудников, который трансформирует картинку с рабочего стола компьютера в полноценную картину рабочего дня. За каждым снимком зачастую скрыт контекст, который требует дополнительного изучения и анализа. Мы научили систему защиты данных понимать происходящее на экране в динамике и видеть ситуацию в целом. Несмотря на сложность технологии, новый сервис хорошо вписывается в рабочие процессы и позволяет сэкономить ресурсы», — сказал руководитель направления «Центр расследований» ГК InfoWatch Сергей Кузьмин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

ИТ-шников из Агентства по кибербезопасности США принудительно переводят на борьбу с мигрантами. Несогласным предлагают увольняться

CNews — 25 лет лидерства

Северокорейские хакеры за неполный год угнали не менее $2 млрд в криптовалюте

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще