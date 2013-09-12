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Qualcomm Atheros

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.09.2013 Qualcomm представила Wi-Fi платформу с низким энергопотреблением для бытовой и потребительской электроники

Компания Qualcomm Incorporated объявила, что ее подразделение Qualcomm Atheros представило новое семейство Wi-Fi чипов с низким энергопотреблением. Данные чипы буду
17.10.2012 Qualcomm Atheros расширяет портфель решений HomePlug

hnologies объявила, что ее дочерняя компания по разработке сетевых решений и решений связи Qualcomm Atheros представила первый чипсет в семействе решений HomePlug AV2 (HPAV2). Новый чипсет QCA7
11.10.2012 Qualcomm Atheros представила промышленную версию устройств HomePlug Green PHY

hnologies объявила, что ее дочерняя компания по разработке сетевых решений и решений связи Qualcomm Atheros представила промышленную версию устройства HomePlug Green PHY (HPGP) — QCA7000-AL3B.

13.07.2011 Qualcomm Atheros анонсировал энергоэффективный чип на базе стандарта EPON
06.06.2011 Qualcomm Atheros и Wilocity анонсировали трехдиапазонный Wi-Fi-процессор AR9004TB

Qualcomm Atheros, дочерняя компания корпорации Qualcomm, специализирующаяся на решениях по передаче да
14.04.2011 Смартфоны с ГЛОНАСС нужны только в России?

ейшие иностранные производители микроэлектроники для потребительских устройств, например, Qualcomm, Atheros, Broadcom, STMicroelectronics, ST-Ericsson, CSR разразились заявлениями о разработках
11.01.2011 Qualcomm покупает Atheros за $3,1 млрд

Компания Qualcomm объявила о подписании окончательного соглашения о покупке Atheros. Qualcomm приобретет акции Atheros по цене $45 за штуку и таким образом заплатит за всю компанию $3,1 млрд. Как отмечается в официальном сообщении, сделка одобрена советами дирек
29.10.2010 Atheros объединил электропроводку, Wi-Fi и Ethernet в единую сеть

Компания Atheros анонсировала новую линейку домашних сетевых приборов с поддержкой HomePlugAV Powerline (передача данных по электропроводке), Wi-Fi и выхода в интернет. Atheros утверждает, что но
12.10.2004 Atheros создал чип, поддерживающий стандарты 802.11a, b и g

Производитель Wi-Fi чипов – компания Atheros – объявила о разработке нового чипа AR5006X, поддерживающего стандарты беспроводной связи 802.11a, b и g. Как заявляют представители компании, это первое подобное устройство в своем род
02.12.2003 Atheros вышел на IPO

Компания-производитель чипсетов для беспроводных локальных сетей Atheros Communications объявила о намерении осуществить первичное размещение акций (IPО). В з
04.07.2002 Atheros выпустила новый чипсет для 5 ГГц WLAN-систем

Японская компания Atheros Communications International KK анонсировала продажу в стране первого чипсета для уст
09.04.2001 Стандаpт 802.11a может вывести Atheros в ведyщие компании

Молодая компания Atheros из США объявила о намеpении занять ведyщие позиции в области беспpоводныx локальныx сетей и начала пpоизводство чипов, поддеpживающиx новый стандаpт 802.11a. В отличие от чипов, pаботаю

Публикаций - 59, упоминаний - 71

Qualcomm Atheros и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom Inc - Avago Technologies 605 22
Intel Corporation 12811 19
Qualcomm Technologies 1974 16
Sony 6739 9
TI - Texas Instruments Incorporated 848 8
Samsung Electronics 11065 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 5
Toshiba Corporation 2980 5
ST-Ericsson 39 4
Huawei 4677 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
ZTE Corporation 800 4
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 4
Fujitsu 2105 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
D-Link - Д-Линк Трейд 395 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Renesas Electronics - Intersil 36 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
Apple Inc 13156 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Netgear 253 3
Google LLC 12690 3
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 3
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 107 2
MiTAC - Mio Technology 89 2
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 2
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 55 2
Synaptics - Conexant Systems 58 2
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 2
LG Electronics 3735 2
Philips 2099 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Foxconn - Linksys 109 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 4
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 1
Связной ГК 1401 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Евросеть 1421 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
SoftBank Group 284 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WiMAX Forum 69 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 23
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 7
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 7
DDR - Double data rate 3083 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Linux OS 11533 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Fujitsu LifeBook 167 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
AMD Turion 169 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Apple iPhone 4 800 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 2
Broadcom BCM chip 65 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Qualcomm Atheros XSpan 1 1
IBM ThinkVantage 33 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Intel Mobile - Intel Mobile Processor ULV 29 1
Qualcomm QSC 3 1
AMD Radeon Xpress 62 1
Toshiba Tecra 49 1
Foxconn - Linksys PLK 1 1
Sony Xperia Arc 24 1
Sony Xperia Play 23 1
Sony Xperia neo 13 1
ИРЗ - Сириус АСН - смартфон 2 1
Netgear RangeMax 11 1
Toshiba Sattelite 6 1
Intel GMS чипсет 17 1
Toshiba Portege 98 1
Путин Владимир 3454 4
Chen Jason - Чен Джейсон 20 3
Jacobson Johan - Якобсон Йохан 3 2
Константинов Константин 32 1
Клягин Максим 29 1
Лопатин Виктор 25 1
Кантор Илья 11 1
Шульгин Георгий 9 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Бойко Филипп 2 1
Крылов Михаил 7 1
Кантаржи Сергей 4 1
Dulaney Ken - Дулани Кен 8 1
Mappleback Kevin - Мэпплбек Кевин 1 1
Jilin Li - Цзилин Ли 1 1
Borison Dave - Борисон Дейв 1 1
Mclaughlin Mark - МакЛафлин Марк 5 1
Rabinovitch Dan - Рабинович Дэн 1 1
Najarian Richard - Наджариан Ричард 2 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Chang Steve - Ченг Стив 3 1
Strauss Will - Страус Уил 4 1
Green Diane - Грин Дайан 7 1
O’Buckley Kevin - О’Бакли Кевин 3 1
Hurley Mike - Херли Майк 3 1
Duan Gang - Дуань Ган 8 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Малис Александр 158 1
Евтушенков Владимир 217 1
Беленький Александр 36 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Swift Art - Свифт Арт 5 1
Гурко Александр 139 1
Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Китай - Тайвань 4245 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Япония 13807 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Европа 24964 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Калифорния 4829 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Германия - Берлин 732 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Философия - Philosophy 530 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 1
Образование в России 2893 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
Nikkei Communications 21 1
Silicon Strategies 45 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
Vnunet 224 1
Gartner - Гартнер 3658 3
ABI Research 236 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Market Intelligence Center - MIC 15 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Forward Concepts 10 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
TrendForce 187 1
Counterpoint Research 110 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Hot Chips 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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