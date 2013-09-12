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Qualcomm Atheros
СОБЫТИЯ
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|12.09.2013
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Qualcomm представила Wi-Fi платформу с низким энергопотреблением для бытовой и потребительской электроники
Компания Qualcomm Incorporated объявила, что ее подразделение Qualcomm Atheros представило новое семейство Wi-Fi чипов с низким энергопотреблением. Данные чипы буду
|17.10.2012
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Qualcomm Atheros расширяет портфель решений HomePlug
hnologies объявила, что ее дочерняя компания по разработке сетевых решений и решений связи Qualcomm Atheros представила первый чипсет в семействе решений HomePlug AV2 (HPAV2). Новый чипсет QCA7
|11.10.2012
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Qualcomm Atheros представила промышленную версию устройств HomePlug Green PHY
hnologies объявила, что ее дочерняя компания по разработке сетевых решений и решений связи Qualcomm Atheros представила промышленную версию устройства HomePlug Green PHY (HPGP) — QCA7000-AL3B.
|13.07.2011
|Qualcomm Atheros анонсировал энергоэффективный чип на базе стандарта EPON
|06.06.2011
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Qualcomm Atheros и Wilocity анонсировали трехдиапазонный Wi-Fi-процессор AR9004TB
Qualcomm Atheros, дочерняя компания корпорации Qualcomm, специализирующаяся на решениях по передаче да
|14.04.2011
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Смартфоны с ГЛОНАСС нужны только в России?
ейшие иностранные производители микроэлектроники для потребительских устройств, например, Qualcomm, Atheros, Broadcom, STMicroelectronics, ST-Ericsson, CSR разразились заявлениями о разработках
|11.01.2011
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Qualcomm покупает Atheros за $3,1 млрд
Компания Qualcomm объявила о подписании окончательного соглашения о покупке Atheros. Qualcomm приобретет акции Atheros по цене $45 за штуку и таким образом заплатит за всю компанию $3,1 млрд. Как отмечается в официальном сообщении, сделка одобрена советами дирек
|29.10.2010
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Atheros объединил электропроводку, Wi-Fi и Ethernet в единую сеть
Компания Atheros анонсировала новую линейку домашних сетевых приборов с поддержкой HomePlugAV Powerline (передача данных по электропроводке), Wi-Fi и выхода в интернет. Atheros утверждает, что но
|12.10.2004
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Atheros создал чип, поддерживающий стандарты 802.11a, b и g
Производитель Wi-Fi чипов – компания Atheros – объявила о разработке нового чипа AR5006X, поддерживающего стандарты беспроводной связи 802.11a, b и g. Как заявляют представители компании, это первое подобное устройство в своем род
|02.12.2003
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Atheros вышел на IPO
Компания-производитель чипсетов для беспроводных локальных сетей Atheros Communications объявила о намерении осуществить первичное размещение акций (IPО). В з
|04.07.2002
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Atheros выпустила новый чипсет для 5 ГГц WLAN-систем
Японская компания Atheros Communications International KK анонсировала продажу в стране первого чипсета для уст
|09.04.2001
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Стандаpт 802.11a может вывести Atheros в ведyщие компании
Молодая компания Atheros из США объявила о намеpении занять ведyщие позиции в области беспpоводныx локальныx сетей и начала пpоизводство чипов, поддеpживающиx новый стандаpт 802.11a. В отличие от чипов, pаботаю
Qualcomm Atheros и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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