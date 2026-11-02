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ЧипЭКСПО ChipEXPO

СОБЫТИЯ


02.11.2026 YADRO начинает новый учебный год в Школе синтеза цифровых схем 1
05.09.2022 Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров 1
17.10.2018 Микрон запускает в производство новые идентификационные микросхемы 1
21.09.2010 30 сентября в Москве пройдет ежегодный форум «Живая электроника России» 1
26.07.2010 До начала "Российской недели электроники" осталось 3 месяца 1
23.06.2010 ГК "Ростехнологии" примет участие в Российской неделе электроники 1
28.01.2010 Геотехнологии и спутниковая навигация - 2010: начинается регистрация 2
23.10.2009 Глонасс-2009: некоторые факты 1
22.10.2009 «Навис» обещает решить главную проблему ГЛОНАСС-приемников 1
21.10.2009 Глонасс: обсуждение текущих итогов 1
15.10.2009 В Москве открывается ChipExpo 2
11.09.2009 Электронную "начинку" средств спутниковой навигации представят на Форуме ChipEXPO-2009 2
19.08.2008 1 октября откроется ChipEXPO-2008 1
16.07.2008 1 октября откроется выставка ChipEXPO-2008 3
21.09.2007 SKEEF Systems: новый рынок информационных систем для топ-менеджеров 1
25.10.2005 Выставка ПТА официально признана лучшей российской выставкой по автоматизации 1
12.10.2005 18 октября откроется ПТА-2005 1
05.10.2005 18 октября откроется ПТА-2005 1
09.08.2005 18 октября откроется выставка "Передовые технологии автоматизации" 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

ЧипЭКСПО и организации, системы, технологии, персоны:

СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 4
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 4
Антрел Автоматизация - Антрел Интегро 6 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 834 2
М2М телематика - НИС М2М 236 2
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Planar Systems 33 1
Элтикон 4 1
nVent - Schroff GmbH 11 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Intel Corporation 12900 1
ИКС 588 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1724 1
Schneider Electric 615 1
Syntacore 28 1
Fastwel - Фаствел 33 1
National Instruments - NI 27 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Google LLC 12845 1
ЭлеСи - eelesy 15 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Balluff - Баллуфф 4 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Iconics 14 1
Прософт-Системы 24 1
Octagon 3 1
Spirit Telecom - Спирит Телеком 5 1
SKEEF Systems - СКИФ Системс 10 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 8
Экспотроника ВК 40 3
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 450 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3478 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 112 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1998 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3480 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 5
Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer - EMB-PC - Panel PC - Rack-PC - стоечный, панельный, встраиваемые промышленный компьютер 152 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1674 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8952 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13403 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3104 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10931 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2936 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4413 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3294 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9496 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2282 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1457 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9802 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 145 1
Bluetooth - Blueborne - Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth 15 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13097 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 526 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 222 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6770 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле - SoIC - System on Integrated Chips - Вертикальное объединение чиплетов различных типов 697 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 148 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6657 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13418 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4894 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10322 1
Электронный документ - Electronic document 1601 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1767 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2453 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5421 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 3
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 3
СВД ВС - SWD TimeMaster 7 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5285 2
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 68 1
SKEEF Systems - Цифровая среда обитания руководителя XXI века 2 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 1
Биленко Александр 3 2
Келл Георгий 1 1
Механик Александр 1 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Макаров Валентин 255 1
Комлев Николай 114 1
Покровский Иван 140 1
Морозов Константин 10 1
Долин Евгений 10 1
Максимов Евгений 19 1
Чанов Леонид 1 1
Перебаскин Александр 1 1
Бобович Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 2
Европа 25061 2
Беларусь - Белоруссия 6390 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4586 1
Америка Южная 886 1
Канада 5099 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Германия - Федеративная Республика 13323 1
Африка - Африканский регион 3658 1
Ближний Восток 3173 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 706 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Франция - Французская Республика 8219 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3086 1
Россия - СФО - Новосибирск 4974 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3646 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 117 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 322 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 995 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1593 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11806 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6915 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 497 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10630 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22189 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6307 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 984 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 338 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1678 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 6
ComputerWorld 144 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 339 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 615 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1271 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 232 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 104 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 325 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 107 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
Навитех-Экспо 32 1
GeoВласть 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
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