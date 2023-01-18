Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Роскосмос РКС Российские космические системы ФЦП ГЛОНАСС Глобальная навигационная система Федеральная целевая программа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 40
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|Урличич Юрий 52 4
|Путин Владимир 3454 3
|Иванов Сергей 405 3
|Серова Елена 320 3
|Шпенст Вадим 7 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Митрейкин Александр 20 2
|Брызгалов Александр 11 2
|Илюхин Игорь 12 2
|Федотов Андрей 6 2
|Удалой Валерий 3 2
|Бриллиантов Илья 2 1
|Борисов Юрий 122 1
|Милашевский Игорь 21 1
|Гурко Александр 139 1
|Воробьев Александр 42 1
|Смятских Алексей 48 1
|Савельев Сергей 10 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Поповкин Владимир 23 1
|Мельникова Ольга 5 1
|Исаакян Армен 5 1
|Куприянов Андрей 5 1
|Климов Владимир 4 1
|Базаров Юрий 1 1
|Петренко Геннадий 1 1
|Райкевич Алексей 129 1
|Лисовой Игорь 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.