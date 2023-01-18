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Роскосмос РКС Российские космические системы ФЦП ГЛОНАСС Глобальная навигационная система Федеральная целевая программа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.01.2023 Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС» 1
12.07.2016 «Кронштадт» приступила к реализации очередного этапа проекта «Карта-Река» в рамках ФЦП ГЛОНАСС 1
04.12.2015 Группа «Кронштадт» поставила ГЛОНАСС-оборудование по заказу Министерства транспорта РФ 1
28.06.2013 Выявлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС 2
04.06.2013 Установлены новые факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» 2
16.05.2013 Установлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» 1
07.11.2012 Полиция провела обыски по делу о хищении денег, выделенных на ГЛОНАСС 2
14.03.2012 Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок 1
30.01.2012 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-2012: в поисках конкурентных преимуществ» 1
21.12.2011 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-2012: в поисках конкурентных преимуществ» 1
28.11.2011 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-2012: в поисках конкурентных преимуществ» 1
21.06.2011 Роскосмос запросил на новую программу ГЛОНАСС свыше 400 млрд руб. 2
04.02.2011 «М2М телематика» разработала стандарты внедрения ГЛОНАСС на транспорте 1
17.06.2010 ГЛОНАСС обошелся в 70 млрд руб 1
23.11.2009 ГЛОНАСС пока работает неполноценно 1
17.11.2009 Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур 1
23.10.2009 Глонасс-2009: некоторые факты 1
08.10.2009 "М2М телематика": рынок Глонасс консолидируется 2
12.05.2009 ГЛОНАСС покроет весь земной шар 1
11.05.2009 12 мая начинает работу "Международный Форум по спутниковой навигации 2009" 1
14.04.2009 ЦНИИМАШ станет экспертным партнером III Международного Форума по спутниковой навигации 1
26.11.2008 Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур 1
31.03.2008 «АвтоВАЗ» поставит ГЛОНАСС на новые «Лады» 1
31.03.2008 Lada Priora осваивает ГЛОНАСС 1
23.01.2008 ГЛОНАСС: аспекты кризиса 1
19.12.2007 На Байконуре продолжаются работы в рамках пусковой компании "ГЛОНАСС" 1
14.12.2007 На Байконуре продолжается подготовка к запуску аппаратов ГЛОНАСС 1
13.12.2007 Готовится пуск очередных спутников "Глонасс-М" 1
26.10.2007 Запуск "Протон–К" со спутниками ГЛОНАСС произведен успешно 1
22.08.2007 Внешэкономбанк будет содействовать Роскосмосу в финансировании программ 1
16.05.2007 «Транзас» разработает АИС для морских и речных судов 1
17.08.2005 МАКС-2005: ГЛОНАСС переоснащается 1
29.01.2003 ГЛОНАСС обрел вторую жизнь 1
29.01.2003 ГЛОНАСС обрел вторую жизнь 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 236 6
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Shenzhen Hangsheng Electronics 3 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 2
ГЛОНАСС АО 278 2
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
Кронштадт групп 19 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Google LLC 12690 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
Транснавигация НПП 7 1
Метамарк Инфосистемы НПП 1 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Росдоринформсвязь ФГУ - Информационно-аналитический центр Федерального Дорожного Агентства 3 1
Spirit Telecom - Спирит Телеком 5 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 6
Связной ГК 1401 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 10 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
101Hotels.com 456 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Метромарк Инфосистемы НПП 1 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Мосгортранс ГУП 139 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 13
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 13
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 117 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 8
Космодром Байконур 1072 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 2
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
Урличич Юрий 52 4
Путин Владимир 3454 3
Иванов Сергей 405 3
Серова Елена 320 3
Шпенст Вадим 7 2
Сапельников Сергей 109 2
Перминов Анатолий 131 2
Митрейкин Александр 20 2
Брызгалов Александр 11 2
Илюхин Игорь 12 2
Федотов Андрей 6 2
Удалой Валерий 3 2
Бриллиантов Илья 2 1
Борисов Юрий 122 1
Милашевский Игорь 21 1
Гурко Александр 139 1
Воробьев Александр 42 1
Смятских Алексей 48 1
Савельев Сергей 10 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Поповкин Владимир 23 1
Мельникова Ольга 5 1
Исаакян Армен 5 1
Куприянов Андрей 5 1
Климов Владимир 4 1
Базаров Юрий 1 1
Петренко Геннадий 1 1
Райкевич Алексей 129 1
Лисовой Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 87 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
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