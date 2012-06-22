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Microsoft Windows SID Microsoft Windows Security Identifier Идентификатор безопасности



22.06.2012 "Sid Meier’s Civilization V: Боги и короли" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры "Sid Meier’s Civilization V: Боги и короли" (оригинальное название — Sid Meier's Civilization V: Gods & Kings) от Firaxis Games и 2K Games.Первое дополнение для пятой части культовой

27.09.2011 "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" в печати

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что в печать отправлено "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" от Firaxis Games и 2K Games. В продажу оно поступит 7 октября 2011 года.В российское издание вошла Sid Meier’s Civilization V — последняя на

22.10.2010 Sid Meier’s Civilization V в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры Sid Meier’s Civilization V (разработчик — Firaxis Games, зарубежный издатель — 2K Games) — продолжения легендарной глобальной стратегии, разошедшейся по миру тиражом более 9 миллионов экземпляр
12.10.2010 Sid Meier’s Civilization V в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать игры Sid Meier’s Civilization V (разработчик — Firaxis Games, зарубежный издатель — 2K Games) — продолжение легендарной глобальной стратегии, разошедшейся по миру тиражом более 9 миллионов экземпляр
22.05.2008 На выставке SID продемонстрирована система 3D Blu-ray

Компания TDVision Systems продемонстрировала на выставке SID (Society for Information Display) 2008 в Лос-Анджелесе новую технологию трехмерной визуализации фильмов, записанных на дисках формата Blu-ray. Разработка технологии велась с 2001 г., сообща
22.02.2008 Дата выхода Sid Meier's Civilization Revolution

Компания 2K и студия Firaxis объявили официальную дату выхода игры Sid Meier's Civilization Revolution. Легендарная стратегическая серия явит свой лик владельцам консолей 6 июня 2008 года.Вы примете власть над одной из древних наций и в течение нескольких

14.02.2008 Sid Meier's Civilization Revolution: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Sid Meier's Civilization Revolution от Firaxis Games, которую издаст 2K Games. Напомним, что релиз игры намечен на июнь этого года.Sid Meier's Civilization Revolution – игра новы
16.07.2007 Sid Meier's Civilization Revolution: Скриншоты

Сид Майер поделился с общественостью новыми скриншотами консольной Civilization. Sid Meier's Civilization Revolution должна выйти только весной 2008-го на всех консолях нового поколения, кроме Wii (и PC, естественно). Вы примете власть над одной из древних наций и в теч
21.05.2007 SID 2007: Samsung покажет самые большие гибкие дисплеи

Компания Samsung Electronics примет участие в ежегодной выставке Society for Display (SID) 2007, проходящей с 22 по 24 мая в Лонг-Бич, Калифорния. Здесь компанией будет представлен целый ряд разработок в области устройств отображения информации. Особого внимания заслуживает ЖК-т
16.02.2007 Sid Meier's Railroads! — в продаже

Поступила в продажу русская версия экономической железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads! от студии Firaxis. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:КОЛЛЕКЦИЯ ИГРУШЕК (1 CD-ROM).Золотой век железных дорог возвращается с Sid Meier's Railroads!
08.02.2007 Sid Meier's Railroads! — в печати

1C сообщает об отправке в печать русской версии экономической железнодожной стратегии Sid Meier's Railroads! от студии Firaxis. В продажу игра поступит 16 февраля в рамках серии 1С:КОЛЛЕКЦИЯ ИГРУШЕК (1 CD-ROM).Золотой Век железных дорог возвращается с Sid Meier's

22.12.2006 Sid Meier's Railroads! Патч и новый сценарий

2K Games и студия Firaxis приготовили подарок геймерам, выпустив рождественский сценарий для железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads!. Вышел также и патч версии 1.1 для игры. Скачать сценарий можно c серверов Боевого Народа (14,6 МБ), а обновление доступно там же.Патч вносит множество изменений как

06.12.2006 Sid Meier’s Railroads! Суета вокруг паровоза

Проектов на транспортную тематику существует предостаточно, а недавно перед нами предстал еще один – экономический симулятор железнодорожной компании Sid Meier’s Railroads! от Firaxis. Голливудская мода на римейки не обошла стороной и офис Сида Мейера, эта игра - возрождение продукта шестнадцатилетней давности – Railroad Tycoon. Вариант, каз
27.10.2006 Демо-версия Sid Meier's Railroads!

Как и было обещано, вышла демоверсия железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads! от компании 2K Games и студии Firaxis. Скачать демо (270 Мб) можно со следующих серверов: Fragland, 3D Downloads, Worthplaying, 3D Gamers.Золотой Век железных дорог в
05.02.2002 Дефект в защите Windows NT/2000 делает отношения между доменами "слишком доверительными"

ить пакет исправлений. Проблема заключается в доверительных отношениях между сетевыми доменами Windows NT/2000. Доверяющий домен не проверяет права доверяемого домена для всех идентификаторов защиты (SID), позволяя злоумышленнику повысить свой уровень доступа. Доверительные отношения широко используются в сетевой среде Windows 2000 и NT 4.0. Они устанавливаются между сетевыми доменами для т

Публикаций - 61, упоминаний - 61

Microsoft Windows SID и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10353 12
2K Games 212 9
Firaxis Games 33 7
LG Electronics 3635 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 5
Apple Inc 12238 4
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 248 4
8422 4
SAP SE 5323 3
Microsoft Corporation 24805 3
Oracle Corporation 6753 3
Sony 6567 3
Philips 2063 3
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 3
Google LLC 11921 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 2
BI Telecom - БиАй Телеком 29 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Box inc - box.com - box.net 363 2
X Corp - Twitter 2877 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Lenovo Motorola 3505 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1483 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
Naumen - Наумен 642 1
Рексофт - Reksoft 423 1
Software AG 198 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Sharp Corporation 1043 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Астерос Лабс 25 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 51 1
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 93 1
Samsung SDI 84 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1222 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
BP - British Petroleum 182 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4334 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3199 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12619 20
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6477 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67490 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17323 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28695 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7162 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12237 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13991 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5516 8
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1293 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3549 6
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 883 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25888 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14594 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24666 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30389 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24842 5
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 154 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4674 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6111 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6822 4
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11667 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3236 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9852 4
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 221 4
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 361 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52317 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6362 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14588 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2237 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11378 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5700 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12368 3
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1151 3
Контрастность 2871 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 621 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 5
Firaxis Games - Sid Meier's Civilization 9 4
Linux OS 10184 3
Microsoft Windows 15857 3
Microsoft Windows NT 881 2
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 28 2
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 2
1С:Коллекция игрушек 33 2
Microsoft Windows 10 1798 1
Google Chrome - браузер 1587 1
Microsoft Edge - браузер 1999 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 258 1
JavaScript - JS - язык программирования 1223 1
Apple Safari - браузер 861 1
Mozilla Firefox - браузер 1895 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 262 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 97 1
Microsoft SmartScreen 43 1
Apple macOS 2103 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Samsung Galaxy Round 15 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1009 1
Apple iPad 3879 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 371 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 33 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 882 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Apple iPhone 4 786 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 438 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Apple MacBook Pro 530 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
Meier Sid - Мейер Сид 12 3
Weeks Matt - Уикс Мэтт 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Коптелов Андрей 111 1
Хавторин Антон 25 1
Закрепин Евгений 60 1
Ткачёв Роман 27 1
Зайцевский Олег 8 1
Федоров Игорь 13 1
Белайчук Анатолий 31 1
Vennix Joe - Венникс Джо 1 1
Алешин Владимир 20 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Демидов Алексей 24 1
Кирейко Андрей 5 1
Барзилай Регина 1 1
Волков Максим 34 1
Лиц Юрий 2 1
Khosla Sid - Хосла Сид 1 1
Анфилофьев Сергей 4 1
Бережко Александр 1 1
Shiraishi Yoshito - Сириаси Ёсито 2 1
Watchinski Matt - Вачински Мэтт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148020 13
Южная Корея - Республика 6716 5
США - Массачусетс - Бостон 379 5
Средиземное море - Средиземноморье 200 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14227 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 3
США - Калифорния 4637 3
Европа 21893 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52490 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
Франция - Французская Республика 7892 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17375 1
Китай - Пекин - Beijing 1005 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
Канада 4913 1
США - Колумбия - Вашингтон 1399 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
США - Вашингтон - Редмонд 230 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13394 1
Монголия 354 1
Азия - Азиатский регион 5602 1
Испания - Королевство 3734 1
Нидерланды 3555 1
Дания - Королевство 1307 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 24 1
Тихий океан - Желтое море - Западно-Корейское море 8 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 319 1
Япония 13353 1
Китай - Тайвань 4033 1
Германия - Федеративная Республика 12769 1
Италия - Итальянская Республика 4375 1
Америка Южная 856 1
Россия - ПФО - Самарская область 1364 1
Китай - Шаньдун 28 1
США - Вашингтон штат 125 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29917 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52289 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2459 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4106 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48976 4
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 419 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8708 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8967 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 896 3
Энергетика - Energy - Energetically 5204 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13996 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3608 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11170 2
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2797 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16641 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1611 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6006 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5759 2
Закон Мура - Moore's law 209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5564 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1564 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 142 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5051 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5950 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2979 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6360 1
Английский язык 6728 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2239 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8991 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4468 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 147 1
Философия - Philosophy 457 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4117 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1912 1
NE Asia Online 313 2
DigiTimes - Издание 1315 2
Korea Times 131 2
BleepingComputer - Издание 368 1
Phys.org 972 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
Gartner - Гартнер 3568 1
IHS iSuppli 397 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 543 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 1
TM Forum Frameworx 4 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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