"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры " Sid Meier’s Civilization V: Боги и короли" (оригинальное название — Sid Meier's Civilization V: Gods & Kings) от Firaxis Games и 2K Games.Первое дополнение для пятой части культовой

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что в печать отправлено " Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" от Firaxis Games и 2K Games. В продажу оно поступит 7 октября 2011 года.В российское издание вошла Sid Meier’s Civilization V — последняя на

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры Sid Meier’s Civilization V (разработчик — Firaxis Games, зарубежный издатель — 2K Games) — продолжения легендарной глобальной стратегии, разошедшейся по миру тиражом более 9 миллионов экземпляр

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать игры Sid Meier’s Civilization V (разработчик — Firaxis Games, зарубежный издатель — 2K Games) — продолжение легендарной глобальной стратегии, разошедшейся по миру тиражом более 9 миллионов экземпляр

Компания TDVision Systems продемонстрировала на выставке SID (Society for Information Display) 2008 в Лос-Анджелесе новую технологию трехмерной визуализации фильмов, записанных на дисках формата Blu-ray. Разработка технологии велась с 2001 г., сообща

Компания 2K и студия Firaxis объявили официальную дату выхода игры Sid Meier's Civilization Revolution. Легендарная стратегическая серия явит свой лик владельцам консолей 6 июня 2008 года.Вы примете власть над одной из древних наций и в течение нескольких

Опубликованы новые скриншоты из игры Sid Meier's Civilization Revolution от Firaxis Games, которую издаст 2K Games. Напомним, что релиз игры намечен на июнь этого года. Sid Meier's Civilization Revolution – игра новы

Сид Майер поделился с общественостью новыми скриншотами консольной Civilization. Sid Meier's Civilization Revolution должна выйти только весной 2008-го на всех консолях нового поколения, кроме Wii (и PC, естественно). Вы примете власть над одной из древних наций и в теч

Компания Samsung Electronics примет участие в ежегодной выставке Society for Display ( SID ) 2007, проходящей с 22 по 24 мая в Лонг-Бич, Калифорния. Здесь компанией будет представлен целый ряд разработок в области устройств отображения информации. Особого внимания заслуживает ЖК-т

Поступила в продажу русская версия экономической железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads! от студии Firaxis. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:КОЛЛЕКЦИЯ ИГРУШЕК (1 CD-ROM).Золотой век железных дорог возвращается с Sid Meier's Railroads!

1C сообщает об отправке в печать русской версии экономической железнодожной стратегии Sid Meier's Railroads! от студии Firaxis. В продажу игра поступит 16 февраля в рамках серии 1С:КОЛЛЕКЦИЯ ИГРУШЕК (1 CD-ROM).Золотой Век железных дорог возвращается с Sid Meier's

2K Games и студия Firaxis приготовили подарок геймерам, выпустив рождественский сценарий для железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads!. Вышел также и патч версии 1.1 для игры. Скачать сценарий можно c серверов Боевого Народа (14,6 МБ), а обновление доступно там же.Патч вносит множество изменений как

Проектов на транспортную тематику существует предостаточно, а недавно перед нами предстал еще один – экономический симулятор железнодорожной компании Sid Meier’s Railroads! от Firaxis. Голливудская мода на римейки не обошла стороной и офис Сида Мейера, эта игра - возрождение продукта шестнадцатилетней давности – Railroad Tycoon. Вариант, каз

Как и было обещано, вышла демоверсия железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads! от компании 2K Games и студии Firaxis. Скачать демо (270 Мб) можно со следующих серверов: Fragland, 3D Downloads, Worthplaying, 3D Gamers.Золотой Век железных дорог в