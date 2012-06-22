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Microsoft Windows SID Microsoft Windows Security Identifier Идентификатор безопасности
|22.06.2012
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"Sid Meier’s Civilization V: Боги и короли" в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры "Sid Meier’s Civilization V: Боги и короли" (оригинальное название — Sid Meier's Civilization V: Gods & Kings) от Firaxis Games и 2K Games.Первое дополнение для пятой части культовой
|27.09.2011
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"Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" в печати
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что в печать отправлено "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" от Firaxis Games и 2K Games. В продажу оно поступит 7 октября 2011 года.В российское издание вошла Sid Meier’s Civilization V — последняя на
|22.10.2010
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Sid Meier’s Civilization V в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры Sid Meier’s Civilization V (разработчик — Firaxis Games, зарубежный издатель — 2K Games) — продолжения легендарной глобальной стратегии, разошедшейся по миру тиражом более 9 миллионов экземпляр
|12.10.2010
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Sid Meier’s Civilization V в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать игры Sid Meier’s Civilization V (разработчик — Firaxis Games, зарубежный издатель — 2K Games) — продолжение легендарной глобальной стратегии, разошедшейся по миру тиражом более 9 миллионов экземпляр
|22.05.2008
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На выставке SID продемонстрирована система 3D Blu-ray
Компания TDVision Systems продемонстрировала на выставке SID (Society for Information Display) 2008 в Лос-Анджелесе новую технологию трехмерной визуализации фильмов, записанных на дисках формата Blu-ray. Разработка технологии велась с 2001 г., сообща
|22.02.2008
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Дата выхода Sid Meier's Civilization Revolution
Компания 2K и студия Firaxis объявили официальную дату выхода игры Sid Meier's Civilization Revolution. Легендарная стратегическая серия явит свой лик владельцам консолей 6 июня 2008 года.Вы примете власть над одной из древних наций и в течение нескольких
|14.02.2008
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Sid Meier's Civilization Revolution: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Sid Meier's Civilization Revolution от Firaxis Games, которую издаст 2K Games. Напомним, что релиз игры намечен на июнь этого года.Sid Meier's Civilization Revolution – игра новы
|16.07.2007
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Sid Meier's Civilization Revolution: Скриншоты
Сид Майер поделился с общественостью новыми скриншотами консольной Civilization. Sid Meier's Civilization Revolution должна выйти только весной 2008-го на всех консолях нового поколения, кроме Wii (и PC, естественно). Вы примете власть над одной из древних наций и в теч
|21.05.2007
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SID 2007: Samsung покажет самые большие гибкие дисплеи
Компания Samsung Electronics примет участие в ежегодной выставке Society for Display (SID) 2007, проходящей с 22 по 24 мая в Лонг-Бич, Калифорния. Здесь компанией будет представлен целый ряд разработок в области устройств отображения информации. Особого внимания заслуживает ЖК-т
|16.02.2007
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Sid Meier's Railroads! — в продаже
Поступила в продажу русская версия экономической железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads! от студии Firaxis. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:КОЛЛЕКЦИЯ ИГРУШЕК (1 CD-ROM).Золотой век железных дорог возвращается с Sid Meier's Railroads!
|08.02.2007
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Sid Meier's Railroads! — в печати
1C сообщает об отправке в печать русской версии экономической железнодожной стратегии Sid Meier's Railroads! от студии Firaxis. В продажу игра поступит 16 февраля в рамках серии 1С:КОЛЛЕКЦИЯ ИГРУШЕК (1 CD-ROM).Золотой Век железных дорог возвращается с Sid Meier's
|22.12.2006
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Sid Meier's Railroads! Патч и новый сценарий
2K Games и студия Firaxis приготовили подарок геймерам, выпустив рождественский сценарий для железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads!. Вышел также и патч версии 1.1 для игры. Скачать сценарий можно c серверов Боевого Народа (14,6 МБ), а обновление доступно там же.Патч вносит множество изменений как
|06.12.2006
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Sid Meier’s Railroads! Суета вокруг паровоза
Проектов на транспортную тематику существует предостаточно, а недавно перед нами предстал еще один – экономический симулятор железнодорожной компании Sid Meier’s Railroads! от Firaxis. Голливудская мода на римейки не обошла стороной и офис Сида Мейера, эта игра - возрождение продукта шестнадцатилетней давности – Railroad Tycoon. Вариант, каз
|27.10.2006
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Демо-версия Sid Meier's Railroads!
Как и было обещано, вышла демоверсия железнодорожной стратегии Sid Meier's Railroads! от компании 2K Games и студии Firaxis. Скачать демо (270 Мб) можно со следующих серверов: Fragland, 3D Downloads, Worthplaying, 3D Gamers.Золотой Век железных дорог в
|05.02.2002
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Дефект в защите Windows NT/2000 делает отношения между доменами "слишком доверительными"
ить пакет исправлений. Проблема заключается в доверительных отношениях между сетевыми доменами Windows NT/2000. Доверяющий домен не проверяет права доверяемого домена для всех идентификаторов защиты (SID), позволяя злоумышленнику повысить свой уровень доступа. Доверительные отношения широко используются в сетевой среде Windows 2000 и NT 4.0. Они устанавливаются между сетевыми доменами для т
Microsoft Windows SID и организации, системы, технологии, персоны:
|SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 15
|NE Asia Online 313 2
|DigiTimes - Издание 1315 2
|Korea Times 131 2
|BleepingComputer - Издание 368 1
|Phys.org 972 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
|IDC - International Data Corporation 4915 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|IHS iSuppli 397 1
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