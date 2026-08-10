Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тихий океан Океания Полинезия
СОБЫТИЯ
|10.08.2026
|Пиццерия на Фарерах и автомат в Ватикане: куда доезжают российские туристы 1
|27.09.2011
|"Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" в печати 1
|26.09.2011
|Человечество заселило Азию двумя волнами 1
|12.07.2010
|По острову Пасхи прошло солнечное затмение 1
|25.11.2009
|В Тонга произошло землетрясение 1
|27.08.2003
|Светлое будущее «хот-спотов» и Wi-Fi-столиц 1
|26.06.2003
|Wi-Fi стал бесплатным в Полинезии и США 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Stringer Chris - Стрингер Крис 3 1
|Солонин Виталий 90 1
|Масленников Игорь 36 1
|Бобов Игорь 6 1
|Белов Павел 9 1
|Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 1
|Godell Lars - Годелл Ларс 3 1
|Telecom Today - Today in Telecom 138 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1345 1
|AP - Associated Press 2008 1
|Telecom.paper 194 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|IDC - International Data Corporation 4999 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 1
|Gartner - Гартнер 3671 1
|Forrester Research 837 1
|Strategy Analytics 285 1
|Allied Business Intelligence 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.