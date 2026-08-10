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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201801
ИКТ 15657
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Тихий океан Океания Полинезия

Тихий океан - Океания - Полинезия

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Пиццерия на Фарерах и автомат в Ватикане: куда доезжают российские туристы 1
27.09.2011 "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" в печати 1
26.09.2011 Человечество заселило Азию двумя волнами 1
12.07.2010 По острову Пасхи прошло солнечное затмение 1
25.11.2009 В Тонга произошло землетрясение 1
27.08.2003 Светлое будущее «хот-спотов» и Wi-Fi-столиц 1
26.06.2003 Wi-Fi стал бесплатным в Полинезии и США 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25857 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 2
Deutsche Telekom - T-Mobile UK 6 1
Cisco Systems 5378 1
Intel Corporation 12865 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Ланит - Comptek - Комптек 216 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 223 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 1
2K Games 214 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Firaxis Games 36 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Комсет 15 1
Седиком 22 1
Капибара - Плати по миру 7 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 446 1
Boeing 1032 1
Яндекс.Лавка 321 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
British Airways - British Midland International 127 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 262 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Southeast Airlines 2 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13584 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9846 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13797 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10806 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10828 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4930 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1202 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54630 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18238 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15539 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5724 1
Hotspot - Хот-спот 108 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6313 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9659 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1077 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2648 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2197 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29863 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3390 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1439 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13001 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13548 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 843 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6897 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6466 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9673 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 95 1
ExpressCard - NewCard - PCCard, PC-Card - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - CardBus - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 694 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18486 1
Бронирование - Booking 1028 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14872 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1504 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1886 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 623 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 68 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 93 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 1
Quantum Communications - Квантум Интернет-Телефония-Wi-Fi 7 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
Stringer Chris - Стрингер Крис 3 1
Солонин Виталий 90 1
Масленников Игорь 36 1
Бобов Игорь 6 1
Белов Павел 9 1
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 1
Godell Lars - Годелл Ларс 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168005 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 3
Азия - Азиатский регион 5948 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 3
Фиджи - Республика 31 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19330 2
Европа 25018 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 2
Дания - Королевство 1339 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 2
Германия - Федеративная Республика 13290 2
Новая Зеландия 738 2
Тонга - Королевство 28 2
Тонга - Нукуалофа 3 1
Дания - Фареры - Фарерские острова 14 1
Америка Южная - Патагония 10 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13862 1
Земля - планета Солнечной системы 10899 1
Южная Корея - Республика 7096 1
Норвегия - Королевство 1864 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 1
Сингапур - Республика 1962 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 1
Канада 5093 1
Израиль 2870 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Ближний Восток 3167 1
Великобритания - Лондон 2434 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Индонезия - Республика 1069 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2905 1
Испания - Королевство 3847 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3421 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 929 1
Малайзия 927 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 691 1
Монголия 387 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7673 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9149 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58311 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 361 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4604 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12416 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5836 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3155 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5040 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27585 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6223 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1139 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11745 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16305 1
Английский язык 7066 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3898 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53978 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18345 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2211 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6214 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3224 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 706 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 99 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1656 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
Металлы - Золото - Gold 1260 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1928 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1832 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1003 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 437 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1345 1
AP - Associated Press 2008 1
Telecom.paper 194 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 1
Gartner - Гартнер 3671 1
Forrester Research 837 1
Strategy Analytics 285 1
Allied Business Intelligence 16 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
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