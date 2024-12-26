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Простой бизнес

Простой бизнес
Обзор «Простой бизнес» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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26.12.2024 Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности 1
10.09.2024 Аналитика «МТС Red»: киберпреступники усилили атаки на СМИ 1
15.09.2023 Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
01.11.2022 Отзывы о CRM-системе «Простой бизнес»: «Невозможно настраивать рекламу. Вероятно, будем менять» 2
11.11.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2021 1
16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса 1
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 1
30.09.2020 Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем 1
25.09.2020 Ирина Лой, «Простой бизнес»: Универсальные CRM больше не нужны. Будущее — за отраслевыми решениями 1
03.09.2020 Резидент «Сколково» выпустил пакет отраслевых решений для автоматизации бизнеса 3
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
08.02.2017 М.Видео: Как не оказаться втянутым в матрицу? 1
30.11.2016 Экономика инфраструктуры: удобные и эффективные сервисы из облака «Крок» 1
24.04.2014 «РосЕвроБанк» внедрил катастрофоустойчивую инфраструктуру на базе основного и резервного ЦОДов 1
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 1
19.09.2011 Вышла новая версия системы «Простой бизнес» 1
14.09.2011 Pro-версия системы автоматизации «Простой бизнес» останется бесплатной до конца года 1
06.09.2011 Экспресс-обзор. "Простой бизнес": всё под контролем 3
24.08.2011 Club.CNews: SaaS решения, как удобное продолжение аутсорсинга 1
28.02.2008 Судьба ЭПС в России: как избежать финансового коллапса? 1
15.02.2008 Самые продаваемые плееры зимы 1

Публикаций - 24, упоминаний - 29

Простой бизнес и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5629 4
Terrasoft - Террасофт 206 4
Broadcom - VMware 2623 3
Microsoft Corporation 25863 3
Крок - Croc 1971 3
ФОРС - Центр разработки 710 3
Cisco Systems 5380 2
Amazon Inc - Amazon.com 3304 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16101 2
Apple Inc 13276 2
Intel Corporation 12868 2
9693 2
Oracle Corporation 7106 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 327 2
Salesforce 502 2
МТ-Интеграция - GMCS 379 2
1С-Рарус 987 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1123 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 222 1
iiko - айко 64 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
iRiver 182 1
Oracle Siebel Systems 520 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 1
Ritmix 64 1
JUNG 18 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 54 1
Teachbase - Интернет Школа 10 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 204 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
MPIO 43 1
Т1 Иннотех 214 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
Palantir Technologies 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3164 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
ИПП - Институт проблем предпринимательства 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1156 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9029 1
Почта России ПАО 2390 1
Газпром ПАО 1498 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2993 1
НСПК - Национальная система платежных карт 957 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1548 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 446 1
Русагро Группа Компаний 389 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1956 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Лента - Утконос 180 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 562 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
Blackstone Group 47 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 64 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Группа Самолет 109 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13857 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5757 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4008 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1558 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2364 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1002 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 472 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24710 14
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8380 11
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26311 10
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13803 8
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Microsoft Authenticode 8 1
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Data Storage Distribution - DaZed - портативный медиаплеер 10 1
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Red Lab - Timetta 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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