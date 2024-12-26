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Простой бизнес
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 29
Простой бизнес и организации, системы, технологии, персоны:
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
|Сергеев Сергей 179 2
|Лой Ирина 2 2
|Кубарев Алексей 59 1
|Шойтов Александр 117 1
|Павлов Александр 123 1
|Котов Александр 10 1
|Заединов Руслан 47 1
|Орлов Сергей 29 1
|Зеленько Игорь 12 1
|Верисов Михаил 25 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Яковлев Дмитрий 14 1
|Федоров Игорь 15 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Смирнов Роман 17 1
|Бабкин Николай 24 1
|Шипилов Андрей 2 1
|Королёв Дмитрий 81 1
|Тятюшев Максим 225 1
|Ильина Наталья 18 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 32 1
|Шаев Виталий 60 1
|Ионкин Николай 5 1
|Капустин Михаил 1 1
|Жигалов Олег 22 1
|Шумекин Дмитрий 1 1
|Макова Надежда 3 1
|Миpалев Алексей 1 1
|Щепалин Олег 23 1
|Хуснутдинов Ильяс 16 1
|Ивницкий Дмитрий 16 1
|Папин Дмитрий 3 1
|Грингауз Дмитрий 1 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Чанышева Наталья 1 1
|Щиголев Дмитрий 3 1
|Чмух Софья 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.