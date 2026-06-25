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Becar Asset Management Миран ТК PropTech Solutions KaiZen FM
SMART-ПЛАТФОРМА KAIZEN - комплексное решение для хаускипинга и эксплуатации отеля
СОБЫТИЯ
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Becar Asset Management и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 612 1
|Блонов Роман 4 3
|Krafcik John - Крафчик Джон 2 1
|Коптелов Андрей 133 1
|Белайчук Анатолий 32 1
|Кирейко Андрей 5 1
|Волков Максим 34 1
|Алешин Владимир 21 1
|Хавторин Антон 25 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Федоров Игорь 15 1
|Мирзагаянов Рустам 1 1
|Лиц Юрий 2 1
|Магомедова Айна 1 1
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