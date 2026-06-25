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Becar Asset Management Миран ТК PropTech Solutions KaiZen FM

SMART-ПЛАТФОРМА KAIZEN - комплексное решение для хаускипинга и эксплуатации отеля

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.06.2026 «Мясницкий ряд» внедрил элементы японской системы TPS для управления производством 1
15.03.2023 PropTech Solutions и HRS объединили усилия по цифровизации отелей 1
14.04.2022 Технополис «Химград» внедрил цифровую платформу Kaizen 2
25.05.2021 Первый миллион Kaizen FM 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Becar Asset Management и организации, системы, технологии, персоны:

Becar Asset Management - Миран ТК - PropTech Solutions - Проптек Компани 4 3
SAP SE 5574 1
Dell EMC 5164 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
Oracle Corporation 7052 1
Software AG 202 1
Простой бизнес 23 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
Бизнес-Консоль 18 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 1
Русагро Группа Компаний 365 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Ford 432 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Ducati 12 1
Alcoa 49 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
HRS Гостиничные Ресторанные Системы 3 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 612 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 4
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12067 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 2
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5564 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1445 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3326 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9146 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6167 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2642 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24126 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4335 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 157 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12709 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 378 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 322 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2640 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 85 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 92 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 1
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Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 245 1
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Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 237 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 1
Software AG - ARIS MashZone 6 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
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Белайчук Анатолий 32 1
Кирейко Андрей 5 1
Волков Максим 34 1
Алешин Владимир 21 1
Хавторин Антон 25 1
Ткачёв Роман 27 1
Мартиросян Самвел 16 1
Федоров Игорь 15 1
Мирзагаянов Рустам 1 1
Лиц Юрий 2 1
Магомедова Айна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 3
Япония 13753 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 1
Европа 24899 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 1
Италия - Итальянская Республика 4492 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12173 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8018 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5692 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26990 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5421 1
Закон Мура - Moore's law 213 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6444 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1060 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5976 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52953 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8782 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7384 1
Энергетика - Energy - Energetically 5784 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2013 1
Металлы - Серебро - Silver 821 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 1
Пропаганда и агитация 198 1
Философия - Philosophy 527 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1501 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 162 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
IDC - International Data Corporation 4967 1
Gartner - Гартнер 3649 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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