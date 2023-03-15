PropTech Solutions и HRS объединили усилия по цифровизации отелей

PropTech Solutions реализовал полноценную цифровую экосистему для отелей в связке с PMS системами компании HRS «Гостиничные ресторанные системы». У отельеров появилась возможность осуществить полную цифровизацию отелей и апартаментов. Об этом CNews сообщили представители PropTech Solutions.

В 2022 г. 55% от общего числа мирового потока туристов оказались молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые привыкли к цифровым решениям и гаджетам. При этом на сегодняшний день менее одного процента участников отельного рынка учитывают интересы этой уже превалирующей аудитории.

PropTech Solutions увидела для себя нишу в развитии направления digital-отелей, в которой продолжается существенный рост туристичекого потока в ближайшие годы. Компания разработала цифровую экосистему для рынка гостиниц и апарт-отелей, которая встраивается во все бизнес-процессы любого средства размещения и закрывает все возможные потребности.

Понимая, что основной учет в сегменте отелей ведется через PMS системы, PropTech Solutions нашла возможность интегрировать свои программные решения c системами Suite8 и OPERA PMS, предоставляемых компанией HRS, и давно зарекомендовавших себя на рынке, расширив тем самым, возможности собственных digital решений на благо развития сферы гостеприимства.

В результате интеграции система собирает и обрабатывает всю информацию в автоматическом режиме, объединяя в себе несколько дополняющих друг друга решений.

В части хаускипинга и эксплуатации програмный продукт Kaizen реализовал функционал, который дает супервайзерам и менеджерам клининга в режиме реального времени видеть в мобильном приложении задачи и статус уборки номера, а также, при необходимости, изменить его.

Аналитическая модель на основе Power BI отображает на дашбордах всю возможную аналитику по отелю и дает возможность своевременного и качественного принятия решений о ценообразовании в режиме реального времени, объема затрат на рекламу, а также готовит отчеты для частных инвесторов в их личном кабинете.

Личный кабинет инвестора позволяет частным инвесторам апарт-отеля получать всю необходимую информацию от Управляющей компании внутри единого ресурса. Обмен сообщениями, просмотр и согласование документов, подписание договоров через ЭДО, гостиничная аналитика, оплата квитанций и прочие, удобные, сервисы доступны инвесторам 24/7.

Digtital Concierge – представляет собой цифровое мобильное приложение, которое позволяет гостю общаться с сотрудниками зоны ресепшен, заказывать и оплачивать услуги на территории отеля, в современном формате видеть информацию об отеле и его инфраструктуре. Кроме того, с помощью приложения гость может управлять своим номером (освещение, кондиционирование, доступ в номер).

«В 2023 г. мы планируем реализовать новый функционал по созданию шаблонов задач на уборку номеров, который позволит бизнесу перевернуть форму оплаты труда сотрудников, используя уже внедренный на рынке подход сдельной оплаты труда. Эта опция особенно важна для отелей и апартаментов, работающих с внешними подрядчиками по предоставлению услуг уборки номеров, поскольку позволяет оплачивать только фактически выполненные работы. Это позволит значительно сократить расходы отеля на ФОТ, а управляющим отелей даст инструмент для контроля штатной численности, ее оптимизации и увеличит качество услуг», - сказал руководитель PropTech Solutions Роман Блонов.

«Мы активно развиваемся в сегменте апарт-отелей и данная интеграция стала для нас важным шагом на пути к предоставлению полного спектра внешних систем для наших клиентов этого направления. Мы также видим большой потенциал цифрового общения как внутри отеля между сотрудниками, так и на уровне отель-гость, что ставит перед нами и нашими отельными партнерами дополнительные задачи по автоматизации данных процессов», - отметила Айна Магомедова, менеджер по работе с клиентами компании HRS «Гостиничные ресторанные системы».