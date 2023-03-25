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Закон Мура Moore's law

СОБЫТИЯ


25.03.2023 Умер основатель Intel и «отец» современных компьютеров Гордон Мур

Гордона Мура больше нет Скончался сооснователь корпорации Intel Гордон Мур (Gordron Moore), также изв
02.12.2022 AMD заявляет: «Закон Мура» умер. Теперь процессоры будут дорожать ускоренными темпами

Споры о древнем законе Марк Пейпермастер озвучил все это в качестве доказательства «смерти» «закона Мура», в который все еще свято верит компания Intel – прямой конкурент AMD. Пейпермастер утве
22.03.2022 Актуален ли закон Мура в 2022 году?

Закон Мура, предсказывающий рост вычислительных мощностей, был создан уже более 50 лет назад. Долги
24.01.2022 Студент освоил производство микросхем в гараже на самодельном «железе» и крушит незыблемый «закон Мура»

исторов, то есть здесь их в 200 раз больше, нежели в Z1. Это идет вразрез с так называемым «законом Мура». Чип Z2 с 1200 транзисторами Данный «закон» представляет собой наблюдение, сделанное в

22.09.2020 Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора

«Закон Мура» потерял актуальность Руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jen-Hsun «Jensen» Huan
07.12.2018 Из Intel уходит топ-менеджер, лично отвечавший за выполнение закона Мура. Опрос

анометровой полупроводниковой технологии. «Марк был средством Intel в ее стремлении выполнять закон Мура», — отмечает вице-президент компании по производству Пэн Бай (Peng Bai). Напомним, закон
19.12.2014 Российские разработчики «железа» выходят за пределы закона Мура

В своем развитии современные hardware-проекты остаются верны сформулированному еще в 1965 г. закону Мура, эмпирически выведенному наблюдению сооснователя Intel Гордона Мура. Через нескол
21.11.2014 Преодолевая закон Мура: Созданы транзисторы размером 1 нанометр

лекул позволит нам продолжить уменьшение технологического процесса и в теории даже преодолеть закон Мура, научившись хранить несколько бит данных в одной молекуле», — заявил изданию Wired руков
23.04.2013 Расчеты показывают: жизнь зародилась до формирования Земли

з Gulf Specimen Marine Laboratory и Алексей Шаров из National Institute on Aging использовали закон Мура, чтобы установить возраст ДНК. Этот мысленный эксперимент не является строгим научным ис
12.04.2011 Intel попытается опередить закон Мура

Корпорация Intel планирует опередить закон Мура, которым руководствовалась более 45 лет при выпуске полупроводниковой продукции. Об этом
04.05.2010 Закон Мура вновь назвали мертвым

В 2008 году Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) в интервью одному из изданий сказал, что закон Мура умрет к 2012 году. Спустя два года с аналогичными заявлениями выступил вице-президент NV
08.07.2008 Intel: через 4 года «закон Мура» умрет

колько больше времени, чем на внедрение 10-нм технологии. По словам Гелсингера, общеизвестный закон Мура позволяет прогнозировать развитие полупроводниковой отрасти на 10 лет вперед, однако пос
19.09.2007 "Закон Мура умрет через 10-15 лет!" - Мур

Создатель закона Мура (тактовая частота процессоров удваивается каждые 2 года) Гордон Мур считает, что через 1
16.04.2007 IBM переводит закон Гордона Мура в третье измерение

е будет, несомненно, способствовать «продлению жизни» и расширению сферы действия известного закона Мура, согласно которому число транзисторов в кристалле удваивается каждые 12-18 месяцев, всле
09.06.2006 Цифровая фотография развивается по закону Мура?

отокамер подчиняется закону, по которому развивается вся транзисторная техника, т.е. закону Гордона Мура. Согласно этой эмпирической зависимости, число транзисторов на чипах удваивается примерн
08.06.2006 Алмазы спасают закон Мура

а на их основе. В то время как классические микросхемы и чип переживут еще 4–5 итераций закона Мура, «алмазные микросхемы» могут продлить этот закон еще на 10–20 итераций, при использ
08.06.2006 Алмазы спасают закон Мура

а на их основе. В то время как классические микросхемы и чип переживут еще 4–5 итераций закона Мура, «алмазные микросхемы» могут продлить этот закон еще на 10–20 итераций, при использ
16.09.2005 Закон Мура в области чипов дал сбой

 свою очередь, чипы становились меньше, а их частота росла. Эта закономерность была названа законом Мура, который предсказал подобное развитие ситуации еще в 1965 году. Как предсказывал Мур, тр
14.04.2005 Закону Мура исполнилось 40 лет

Исполнилось 40 лет закону Мура, который сооснователь Intel Гордон Мур сформулировал в 1965 году в статье журнала Electr
14.04.2005 Закону Мура исполнилось 40 лет

Исполнилось 40 лет закону Мура, который сооснователь Intel Гордон Мур сформулировал в 1965 году в статье журнала Electr
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»

Уточнение «закона Мура» Столь пристальное внимание к «закону Мура» со стороны Intel делает целесообразны
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»

Уточнение «закона Мура» Столь пристальное внимание к «закону Мура» со стороны Intel делает целесообразны
21.01.2003 Прорыв в литографии позволит опровергнуть закон Мура

оздания 20-нанометрового чипа со 10-нанометровой маской, давая тем самым неожиданный поворот закону Мура и, возможно, продлевая жизнь современной литографии. Так называемая "технология пика ярк
21.01.2003 Прорыв в литографии позволит опровергнуть закон Мура

оздания 20-нанометрового чипа со 10-нанометровой маской, давая тем самым неожиданный поворот закону Мура и, возможно, продлевая жизнь современной литографии. Так называемая "технология пика ярк
13.09.2002 Intel расширит сферу действия закона Мура благодаря нанотехнологиям

единяющие в себе вычислительные и коммуникационные функции, призваны распространить действие закона Мура на такие области, как беспроводная и оптическая связь. Напомним, что согласно закону

13.09.2002 Intel расширит сферу действия закона Мура благодаря нанотехнологиям

единяющие в себе вычислительные и коммуникационные функции, призваны распространить действие закона Мура на такие области, как беспроводная и оптическая связь. Напомним, что согласно закону

12.07.2002 Гордон Мур пересмотрел свой закон

Автор Закона Мура заявил на этой неделе, что 27-летняя тенденция роста производительности процессоров, кот
26.06.2002 Автору закона Мура будет вручена Президентская медаль свободы

авалеров этой награды - Гордон Мур, один из основателей корпорации Intel и автор знаменитого закона Мура, ныне занимающий пост почетного председателя совета директоров корпорации. Вместе с ним

01.03.2002 Intel: закон Мура – двигатель новых технологий

ть наше продвижение по пути новаторства и снижения себестоимости продукции в соответствии с законом Мура, распространив его действие на области, пока еще в полной мере не затронутые благотворны
01.03.2002 Intel: закон Мура – двигатель новых технологий

ть наше продвижение по пути новаторства и снижения себестоимости продукции в соответствии с законом Мура, распространив его действие на области, пока еще в полной мере не затронутые благотворны
13.12.2000 Intel доказала, что закон Мура останется верным еще десять лет

отсутствие известных физических барьеров на пути роста производительности процессоров в течение ближайших 10 лет, заявил глава исследовательской лаборатории компании Джеральд Марсик (Gerald Marcyk). Закон Мура, сформулированный одним из основателей Intel Гордоном Муром (Gordon Moore), гласит, что количество транзисторов на процессоре будет удваиваться каждые 18-24 месяца, что будет вызвано
13.12.2000 Intel доказала, что закон Мура останется верным еще десять лет

отсутствие известных физических барьеров на пути роста производительности процессоров в течение ближайших 10 лет, заявил глава исследовательской лаборатории компании Джеральд Марсик (Gerald Marcyk). Закон Мура, сформулированный одним из основателей Intel Гордоном Муром (Gordon Moore), гласит, что количество транзисторов на процессоре будет удваиваться каждые 18-24 месяца, что будет вызвано

Публикаций - 214, упоминаний - 379

Закон Мура и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 120
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Nvidia Corp 4002 18
Microsoft Corporation 25774 16
Apple Inc 13154 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Google LLC 12687 14
Samsung Electronics 11064 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 13
Dell EMC 5180 9
HP Inc. 5883 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Qualcomm Technologies 1974 7
Huawei 4675 6
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Lenovo Motorola 3566 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 4
InFocus 70 4
Johnson Controls 33 4
Yandex - Яндекс 9215 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
SAS Institute 1082 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 3
Intel Communications Group 15 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Oracle Corporation 7074 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
GlobalFoundries - GF 103 3
Tesla Motors 461 5
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Boeing 1031 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Связной ГК 1401 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Airbus Group - Airbus Industries 248 2
SoftBank Group 284 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Citi - Citibank 158 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Новосибирский метрополитен 17 1
Центр-инвест КБ 65 1
Liverpool FC - Ливерпуль - Британский футбольный клуб 4 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
RBC Capital Markets 59 1
Latham & Watkins 8 1
Jones Day 17 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
General Atlantic - GA 28 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Мосгортранс ГУП 139 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
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USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 4
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 3
Nvidia Volta GV 32 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 3
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 3
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 6
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The Register - The Register Hardware 1783 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
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CNews RND - R&D.CNews 2274 2
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9to5Google 60 2
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Ars Technica 450 1
Inquirer 463 1
Fortune 211 1
AppleInsider 400 1
TechSpot 188 1
IEEE Spectrum 16 1
Physical Review Letters 164 1
GizmoChina 171 1
Phys.org 972 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
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ScienceDaily 399 1
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ComputerWire 51 1
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Nature Nanotechnology 24 1
Houghton Mifflin 4 1
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The Verge - Издание 619 1
FT - Financial Times 1295 1
Bloomberg 1627 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
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UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 4
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 9 4
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University of Glasgow - Университет Глазго 30 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
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UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
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SPIE Advanced Lithography 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
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NetApp Directions 6 1
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