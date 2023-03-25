Умер основатель Intel и «отец» современных компьютеров Гордон Мур Гордона Мура больше нет Скончался сооснователь корпорации Intel Гордон Мур (Gordron Moore), также изв

AMD заявляет: «Закон Мура» умер. Теперь процессоры будут дорожать ускоренными темпами Споры о древнем законе Марк Пейпермастер озвучил все это в качестве доказательства «смерти» «закона Мура», в который все еще свято верит компания Intel – прямой конкурент AMD. Пейпермастер утве

Актуален ли закон Мура в 2022 году? Закон Мура, предсказывающий рост вычислительных мощностей, был создан уже более 50 лет назад. Долги

Студент освоил производство микросхем в гараже на самодельном «железе» и крушит незыблемый «закон Мура» исторов, то есть здесь их в 200 раз больше, нежели в Z1. Это идет вразрез с так называемым «законом Мура». Чип Z2 с 1200 транзисторами Данный «закон» представляет собой наблюдение, сделанное в

Nvidia разгромила «закон Мура» и назвала новый закон в честь своего гендиректора «Закон Мура» потерял актуальность Руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jen-Hsun «Jensen» Huan

Из Intel уходит топ-менеджер, лично отвечавший за выполнение закона Мура. Опрос анометровой полупроводниковой технологии. «Марк был средством Intel в ее стремлении выполнять закон Мура», — отмечает вице-президент компании по производству Пэн Бай (Peng Bai). Напомним, закон

Российские разработчики «железа» выходят за пределы закона Мура В своем развитии современные hardware-проекты остаются верны сформулированному еще в 1965 г. закону Мура, эмпирически выведенному наблюдению сооснователя Intel Гордона Мура. Через нескол

Преодолевая закон Мура: Созданы транзисторы размером 1 нанометр лекул позволит нам продолжить уменьшение технологического процесса и в теории даже преодолеть закон Мура, научившись хранить несколько бит данных в одной молекуле», — заявил изданию Wired руков

Расчеты показывают: жизнь зародилась до формирования Земли з Gulf Specimen Marine Laboratory и Алексей Шаров из National Institute on Aging использовали закон Мура, чтобы установить возраст ДНК. Этот мысленный эксперимент не является строгим научным ис

Intel попытается опередить закон Мура Корпорация Intel планирует опередить закон Мура, которым руководствовалась более 45 лет при выпуске полупроводниковой продукции. Об этом

Закон Мура вновь назвали мертвым В 2008 году Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) в интервью одному из изданий сказал, что закон Мура умрет к 2012 году. Спустя два года с аналогичными заявлениями выступил вице-президент NV

Intel: через 4 года «закон Мура» умрет колько больше времени, чем на внедрение 10-нм технологии. По словам Гелсингера, общеизвестный закон Мура позволяет прогнозировать развитие полупроводниковой отрасти на 10 лет вперед, однако пос

"Закон Мура умрет через 10-15 лет!" - Мур Создатель закона Мура (тактовая частота процессоров удваивается каждые 2 года) Гордон Мур считает, что через 1

IBM переводит закон Гордона Мура в третье измерение е будет, несомненно, способствовать «продлению жизни» и расширению сферы действия известного закона Мура, согласно которому число транзисторов в кристалле удваивается каждые 12-18 месяцев, всле

Цифровая фотография развивается по закону Мура? отокамер подчиняется закону, по которому развивается вся транзисторная техника, т.е. закону Гордона Мура. Согласно этой эмпирической зависимости, число транзисторов на чипах удваивается примерн

Алмазы спасают закон Мура а на их основе. В то время как классические микросхемы и чип переживут еще 4–5 итераций закона Мура, «алмазные микросхемы» могут продлить этот закон еще на 10–20 итераций, при использ

Алмазы спасают закон Мура а на их основе. В то время как классические микросхемы и чип переживут еще 4–5 итераций закона Мура, «алмазные микросхемы» могут продлить этот закон еще на 10–20 итераций, при использ

Закон Мура в области чипов дал сбой свою очередь, чипы становились меньше, а их частота росла. Эта закономерность была названа законом Мура, который предсказал подобное развитие ситуации еще в 1965 году. Как предсказывал Мур, тр

Закону Мура исполнилось 40 лет Исполнилось 40 лет закону Мура, который сооснователь Intel Гордон Мур сформулировал в 1965 году в статье журнала Electr

Закону Мура исполнилось 40 лет Исполнилось 40 лет закону Мура, который сооснователь Intel Гордон Мур сформулировал в 1965 году в статье журнала Electr

Тайны «Закона Мура» Уточнение «закона Мура» Столь пристальное внимание к «закону Мура» со стороны Intel делает целесообразны

Тайны «Закона Мура» Уточнение «закона Мура» Столь пристальное внимание к «закону Мура» со стороны Intel делает целесообразны

Прорыв в литографии позволит опровергнуть закон Мура оздания 20-нанометрового чипа со 10-нанометровой маской, давая тем самым неожиданный поворот закону Мура и, возможно, продлевая жизнь современной литографии. Так называемая "технология пика ярк

Прорыв в литографии позволит опровергнуть закон Мура оздания 20-нанометрового чипа со 10-нанометровой маской, давая тем самым неожиданный поворот закону Мура и, возможно, продлевая жизнь современной литографии. Так называемая "технология пика ярк

Intel расширит сферу действия закона Мура благодаря нанотехнологиям единяющие в себе вычислительные и коммуникационные функции, призваны распространить действие закона Мура на такие области, как беспроводная и оптическая связь. Напомним, что согласно закону

Intel расширит сферу действия закона Мура благодаря нанотехнологиям единяющие в себе вычислительные и коммуникационные функции, призваны распространить действие закона Мура на такие области, как беспроводная и оптическая связь. Напомним, что согласно закону

Гордон Мур пересмотрел свой закон Автор Закона Мура заявил на этой неделе, что 27-летняя тенденция роста производительности процессоров, кот

Автору закона Мура будет вручена Президентская медаль свободы авалеров этой награды - Гордон Мур, один из основателей корпорации Intel и автор знаменитого закона Мура, ныне занимающий пост почетного председателя совета директоров корпорации. Вместе с ним

Intel: закон Мура – двигатель новых технологий ть наше продвижение по пути новаторства и снижения себестоимости продукции в соответствии с законом Мура, распространив его действие на области, пока еще в полной мере не затронутые благотворны

Intel: закон Мура – двигатель новых технологий ть наше продвижение по пути новаторства и снижения себестоимости продукции в соответствии с законом Мура, распространив его действие на области, пока еще в полной мере не затронутые благотворны

Intel доказала, что закон Мура останется верным еще десять лет отсутствие известных физических барьеров на пути роста производительности процессоров в течение ближайших 10 лет, заявил глава исследовательской лаборатории компании Джеральд Марсик (Gerald Marcyk). Закон Мура, сформулированный одним из основателей Intel Гордоном Муром (Gordon Moore), гласит, что количество транзисторов на процессоре будет удваиваться каждые 18-24 месяца, что будет вызвано