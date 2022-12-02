AMD заявляет: «Закон Мура» умер. Теперь процессоры будут дорожать ускоренными темпами

AMD заявила, что в ближайшем будущем процессоры продолжат дорожать, поскольку компаниям приходится вкладывать намного больше денег в их разработку и производство, нежели раньше. Также AMD пообещала наращивать производительность CPU, чтобы их удорожание было оправдано. Это идет вразрез с «законом Мура» горячо любимым Intel.

Быстрее и дороже

Компания AMD, один из двух крупнейших игроков на рынке х86-процессоров видит будущее CPU в непрекращающемся росте их рекомендуемой розничной цены. В AMD это объясняют необходимостью вкладывать больше денег в их разработку, пишет портал Seeking Alpha.

По словам технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), процессоры гарантированно продолжат развиваться и дальше. Он даже назвал сроки появления некой следующей прорывной технологии AMD. «Я вижу захватывающую новую технологию производства транзисторов через шесть-восемь лет, и мне абсолютно понятно, что нам нужно делать, чтобы продолжать технологии производства транзисторов», – заявил Пейпермастер, добавив, что в итоге транзисторы будут стоить дороже.

«У нас будут инновации в транзисторной технологии, – сказал Пейпермастер. – У нас будет больше плотности. У нас будет меньше энергопотребления, но это будет стоить дороже».

Споры о древнем законе

Марк Пейпермастер озвучил все это в качестве доказательства «смерти» «закона Мура», в который все еще свято верит компания Intel – прямой конкурент AMD. Пейпермастер утверждает, что одно из двух обязательных условий работы «закона Мура» в современном мире давно перестало действовать, что и позволяет считать данный постулат мертвым.

Марк Пейпермастер ни на секунду не сомневается ни в «смерти» « закона Мура », ни в том, что в будущем CPU будут стоить еще дороже

На деле «закон Мура» – и не закон вовсе, а всего лишь эмпирическое наблюдение, сделанное очень, очень много лет назад. Оно принадлежит одному из основателей Intel Гордону Муру (Gordon Moore) и датируется 1968 г., то есть ему почти 60 лет.

Мур заметил, тогда, что количество транзисторов на единицу площади полупроводникового кристалла удваивается каждые полтора или два года. Это первое условие его «закона», к которому у нынешнего руководства AMD вопросов не возникает. Но есть и второе – при выполнении первого условия стоимость готовых изделий всегда будет оставаться на прежнем уровне.

Марк Пейпермастер утверждает, что именно второе условие «закона Мура» давно перестало выполняться. Он не сомневается, что процессоры продолжат становиться быстрее и эффективнее, но для этого потребуются немалые расходы, которые тоже будут расти. Все это приведет и к росту цен на конечную продукцию.

Современные решения на замену идее Мура

Пейпермастер считает, что и первое условие, наблюдения Гордона Мура будет соблюдаться и дальше, только если начать смотреть на производство процессоров немного шире. В частности, он предложил обратить внимание на так называемые «чиплеты». С виду это те же процессоры, но на деле на их подложке в дополнение к основному кристаллу CPU размещены и другие, которые, к тому же, могут выпускаться по совсем другим техпроцессам.

В качестве перспективного решения, способного поддерживать высокие темпы развития процессоров, удовлетворяющие «закону Мура», AMD предлагает даже не столько сами чиплеты. Пейпермастер говорит в первую очередь о технологии Infinity Band – своего рода шине, по которой размещенные на одной подложке кристаллы процессора «общаются» между собой.

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Премьера Infinity Band состоялась одновременно с анонсом процессорной архитектуры Zen 2, которую AMD показала в июле 2019 г. В настоящее время Zen 2 уже морально устарела, так как есть Zen 3 и даже Zen 4, а над усовершенствованием Infinity Band AMD работает до сих пор.

Отрицать очевидное

Intel продолжает верить в нерушимость «закона Мура», несмотря на то, что многие другие разработчики чипов прямым текстом говорят, что он давно устарел. С подобными заявлениями выступают не только представители AMD, но и прямые конкуренты Intel в других сегментах ее бизнеса.

Например, с 2018 г. Intel пытается вернуться на рынок дискретных видеокарт, где она была лидером, но почти 30 лет назад. Попытки эти назвать успешными пока нельзя, но зато можно считать Intel начинающим конкурентом Nvidia.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) еще в сентябре 2020 г. прямым текстом заявил, что наблюдение Мура более чем полувековой давности совершенно не работает для графических процессоров, поскольку их производительность увеличивается вдвое не каждые два года, а существенно быстрее.

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Спустя два года, в сентябре 2022 г., Хуанг разгромил и второе условие «закона Мура», указав на то, что стоимость производства кристаллов постоянно растет и делает это быстрее, чем производительность самих процессоров.

Нынешний глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в корне не согласен со своими конкурентами. Он настаивает, что «закон Мура» живее всех живых, о чем он в очередной раз заявил в сентябре 2022 г. во время премьеры процессоров Intel Core 13 поколения.