Starta Capital Fund венчурный фонд


СОБЫТИЯ

19.01.2026 Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США 1
28.12.2021 Российский сервис продаж через видеоканалы Eyebuy привлек $95 тыс. при оценке $2,5 млн 1
16.09.2021 Американский стартап с российскими корнями Collectly привлек $3 млн 1
05.06.2019 Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес 1
14.12.2018 Российский стартап по управлению патентами через интернет привлек 22 миллиона 1
29.03.2018 Starta Ventures запустила гибридный фонд на $20 млн для вложений hi-tech и блокчейн-стартапы 4
06.07.2017 В ходе ICO сингапурской Cross Coin привлечено $5 млн на инвестиции в стартапы Starta Accelerator 1
01.09.2016 Победитель акселератора «Физтех-старт» получил грант на 1 млн руб. 1
24.03.2015 В «Сколково» состоялось нашествие роботов 1
19.12.2014 Российские разработчики «железа» выходят за пределы закона Мура 1
11.07.2014 Starta Capital создала венчурный фонд объемом до $5 млн 1
17.03.2014 «Умный браслет» из России за первые дни привлек в 6 раз больше денег, чем собирался 1
05.03.2014 iBuildApp получил $525 тыс. инвестиций и выпустит решения, «как у Amazon» 1
20.02.2014 Российский стартап iBuildApp удвоил выручку и планирует выйти в Латинскую Америку 1
18.11.2013 В России создан уникальный "умный браслет". ФОТО 1

Indiegogo 57 4
Healbe - Хилби 9 3
BiznessApps - Bizness Apps 2 2
iBuildApp 10 2
Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 654 2
Google LLC 12304 1
Сindicator 5 1
Cardiomo 3 1
Open Alliance - Опен Альянс 8 1
IQ One - Икан 15 1
РК-Телеком 6 1
Collectly 1 1
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Финансист 68 1
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 14 1
Сейсмотроника 1 1
Andata - Андата 7 1
Samsung Electronics 10658 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3139 1
Dell EMC 5101 1
Microsoft Corporation 25291 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 1
Qualcomm Technologies 1915 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Intel Corporation 12565 1
InfoWatch - Инфовотч 1095 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 1
Naumen - Наумен 689 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
McKinsey & Company Int 273 1
Dropbox 513 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Grishin Robotics 29 1
Promobot - Промобот 152 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 7
РВК - Российская венчурная компания 557 3
Starta Accelerator 9 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 2
GoTech Innovation 8 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Lego Education 12 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
Waarde Capital 7 1
HoverSurf - Ховер ОКБ - АТМ грузовые дроны ОКБ 4 1
Лидер УК 25 1
Mascotte 22 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Phystech Ventures 14 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Alltime - Олтайм 1 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
RadioShack - Radio Shack 15 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 24 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
TMT Investments 113 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Bright Capital 14 1
Runa Capital 158 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 440 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1759 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
ARM - Advanced RISC Machine 465 2
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 72 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1842 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Аксессуары 4133 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 1
Google Android 14758 4
Apple iOS 8294 4
WordPress Foundation - WordPress 243 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
RoboETF 4 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 7 1
Snovio - Sales Automation Platform 3 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Apple - App Store 3016 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 363 1
Statista 255 1
Boomstarter Network 18 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
FlashSafe 1 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
Гирин Алексей 6 5
Голубкова Людмила 6 2
Медведников Евгений 3 2
Султанов Рафаэль 3 2
Шипицын Артем 2 2
Орловский Виктор 399 2
Васильев Сергей 66 2
Дерипаска Олег 39 1
Румянцев Александр 17 1
Крысин Александр 1 1
Курбатов Олег 1 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Родионов Павел 2 1
Дорожкина Екатерина 5 1
Чуркин Алексей 1 1
Ефимов Альберт 43 1
Moore Gordon - Мур Гордон 65 1
Шипицин Артем 1 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Биккулова Гульнара 24 1
Короленко Ярослав 10 1
Суетин Николай 8 1
Алексанов Алексей 2 1
Мизотин Максим 1 1
Гомер Дмитрий 2 1
Варт Сергей 2 1
Крылов Руслан 1 1
Самарин Владислав 1 1
Калиев Кайрат 1 1
Цигулев Виталий 1 1
Сундуков Алексей 1 1
Брутян Левон 1 1
Путин Владимир 3376 1
Рейман Леонид 1059 1
Мамонов Михаил 24 1
Иванов Александр 105 1
Вексельберг Виктор 154 1
Гиммельберг Дмитрий 2 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Акиншина Алина 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 11
Европа 24658 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 5
США - Нью-Йорк 3154 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Япония 13557 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 266 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 1
Сингапур - Республика 1910 1
Европа Восточная 3123 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 1
Канада 4989 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1078 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1404 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1703 1
США - Калифорния 4777 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
США - Техас 1015 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 393 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 317 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 11
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 573 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Религия 150 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Спорт - Футбол 753 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 154 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
Digital Trends - Издание 35 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1107 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 1
РАН - Российская академия наук 2022 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 401 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Robotics Action Time 1 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
