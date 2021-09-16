Американский стартап с российскими корнями Collectly привлек $3 млн

Американский fintech-стартап с российскими корнями Collectly, который оптимизирует процесс взаиморасчета между медицинскими учреждениями и пациентами, привлек инвестиций на сумму $3 миллиона.

Лид-инвестором раунда выступил венчурный фонд TMT Investments. Также в раунде приняли участие: фонд Cabra VC, инвестор компании с выпуска Y Combinator 2017 года и венчурные фонды S16 и Starta Capital.

Collectly - это инновационный инструмент для тех, кто хочет упростить процесс выставления счетов за медицинские услуги, повысить уровень сбора платежей и улучшить качество обслуживания пациентов.

Многие клиники несут лишние издержки из-за плохо выстроенных процессов оплаты, поэтому затраты на медицину в США составляют $3,33 триллиона – это 18% ВВП всей страны. Задача стартапа улучшить ситуацию, сократив затраты на медицину.

Fintech-компания Collectly обслуживает более 300 клиник и обрабатывает 150 000 платежей в день. За последний год выручка компании увеличилась в 3,5 раза.

Левон Брутян, CEO и основатель Collectly: «Команда Collectly уже достигла высоких показателей на широком рынке медицины США. Мы рады, что инвесторы видят потенциал для дальнейшего роста компании и готовы поддержать наше развитие. Новый раунд инвестиций поможет нам масштабировать бизнес на новом уровне и усилить команду за счёт привлечения новых талантов».

В ближайшее время Collectly планирует масштабирование бизнеса: интеграцию с 30 новыми медицинскими ERP системами, подписание контрактов с крупными госпиталями и медицинскими группами. Также, для активного роста бизнеса, Collectly активно привлекает кадры, в первую очередь инженеров из России.

Collectly основали выходцы из России Левон Брутян (CEO) и Максим Мизотин (CTO).

Артем Инютин, со-основатель и управляющий партнёр TMT Investments: «Мы рады участию в новом раунде Collectly. Проект решает важную проблему для медицинской отрасли, заменяя новыми технологиями давно устаревший механизм оплаты. Прекрасная команда и инновационный продукт помогут Collectly динамично развиваться на рынке США».

Алексей Алексанов, со-основатель и управляющий партнёр Cabra VC: «Мы видим, что старые индустрии существенно отстают от современных бизнесов, особенно по качеству работы с клиентами, поэтому традиционные бизнесы будут вынуждены обращаться к таким сервисам, как Collectly, чтобы не уступать проектам из новых сфер. Мы в Cabra высоко оцениваем потенциал этого стартапа и с первого раунда помогаем основателям. Мы довольны совместной работой и прогрессом, которого команда достигла».