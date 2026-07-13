Индексная книга (каталог) CNews*
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Румянцев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 20
Румянцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Биккулова Гульнара 24 2
|Виноградова Анна 5 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Курчатов Игорь 8 2
|Крысин Александр 1 1
|Басов Алексей 117 1
|Белых Николай 1 1
|Бергельсон Дмитрий 3 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Курбатов Олег 1 1
|Полехин Виталий 3 1
|Артамонов Анатолий 16 1
|Борисов Евгений 19 1
|Дашков Сергей 7 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Барановский Игорь 12 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
|Минасян Вартан 15 1
|Чуркин Алексей 1 1
|Куликов Вадим 3 1
|Унароков Тимур 2 1
|Яровой Богдан 2 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Сорока Александр 1 1
|Зродников Анатолий 1 1
|Миронов Игорь 4 1
|Степашин Сергей 31 1
|Табуринский Андрей 6 1
|Сапунов Андрей 2 1
|Викулин Владимир 1 1
|Кушнер Алекс 1 1
|Цыба Анатолий 4 1
|Мехтиев Эльман 3 1
|Мачавариани Мамука 1 1
|Путин Владимир 3448 1
|Греф Герман 484 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Ильин Алексей 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2362 2
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|Ведомости 1445 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8570 5
|eMarketer 206 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3934 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.