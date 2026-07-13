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Индексная книга (каталог) CNews*
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Румянцев Александр

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Обнаружение ИИ-писем, выявление сотрудников в зоне риска и гибкая маршрутизация: «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной почты 1
24.03.2023 Власти хотят объединять российские ИТ-стартапы в холдинги 1
05.06.2019 Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
30.05.2017 В группе «СМП Банка» внедрили информационно-аналитическую систему от Intersoft Lab 1
02.02.2017 Бизнес-ангел Александр Румянцев профинансирует проекты GenerationS 1
26.10.2016 30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап 1
29.07.2008 Интернет-реклама: контекст на пороге спада 1
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор 1
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор 1
09.11.2004 ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники 1
09.11.2004 ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники 1
19.08.2003 Север согреют дешевым ядерным теплом 1
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции 2
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции 2
14.01.2003 ПО "Маяк" никто не останавливал 1
14.01.2003 ПО "Маяк" никто не останавливал 1
07.05.2001 VCC объявила о серии предложений, направленных на предоставление пользователям дополнительных льгот 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Румянцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5612 2
TraceAir 3 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
Айбим - Larix - Ларикс 4 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3440 1
Microsoft Corporation 25723 1
Softline - Софтлайн 3696 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Dropbox 526 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Indiegogo 57 1
WayRay 8 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 41 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 2
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1115 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 451 2
Торий НПП 47 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 2
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
Access Industries 37 1
Vostok New Ventures 10 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Kama Flow - КФ Венчурс 29 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
NP Capital 2 1
Finshi Capital 1 1
Viman Capital 1 1
the Untitled Venture 3 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
Наукоград - технопарк 156 1
Internet Initiatives Development Fund 1 1
Stada - Hemofarm - Хемофарм 5 1
Daily Challenge 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8778 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Gett 88 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Фармстандарт АО 46 1
Альфа-Групп 744 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2319 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4934 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3420 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13810 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3023 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11475 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1248 2
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 42 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4005 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 184 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21979 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34558 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5845 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13013 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2474 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1298 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1895 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 166 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5974 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12111 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10231 1
Аксессуары 4258 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7868 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1686 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 244 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 393 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 997 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10593 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64503 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15382 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1576 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35903 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 662 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9775 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8590 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33265 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14177 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24232 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1416 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29592 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 301 1
GoPro HERO - экшн-камеры 33 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Pentaho Data Integration 17 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 1
FreePik 1810 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 497 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 386 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 74 1
Boomstarter Network 18 1
Stafory - робот Вера 374 1
FlashSafe 1 1
Биккулова Гульнара 24 2
Виноградова Анна 5 2
Шалманов Сергей 202 2
Курчатов Игорь 8 2
Крысин Александр 1 1
Басов Алексей 117 1
Белых Николай 1 1
Бергельсон Дмитрий 3 1
Калаев Дмитрий 27 1
Курбатов Олег 1 1
Полехин Виталий 3 1
Артамонов Анатолий 16 1
Борисов Евгений 19 1
Дашков Сергей 7 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Барановский Игорь 12 1
Рябенький Игорь 17 1
Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
Минасян Вартан 15 1
Чуркин Алексей 1 1
Куликов Вадим 3 1
Унароков Тимур 2 1
Яровой Богдан 2 1
Дьяков Вадим 3 1
Сорока Александр 1 1
Зродников Анатолий 1 1
Миронов Игорь 4 1
Степашин Сергей 31 1
Табуринский Андрей 6 1
Сапунов Андрей 2 1
Викулин Владимир 1 1
Кушнер Алекс 1 1
Цыба Анатолий 4 1
Мехтиев Эльман 3 1
Мачавариани Мамука 1 1
Путин Владимир 3448 1
Греф Герман 484 1
Дроздов Игорь 45 1
Ильин Алексей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 165078 15
Франция - Французская Республика 8148 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54544 4
Япония 13772 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 3
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 2
Украина - Чернобыль 60 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 135 2
Уран - планета Солнечной системы 549 2
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 2
Франция - Кадараш 22 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Вилючинск 24 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19008 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4186 2
Южная Корея - Республика 7027 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 2
Канада 5063 2
Израиль 2849 2
Россия - ПФО - Самарская область 1557 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2273 2
Испания - Королевство 3824 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 927 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 2
Россия - УФО - Челябинская область 1496 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1081 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1662 2
Россия - ПФО - Пензенская область 635 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 480 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 89 2
Россия - Крайний Север 346 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 651 2
Югославия 74 1
Казахстан - Республика 6012 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1205 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47374 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13773 1
Беларусь - Белоруссия 6261 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3378 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6617 5
Энергетика - Energy - Energetically 5816 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5733 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2300 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57321 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33499 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18050 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3015 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2095 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4490 4
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3953 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10247 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 2
Плутоний 40 2
Уран - Uranium - химический элемент 20 2
Физика - Physics - область естествознания 2926 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6695 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 644 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 208 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 985 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1543 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1344 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6680 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21481 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6474 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1315 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 595 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7485 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53148 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8770 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11233 1
Льготы - Льготные кредиты 162 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1696 1
Reference - Референс 219 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Налогообложение - Налог на прибыль 220 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2362 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Vc.ru - Виси.ру 42 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Ведомости 1445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8570 5
eMarketer 206 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3934 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 4
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 2
РАН - Российская академия наук 2117 2
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 447 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Континентальная Битва Стартапов 1 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

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Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

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