Получите все материалы CNews по ключевому слову
Larix
УПОМИНАНИЯ
Larix и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5044 1
|NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
|Stafory - робот Вера 341 1
|Кушнер Алекс 1 1
|Полехин Виталий 3 1
|Яровой Богдан 2 1
|Унароков Тимур 2 1
|Куликов Вадим 3 1
|Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Барановский Игорь 10 1
|Дашков Сергей 5 1
|Бергельсон Дмитрий 3 1
|Белых Николай 1 1
|Басов Алексей 115 1
|Румянцев Александр 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.