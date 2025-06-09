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Индексная книга (каталог) CNews*
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Larix


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «СОДИС Лаб» и Larix завершили интеграцию своих решений на базе BIM 1
01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего» 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Larix и организации, системы, технологии, персоны:

TraceAir 3 1
Softline - Софтлайн 2999 1
Техзор ГК 3 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
WayRay 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 124 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Viman Capital 1 1
Finshi Capital 1 1
NP Capital 2 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Связной ГК 1374 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Runa Capital 158 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
Альфа-Групп 717 1
Фармстандарт АО 43 1
Gett 81 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 943 1
Access Industries 37 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
Vostok New Ventures 10 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 39 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 902 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13839 1
Экзоскелет - Exoskeleton 105 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5333 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12361 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3407 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2244 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5531 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1195 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1931 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15106 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1614 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5044 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Stafory - робот Вера 341 1
Кушнер Алекс 1 1
Полехин Виталий 3 1
Яровой Богдан 2 1
Унароков Тимур 2 1
Куликов Вадим 3 1
Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
Рябенький Игорь 17 1
Барановский Игорь 10 1
Дашков Сергей 5 1
Бергельсон Дмитрий 3 1
Белых Николай 1 1
Басов Алексей 115 1
Румянцев Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17884 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 334 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 963 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13414 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16747 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5734 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 137 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1087 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4146 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5259 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 1
Ведомости 1084 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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