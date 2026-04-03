МТС и «Айбим» будут предлагать совместные решения для цифровизации строительной отрасли

МТС и группа компаний «Айбим» договорились о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает развитие совместных решений в цифровизации строительной отрасли. Интеграция решений МТС и «Айбим» позволит застройщиками сократить затраты на проекты и сроки строительства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сфере цифровизации недвижимости МТС предоставляет передовые решения для бизнеса, такие как автоматизированная система управления зданием (BMS), интеллектуальные приборы учета и IoT-датчики. В рамках сотрудничества решения МТС будут дополнены инструментами «Айбим» – платформой Larix для автоматизации строительства и системой PLAN‑R для календарно‑сетевого планирования и контроля сроков. Это позволит клиентам МТС ускорить строительство объектов и сократить расходы.

Сотрудничество позволит связать все этапы жизни здания в единый цифровой контур: данные со стройки без потерь будут передаваться в эксплуатационные системы, а управляющей компании сразу станет доступна цифровая модель объекта. Девелоперы при этом получают единое окно для работы с ИТ-инфраструктурой.

«Консервативная строительная отрасль часто сталкивается с проблемой разрозненности ИТ-решений. Наше партнерство с «Айбим» разрушает этот барьер. Инфраструктурные возможности МТС теперь работают в связке с профильными BIM-инструментами и планировщиками. Мы сокращаем для застройщиков количество отдельных подрядчиков и убираем этап длительного согласования новых поставщиков, позволяя бизнесу быстрее запускать проекты», – отметил директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.

«Объединение продуктов нашей группы компаний с сервисами МТС расширяет сценарии использования BIM-модели: не только на этапе проектирования, оценки стоимости и строительства, но и на этапе эксплуатации, обеспечивая единый цифровой ИT-контур в девелоперских компания.», – сказал директор по стратегическим проектам «Айбим» и