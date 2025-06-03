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Подколзин Павел


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 МТС построит сеть Private LTE/5G-Ready для аэропорта Сочи 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 2
07.04.2022 Sitronics Group приняла участие в конференции CNews «Цифровизация промышленности 2022» 1
15.10.2020 «Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры 1
14.07.2020 «Техносерв» представит российскую AIOps-платформу MONQ как решение для автоматизации ИТ-эксплуатации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Подколзин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 26 2
Telegram Group 2222 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 31 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
ФОРС - Центр разработки 650 1
SAP SE 5331 1
8491 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Oracle Corporation 6760 1
Directum - Директум 1126 1
Biocad - Биокад 82 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 1
Ingenix Group 6 1
Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 10 1
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 10 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 188 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 61 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15014 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6891 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3298 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8883 2
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 37 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6877 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4888 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4109 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1405 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5357 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1956 1
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1415 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 417 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3370 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1671 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 1
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5515 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
MONQ AIOps-платформа 16 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1195 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2112 1
Directum Ario 43 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 222 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 17 1
Ситроникс - Sitronics Locus 2 1
Biocad Botanique 2 1
Бурин Андрей 17 1
Колесов Александр 60 1
Веселов Андрей 21 1
Юнусов Игорь 2 1
Мураховский Эдуард 38 1
Федотов Сергей 8 1
Бондаренко Алексей 18 1
Израйлев Иван 11 1
Юдина Ольга 9 1
Николаев Алексей 17 1
Корнеева Анжелика 10 1
Кравченко Александр 16 1
Туманян Давид 3 1
Бабкин Константин 6 1
Дроздова Татьяна 2 1
Махалин Тимур 18 1
Онокой Андрей 1 1
Шигапов Рамиль 1 1
Татарский Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 399 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9117 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7377 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 828 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Энергетика - Energy - Energetically 5236 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5095 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 948 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1432 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6562 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1992 1
Зоология - наука о животных 2697 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1365 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1125 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4509 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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