Sitronics Group приняла участие в конференции CNews «Цифровизация промышленности 2022»

Sitronics Group приняла участие в конференции «Цифровизация промышленности 2022», организованной СNews. Эксперт компании поделился информацией о возможностях внедрения технологий «Индустрии 4.0» на производствах для контроля качества, промышленной безопасности, повышения эффективности и сокращения затрат.

В текущих рыночных условиях при необходимости оптимизации затрат и процессов предприятий цифровая трансформация и внедрение digital-технологий становятся актуальными инструментами и драйверами увеличения эффективности. Именно поэтому промышленным предприятиям сейчас важно в оперативном режиме внедрять цифровые платформы и решения. Для нефтегазового, нефтехимического, горнодобывающего, энергетического, металлургического секторов и лесоперерабатывающей промышленности Sitronics Group обеспечивает внедрение решений с использованием видеоаналитики, интернета вещей (IoT) и других технологий «Индустрии 4.0».

Комплексные решения на базе видеоаналитики применяются для дефектоскопии. Так, система автоматического контроля качества на производстве, к примеру, листового железа позволит обеспечить точность выявления дефектов до 95%, за счет чего сократит число рекламаций и выплат по претензиям клиентов к качеству. Это существенно расширит список клиентов за счет тех, в чьи требование которых входит обязательное наличие автоматизированной системы контроля качества продукции на предприятии. Решения с предиктивной аналитикой в технологических процессах в процессе бумажного производства позволят сократить обрывы бумажного полотна и время простоя.

Также видеоаналитика применяется компанией Sitronics Group для обеспечения безопасности на производстве, для детекции чрезвычайных ситуаций (задымление, огонь, отказ оборудования), контроля соблюдения требований безопасности (ношение СИЗ, попадание в запретные зоны), состояния здоровья, учета рабочего времени. Эти решения не только помогают сократить число несчастных случаев и травматизма на производстве, но и служат повышению производственной эффективности.

Такие задачи, как промышленная безопасность, контроль рабочего времени и управление доступом в помещения, позволяет решать собственная платформа компании для точного indoor-позиционирования Sitronics Locus. Система сообщает о «нетиповом» поведении персонала, отображает перемещение сотрудников или объектов, осуществляет автоматическое уведомление по событиям. Решение помогает определять нахождение персонала в опасных зонах, отслеживать состояние здоровья. Также решение обеспечит трекинг и маршрутизацию транспорта, к примеру, контроль за передвижением электровозов и самоходной техники горнодобывающих предприятий. А предприятиям, владеющим охраняемыми территориями, хранилищами и складскими базами Sitronics Locus поможет в контроле перемещения грузов.

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Важно, что все применяемые решения специалисты Sitronics Group интегрируют с базовыми системами безопасности и видеонаблюдения заказчиков.

Еще одно направление компании в сфере цифровизации управленческих процессов – внедрение и модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ). В энергетике система позволяет повышать уровень контроля за электрическими сетями, надежность и безаварийность работы основного и вспомогательного оборудования, создает информационную базу для автоматизированной системы технологического управления. Это снижает эксплуатационные затраты, повышает эффективность оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления электрическими сетями. В целом внедрение программно-технического комплекса системы сбора и передачи информации позволяет сократить время перерывов энергоснабжения потребителей, повысить надежность электросетевого комплекса. Кроме того, в рамках ССПИ реализуется мониторинг и дистанционное управление распределенными площадками с оборудованием, что немаловажно для бережливого и эффективного использования оборудования, предупреждения его поломок.

«Мы видим, что спрос на технологии «Индустрии 4.0» значительно вырос и будет опережать прогнозы. В своих разработках мы делаем фокус на решениях, потребность в которых все чаще выявляем в диалогах с нашими заказчиками. При этом единичными типовыми продуктами задачи промышленного сектора не решить, поэтому необходим комплекс решений, качественные инженерные проработки. У нашей компании есть для этого опыт и экспертиза», – сказал управляющий директор по отраслевым продажам Павел Подколзин.