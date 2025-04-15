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Николаев Алексей
Николаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергилёв Никита 44 2
|Клепиков Алексей 117 1
|Козлова Елена 18 1
|Кучеренко Ульяна 1 1
|Антонова Мария 1 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Строгалин Алексей 3 1
|Конохов Алексей 1 1
|Летунов Илья 49 1
|Дробот Елена 11 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Сухова Ольга 4 1
|Шукис Жанна 3 1
|Ким Дмитрий 62 1
|Баукова Наталья 10 1
|Козлов Михаил 175 1
|Денисова Наталья 8 1
|Алексеев Евгений 15 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Анисимова Ольга 5 1
|Ларина Ирина 5 1
|Харченко Сергей 5 1
|Ахапкина Татьяна 3 1
|Смирнова Наталья 11 1
|Извеков Алексей 8 1
|Захарченко Антон 10 1
|Тамбиев Максим 5 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Белов Василий 50 1
|Мордашов Леонид 2 1
|Выдыш Евгений 3 1
|Ковалева Евгения 2 1
|Бессонов Максим 1 1
|Цыганкова Ольга 6 1
|Гаревский Денис 3 1
|Шведова Надежда 1 1
|Куликов Кирилл 9 1
|Шабашова Виктория 1 1
|Обидин Станислав 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172936.
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