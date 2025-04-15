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Индексная книга (каталог) CNews*
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Николаев Алексей



15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
13.11.2024 Продукты Primo RPA успешно сертифицированы для работы с ОС «РОСА Хром» 1
20.04.2022 «Т1 интеграция» и «Рускомтехнологии» договорились о партнерстве 1
08.02.2021 «Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России 1
14.07.2020 «Техносерв» представит российскую AIOps-платформу MONQ как решение для автоматизации ИТ-эксплуатации 1
29.01.2019 «Техносерв» оптимизировал бизнес-процессы «Сахалин энерджи» на базе Process Mining 1
17.05.2018 «Ингосстрах» при помощи «Техносерв» и «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы техподдержки пользователей 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1
15.12.2016 «Техносерв» выбирал Juniper для сетевой инфраструктуры своей облачной платформы 1
09.11.2016 «Техносерв» переписал фирменную облачную платформу 1
09.11.2016 «Техносерв» представил новую облачную платформу — Technoserv.Cloud 1
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
18.08.2014 «Инфосистемы Джет» и HP построили для МТС централизованную систему мониторинга ИС 1
12.11.2013 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИТ-сервисами в «Нордеа Банке» 1
12.09.2013 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему управления инцидентами в аэропорту «Шереметьево» 1
31.01.2013 «Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга критичных бизнес-приложений в «Пробизнесбанке» 1
12.12.2011 «Инфосистемы Джет» интегрировали «Красную Кнопку» ProLAN с решениями BMC и HP 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Николаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 5
ServiceNow 89 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Ростелеком 9854 2
HP Inc. 5708 2
DataPro - ДатаПро 93 2
Celonis 27 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 23 1
МегаФон 9141 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1021 1
Крок - Croc 1782 1
Microsoft Corporation 24773 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
8373 1
Broadcom - VMware 2396 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
Авантаж 66 1
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 7 1
BMC Software 92 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 181 1
РусКомТехнологии 13 1
ProLAN - ПроЛАН 14 1
Contrail Systems 3 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 330 1
UIPath 104 1
Ингосстрах СПАО 426 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 2
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
Русский стандарт Банк 448 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Альфа-Банк 1787 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ Страхование 61 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 363 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Росэнергобанк 34 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 48 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 902 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 756 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2827 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 4
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2304 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5389 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 2
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 5
Microsoft Exchange 1752 3
HPE Service Manager - HPSM 45 2
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 2
Примо РПА - Primo RPA 37 2
MONQ AIOps-платформа 16 1
Celonis Enterprise 1 1
Celonis Content Store 1 1
Microsoft Azure 1419 1
Microsoft Office 365 952 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1353 1
IQReserve VALO Cloud 9 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 12 1
HPE - Juniper Networks - Juniper QFabric - Juniper QFX Series 4 1
Citi - CitiPhone 4 1
HPE BSM - HPE Business Service Management 5 1
ProLAN Пятый Уровень 1 1
Mirantis - OpenContrail 2 1
HPE - Juniper Networks - Contrail 4 1
Microsoft Windows 15829 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 124 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 107 1
Дергилёв Никита 44 2
Клепиков Алексей 117 1
Козлова Елена 18 1
Кучеренко Ульяна 1 1
Антонова Мария 1 1
Шалагинов Алексей 13 1
Строгалин Алексей 3 1
Конохов Алексей 1 1
Летунов Илья 49 1
Дробот Елена 11 1
Солнцев Михаил 8 1
Сухова Ольга 4 1
Шукис Жанна 3 1
Ким Дмитрий 62 1
Баукова Наталья 10 1
Козлов Михаил 175 1
Денисова Наталья 8 1
Алексеев Евгений 15 1
Вагнер Виктор 6 1
Анисимова Ольга 5 1
Ларина Ирина 5 1
Харченко Сергей 5 1
Ахапкина Татьяна 3 1
Смирнова Наталья 11 1
Извеков Алексей 8 1
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Арсентьев Илья 15 1
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Выдыш Евгений 3 1
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Гаревский Денис 3 1
Шведова Надежда 1 1
Куликов Кирилл 9 1
Шабашова Виктория 1 1
Обидин Станислав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5034 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1905 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1401 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2782 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 940 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
Девальвация 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 2
Gartner - Гартнер 3566 1
Forrester Research 821 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Juniper Research 529 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2053 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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