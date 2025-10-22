Получите все материалы CNews по ключевому слову
Обидин Станислав
СОБЫТИЯ
Обидин Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1848 1
|Фаберлик - Faberlic 97 1
|Pony Express - Фрейт линк 70 1
|Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12682 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4774 1
|IQReserve VALO Cloud 9 2
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 2
|МТС Cloud - CloudMTS - GPU SuperCloud 4 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1252 1
|Microsoft Azure 1453 1
|Microsoft Office 365 973 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Малин Тимур 6 1
|Жалдак Иван 1 1
|Рустамов Рустам 508 1
|Белов Василий 67 1
|Захарченко Антон 10 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Летунов Илья 49 1
|Извеков Алексей 8 1
|Тамбиев Максим 5 1
|Николаев Алексей 17 1
|Арсентьев Илья 15 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
|Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 30 1
|Forrester Research 827 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394593, в очереди разбора - 732230.
Создано именных указателей - 184703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.