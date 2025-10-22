Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184703
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79389
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Обидин Станислав


СОБЫТИЯ


22.10.2025 Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры 1
23.07.2021 МТС зафиксировала всплеск интереса к своему «облачному суперкомпьютеру» 1
18.05.2020 «Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Обидин Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 7 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13933 2
Ред Софт - Red Soft 961 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 1
Amazon Inc - Amazon.com 3105 1
Microsoft Corporation 25166 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 145 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
Альфа-Банк 1848 1
Фаберлик - Faberlic 97 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12682 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4774 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22708 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31615 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7313 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71853 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5761 2
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 71 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2406 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1204 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1733 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1229 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service - Рабочее место как сервис 9 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 648 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12866 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 895 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 871 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21780 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3690 1
Стандартизация - Standardization 2218 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 824 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2113 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10021 1
DevOps - Development и Operations 1028 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11829 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2059 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21656 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5187 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26902 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17168 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16921 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6101 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1793 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3025 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4837 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1155 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 179 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16912 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56190 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4704 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12096 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6750 1
IQReserve VALO Cloud 9 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 2
МТС Cloud - CloudMTS - GPU SuperCloud 4 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1252 1
Microsoft Azure 1453 1
Microsoft Office 365 973 1
Шалагинов Алексей 13 1
Вагнер Виктор 6 1
Малин Тимур 6 1
Жалдак Иван 1 1
Рустамов Рустам 508 1
Белов Василий 67 1
Захарченко Антон 10 1
Шляпнев Максим 11 1
Летунов Илья 49 1
Извеков Алексей 8 1
Тамбиев Максим 5 1
Николаев Алексей 17 1
Арсентьев Илья 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 154829 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8008 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53228 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45311 1
Европа 24568 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6179 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9499 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3335 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54418 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50738 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7958 1
Аренда 2560 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10574 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1954 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 1
Девальвация 39 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9998 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20082 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6159 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6228 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11619 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4705 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25641 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 30 1
Forrester Research 827 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 956 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394593, в очереди разбора - 732230.
Создано именных указателей - 184703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще