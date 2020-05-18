«Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО

«Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость новых версий своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного обеспечения VALO Cloud версии 3 (производства «Интеллектуальный резерв») на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

VALO Cloud - облачный сервис, предназначенный для синхронизации и совместной работы с корпоративной информацией и автоматизированного резервного копирования файлов с пользовательских устройств. VALO Cloud зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 127).

«Тенденция замещения зарубежных решений российскими аналогами очевидно растет, что подтверждает зрелость отечественного ИТ-рынка. Примечательно, что развивается не только прикладное ПО, но и уникальные сервисы, как например VALO Cloud. Его совместимость с РЕД ОС предоставит пользователю более широкие возможности в среде операционной системы», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Рынку необходимо давать законченные, функциональные и надежные решения. Именно поэтому мы считаем важным обеспечивать совместимость VALO Cloud с решениями российской разработки. Ред софт для нас – стратегический партнер. Объединив наши продукты, мы сформировали комплексное решение для безопасного обмена и работы с файлами. Гарантированная совместимость РЕД ОС и VALO Cloud – это, в первую очередь, снижение рисков при замещении продуктов зарубежного производства» - отметил Обидин Станислав, директор по продукту «Интеллектуальный резерв».