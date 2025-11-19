Разделы

IQReserve IQR Интеллектуальный резерв

IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв

«Интеллектуальный резерв» (IQR) — российский разработчик программного обеспечения в сфере решений для хранения, синхронизации, резервного копирования и коллективного доступа к файлам. Компания с 2012 года накапливает экспертизу на рынке EFSS,   продукты, которые  применяются как в государственных структурах, так и в коммерческом секторе. VALO Сloud адаптируется под задачи заказчика, интегрируется с  продуктами в рамках корпоративной информационной системы и поддерживает все основные компьютерные и мобильные платформы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.11.2025 OCS начнет поставки российского решения Valo Cloud через партнерскую сеть 1
28.08.2024 Merlion – официальный дистрибьютор VALO Сloud 1
18.05.2020 «Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО 1
05.03.2019 Облачный сервис VALO Cloud подтвердил совместимость с РЕД ОС 2
27.11.2018 У российской мобильной ОС появилось официальное приложение для облачного документооборота 2
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 1
03.06.2016 Оборот Axoft по итогам 2015 финансового года вырос на 21% 1
28.03.2016 Глава Минкомсвязи обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ 1

