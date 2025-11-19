Получите все материалы CNews по ключевому слову
IQReserve IQR Интеллектуальный резерв
«Интеллектуальный резерв» (IQR) — российский разработчик программного обеспечения в сфере решений для хранения, синхронизации, резервного копирования и коллективного доступа к файлам. Компания с 2012 года накапливает экспертизу на рынке EFSS, продукты, которые применяются как в государственных структурах, так и в коммерческом секторе. VALO Сloud адаптируется под задачи заказчика, интегрируется с продуктами в рамках корпоративной информационной системы и поддерживает все основные компьютерные и мобильные платформы.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 20 612 ₽*
СОБЫТИЯ
