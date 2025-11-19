Разделы

OCS начнет поставки российского решения Valo Cloud через партнерскую сеть

OCS и российская компания «Интеллектуальный резерв» начали сотрудничество в области продвижения решения Valo Cloud — российского файлового менеджера для корпоративного и государственного сектора. Продукт включен в реестр отечественного ПО и с осени 2025 г доступен для более чем 7000 партнеров дистрибьютора, включая региональных интеграторов и реселлеров. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Valo Cloud позволяет организовать хранение и обмен файлов в защищенной среде. Решение поддерживает авторизацию через LDAP, Web SSO, двухфакторную аутентификацию и не имеет ограничений по размеру хранилища, объему данных и количеству пользователей. Это делает его подходящим инструментом для организаций с распределенной инфраструктурой и высокими требованиями к безопасности — от финансовых учреждений до образовательных организаций.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Появление Valo Cloud в портфеле OCS упростит доступ к решению для партнеров в регионах. Заказчики смогут получать консультации и знакомиться с функциональностью продукта в офисах дистрибьютора, представленных в 23 городах России. Кроме того, планируются совместные маркетинговые инициативы, направленные на продвижение решения в корпоративной и бюджетной среде.

«Мы последовательно расширяем портфель российских ИТ-решений, востребованных в условиях курса на технологическую независимость. Сотрудничество с компанией «Интеллектуальный резерв» позволяет нам предложить надежный и масштабируемый продукт, востребованный в самых разных отраслях. Появление Valo Cloud в портфеле OCS делает его доступным для тысяч партнеров по всей стране», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

