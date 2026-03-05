Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Sakhalin Energy Investment Company Сахалинская энергия
Владимир Колчин, Главный специалист по управлению техническими данными, Сахалинская энергия "Применение инструментов бизнес-аналитики в нефтегазовой индустрии". Конференция CNews Большие данные 2024 12.03.2024 Москва
