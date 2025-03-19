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CedrusData - это коммерческий форк Trino, развиваемый компанией «Кверифай Лабс». Cодержит критические улучшения производительности и безопасности, а также расширенные возможности интеграции. Cостоит в реестре российского ПО (Реестровая запись №15789 от 05.12.2022)

Владимир Озеров, Генеральный директор, Querify Labs "CedrusData: высокопроизводительная аналитическая платформа для крупного и среднего бизнеса" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"