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Querify Labs CedrusData

Querify Labs - CedrusData

CedrusData - это коммерческий форк Trino, развиваемый компанией «Кверифай Лабс». Cодержит критические улучшения производительности и безопасности, а также расширенные возможности интеграции. Cостоит в реестре российского ПО (Реестровая запись №15789 от 05.12.2022)

 

 

Владимир Озеров, Генеральный директор, Querify Labs "CedrusData: высокопроизводительная аналитическая платформа для крупного и среднего бизнеса" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"


19.03.2025 На место озера данных пришел домик у озера 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
Импортозамещение 2023 1
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных 2
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Querify Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Querify Labs - Кверифай Лабс 6 2
Oracle Corporation 6728 2
Ростелеком 9806 1
Infomaximum - Инфомаксимум 35 1
Luxms 83 1
Easy Report 8 1
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