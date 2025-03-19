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Querify Labs CedrusData
CedrusData - это коммерческий форк Trino, развиваемый компанией «Кверифай Лабс». Cодержит критические улучшения производительности и безопасности, а также расширенные возможности интеграции. Cостоит в реестре российского ПО (Реестровая запись №15789 от 05.12.2022)
Владимир Озеров, Генеральный директор, Querify Labs "CedrusData: высокопроизводительная аналитическая платформа для крупного и среднего бизнеса" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"
Querify Labs и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|Озеров Владимир 7 3
|Евграфьев Евгений 3 1
|Елисеев Максим 3 1
|Коробкина Евгения 3 1
|Прунтов Кирилл 2 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Можчиль Артем 2 1
|Уланов Вадим 4 1
|Дорошенкова Наталья 1 1
|Бочкин Александр 33 1
|Ефаров Юрий 8 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Астахов Сергей 8 1
|Маслов Сергей 3 1
|Николаев Максим 5 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Денисов Владислав 4 1
|Соколов Кирилл 32 1
|Котик Сергей 7 1
|Врацкий Андрей 137 1
|Степченков Максим 65 1
|Белясников Александр 3 1
|Лебедева Ольга 20 1
|Осташов Константин 2 1
|Еремин Андрей 15 1
|Емышев Владимир 13 1
|Баулин Валерий 46 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Бессонов Олег 6 1
|Насакин Алексей 3 1
|Скакунов Александр 11 1
|Золотов Денис 3 1
|Ильин Андрей 4 1
|Шуклин Глеб 7 1
|Тютякин Андрей 1 1
|Беглер Алена 1 1
|Гудимова Марина 2 1
|Колчин Владимир 1 1
|Ковалевский Максим 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 2
|Африка Центральная 40 1
|Южная Корея - Республика 6685 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 900 1
|Казахстан - Республика 5587 1
|Fortune Global 500 286 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 1
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