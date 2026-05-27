VK Data Symphony — ИТ-решение для централизации и консолидации данных и автоматизации любой отчетности. Позволяет создать единую систему расчета и хранения данных и показателей. Платформа позволяет автоматизировать расчет налоговых регистров и настроить шаги по подготовке отчетности, управлять процессами «закрытия» согласно налоговому календарю и повышать качество контроля при расчете налоговой базы.

VK Data Symphony обновляется при изменении законодательства, позволяет подготовиться к переходу на налоговый мониторинг и интеграции с АИС «Налог-3». Платформу можно развернуть на собственных серверах компании (On-Premise) или подключить облачную версию (SaaS).