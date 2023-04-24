Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Золотов Денис


УПОМИНАНИЯ


Импортозамещение 2023 3
24.04.2023 Денис Золотов -

Денис Золотов, Infinity: Импортозаместить контакт-центры и АТС зарубежных вендоров сегодня можно без проблем

 1
04.04.2023 Три четверти россиян мечтают о работе в ИТ, но панически боятся порабощения машинами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Золотов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
SAP SE 5383 1
Cisco Systems 5183 1
X Corp - Twitter 2897 1
Apple Inc 12427 1
Softline - Софтлайн 3116 1
8728 1
Oracle Corporation 6803 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 360 1
Naumen - Наумен 666 1
Genesys 208 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 238 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
MSoft - МСофт 16 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 32 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Dynamika - Динамика 27 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 80 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 2
Tesla Motors 418 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1153 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 496 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 18 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 633 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 361 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 805 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2268 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 2
Linux OS 10625 1
Apple macOS 2180 1
Microsoft Windows 16127 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Pinterest 71 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 134 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 341 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
OpenAI ChatGPT 460 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 20 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 33 1
Степченков Максим 65 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
Еремин Андрей 16 1
Емышев Владимир 13 1
Баулин Валерий 51 1
Афанасьев Денис 73 1
Соколов Кирилл 37 1
Врацкий Андрей 152 1
Кумпель Артем 37 1
Скакунов Александр 19 1
Колодей Сергей 7 1
Котик Сергей 7 1
Лебедева Ольга 20 1
Бессонов Олег 6 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Белясников Александр 3 1
Осташов Константин 2 1
Насакин Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Бельгия - Королевство 1162 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Украина 7733 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Таджикистан - Республика 895 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1039 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1304 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1592 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 423 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще