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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коротенко Павел



17.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коротенко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 31 2
Querify Labs - Кверифай Лабс 4 2
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 43 1
Группа Самолет 77 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 100 2
Unilever - Юнилевер Русь 154 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 859 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 869 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1214 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 269 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1171 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 378 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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